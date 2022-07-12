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任天堂或将在今年晚些时候推出支持4K的新Switch Pro

2022-07-12 09:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日消息:在过去的几个月里，一直有关于任天堂推出新的Switch型号的传言。这个新型号可能被称为Switch Pro，然而到目前为止还没有官方消息。但是一份新的报告表明，这个新型号可能会在今年晚些时候推出。

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图片来自nintendo

任天堂公司已正式声明，它没有在开发Switch Pro型号。然而@Pixelpar的一条推文却声称并非如此。Switch一直是市场上受欢迎的掌上游戏机，但许多用户也希望有一个更强大的版本。因此，Pro机型很可能会成为Switch系列的一个重要补充。

根据泄漏的消息，Switch Pro将在今年年底的某个时候推出。爆料人补充说，新机型将支持目前的手柄，甚至具有与原版Switch类似的外形尺寸。不过，据传Pro机型的整体性能会更好。预计Switch Pro还将配备更大的显示屏，并支持外接显示器的4K输出。

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据报道，Switch Pro还将配备更大内存和新的Nvidia Tegra芯片组。最近有消息称，Switch Pro可能会在2022年9月发布。值得注意的是，这个泄漏源还准确地预测了Splatoon3。不过这仍然是一个未经证实的报道。

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