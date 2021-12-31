Z周刊 | 抖音测试赞赏功能/快手美团互联互通/微信大改版

文章目录 站长相关动态

抖音平台动态

快手平台动态

微信生态

阿里系电商动态

京东平台动态

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:这是站长周刊发布的最新一期内容，主要帮助大家了解短视频&直播平台，以及电商等行业的最新动向，挖掘有价值的信息。

站长相关动态

站长因未添加防盗链 网站图片遭违法站点调用被查

近日，有站长反馈，其个人网站图片因为没有添加防盗链，结果被一个违法网站调用。网警通过反查域名信息，找到了该站长，并询问其是否参与了违法网站。

全球最受欢迎在线购物网站TOP10：淘宝排名第二

近日，网络服务提供商Cloudflare根据网站访问量，统计了 2021 全球访问量最大的 10 个在线购物网站。据显示，排在前三的电商网站的分别为：亚马逊，淘宝网以及eBay。

TikTok超越谷歌成为全球访问量最多域名

Cloudflare发布了2021 年终的统计数据显示，TikTok是 2021 年世界上访问量最大的互联网网站，超过了去年领头羊Alphabet旗下的谷歌。

谷歌浏览器Chrome100 将发布：部分网站将面临报错问题

谷歌Chrome浏览器正式开始测试 100 版本，不过遇到了一些意想不到的问题。

据悉，通过Chrome100 浏览网站，有一定的概率会导致网站无法正常识别浏览器版本，导致用户无法正常使用网页，当前谷歌表示这一问题主要出现在利用Duda开发的网站，并已经开始进行修复。

抖音平台动态

抖音打击“夸张吃播”行为 处理违规吃播视频 41399 个

抖音发布了《关于“夸张吃播”违规行为的处罚公告》称， 12 月，针对少数帐号发布“夸张进餐”“暴饮暴食”等违规视频，抖音安全中心进行了严格查处，共处理违规吃播视频 41399 个，给予相关帐号封禁 7 天的处罚。

抖音测试短视频“赞赏”功能 为创作者提供变现途径

近日，抖音开始测试短视频“赞赏”功能，旨在为抖音短视频创作者提供内容变现的途径。

抖音赞赏功能针对已开通赞赏功能的内容创作者，将赞赏的金额分为6、16、 66 抖币三个档次。用户需要通过抖币才能进行赞赏，同时也会在赞赏界面显示其他用户赞赏的数量。

抖音测试“通讯录”功能 用户可查看好友动态

近日，抖音正在测试“通讯录”功能，用户在该界面可以查看所关注的抖音好友并发起聊天，还能查看到他们的动态。

在底部的朋友”功能栏中，抖音还新增了“联系”页，并与原有的“好友视频动态”页进行了结合。

抖音DOU+网页版正式上线 方便商家高效完成推广

最近抖音宣布DOU+网页版正式上线。据官方介绍，DOU+网页版是在DOU+基础上搭建的抖音内容加热和原生营销的桌面投放平台，致力于帮助商家高效完成抖音原生营销推广。

DOU+网页版为用户提供了丰富的分析工具，在订单管理页面以列表的形式更直观查看、分析投放数据，操作视野和灵活度也大幅度提升。

抖音好物年货节运费险千万补贴： 3 种方案任选

抖音电商宣布推出抖音好物年货节运费险千万补贴，一共提供三种运费险补贴方案，活动时间为 1 月 1 日至 1 月 30 日，活动方案选择后不可更改取消。

因涉售假等问题，抖音关闭部分店铺“正品保障”服务

日前，抖音发布通知称，将部分店铺关闭“正品保障”服务，主要原因是这些店铺涉嫌售假等违规行为，包括但不限于：

因销售假货被处罚；因材质、成分不符等原因被处罚；店铺发生过发布混淆信息等损害平台生态的经营行为。

抖音电商将专项治理古董艺术类商品 打击虚假宣传

抖音电商发布了关于古董艺术类商品的治理公告。公告称，近期，平台发现部分古董类商品未发布在正确的类目下，且存在以“古玩”、“回流”、“老物件”为噱头进行虚假宣传的现象，这些行为严重影响了消费者购物体验，扰乱了平台正常经营秩序。针对以上两种情况，平台将对古董艺术类商品进行专项治理。

