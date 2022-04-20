搭载骁龙8Gen1+的小米12S和12S Pro可能正在开发中

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:据gizmochina报道，3 月份有消息称，至少三款配备即将推出的骁龙8 Gen 1+ 芯片的小米手机正在开发中。预计今第二季度首发的小米12至尊纪念版可搭载骁龙8Gen1+。同时即将推出的旗舰手机小米12S和小米12S Pro将搭载骁龙8Gen1+芯片。

（图为：小米12 Pro）

采用三星4nm制造工艺制造的骁龙8 Gen 1 出现在小米12、12X和12 Pro旗舰手机的引擎盖下。据报道，台积电正在使用 4nm 工艺制造骁龙8 Gen 1 Plus（部件号 SM8475）。正如绰号所暗示的那样，它可能是骁龙8 Gen 1的超频版本。

骁龙8 Gen 1+预计将于5 月初亮相，首批搭载该新芯片的智能手机可能会在 6 月上市。摩托罗拉、联想、小米和三星是传闻使用骁龙8 Gen 1+芯片制造手机的一些品牌。

另外还有消息称，小米正在开发小米12 Lite 5G中端智能手机。预计将配备具有FHD+分辨率和120Hz刷新率的6.55英寸 AMOLED 面板、骁龙778G 移动平台、以及MIUI 13。对于摄影部分，它将配备一个 1600万像素前置摄像头和一个 6400万像素（主摄像头，带OIS）+ 800万像素（超广角）+ 500万像素（微距）三摄组合。由于它已经获得FCC 认证，它很可能会在本月晚些时候或 5 月推出。

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