抖音电商发布“爱心好物计划”商家入驻细则

日前，抖音电商发布了《【爱心好物】商家入驻及运营规范》。

据悉，“爱心好物”是指商家在发布商品时自愿选择参与“爱心好物计划”（即公益捐赠活动）的商品，参与成功后商品将带有“爱心好物”标志。“爱心好物计划”是指商家可以将商品与公益项目挂接，在销售成功后，将一部分销售收入捐赠给公益项目。

快手平台动态

快手：电商短视频内容与推广商品不相关将暂停使用购物车功能

快手电商发布《电商短视频创作管理总则》新增公告，公告要求带货达人发布电商短视频推广商品时，视频内容应与商品具有一定的相关性。

若视频内容与商品相关性不大，视频内容审核不通过时，平台将对视频采取包括但不限于：减少视频推荐、仅自己可见等治理措施；视频内容与推广商品不相关时，平台将对该视频暂停使用购物车功能。

快手电商新增保健食品类目商品发布规范 禁止宣称为祖传秘方

快手电商发布公告称，为了更好地规范保健食品类目经营秩序，现新增《保健食品类目商品发布规范》，于 2022 年 1 月 5 日生效。

新规则适用于在【食品】-【营养健康】-【保健食品】类目下发布的所有商品。其中，商品发布要求明确指出，不得宣称产品为祖传秘方、含有有效率、治愈率、评比、获奖等综合评价内容的等描述。

报告：“文案”为 2021 年快手爱情短视频条均点赞最高关键词

快手大数据研究院联合中国社会工作联合会、《公益时报》共同发布《 2021 快手婚恋内容生态报告》。

2021 年，快手上爱情相关视频的条均播放量同比上涨77.62%，婚姻相关视频的条均播放量同比增长161.94%。2021 年，相关爱情短视频条均点赞量最高包含的关键词分别为：（爱情）文案、男人、女人、幸福、喜欢等。数据还显示，每日 20 点至 22 点，用户观看情感内容时长最长峰值比白天高30%+。

快手电商发布违规积分清零公告 这类带货达人将被永久关闭

日前，快手电商发布公告称，平台将于 2022 年 1 月 1 日00:00: 00 对在 2021 年自然年度的累计违规分小于 100 分的各位商户/带货达人采取“违规积分清零”措施。

不过，对于 2021 年度累计违规分已达 100 分及以上的商户/带货达人，其相应身份下的累计违规分不会被清零，同时该对应身份将被平台永久关闭。

快手推“一站式开放平台”5 亿现金扶持经营伙伴

快手生态开放大会发布“一站式开放平台”。该平台通过服务号、POI详情页、小程序、小店等场景开放，工具开放平台、达人开放平台、服务供给开放平台的能力开放，基础数据开放、优质标签开放、一站式数据产品服务的数据开放，降低经营者、平台合作方、服务商、MCN做生意的门槛。

同时，快手也正式推出“聚力计划”，为经营伙伴提供支持。此外，快手计划投入 5 亿现金扶持经营伙伴，从交易规模贡献、用户服务质量、达人合作效果上奖励优质经营者，并对于服务商给到平台的背书与认证。

快手美团达成互联互通

12 月 27 日，快手和美团达成互联互通战略合作。美团将在快手开放平台上线美团小程序，为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品展示、线上交易和售后等服务，快手用户将能够通过美团小程序直达。

快手磁力引擎发布“超级合作伙伴计划”

近日，快手磁力引擎在广州发布“超级合作伙伴计划”，计划在“人才培养、营销认证、创意传播、官方合作”四个维度上赋能合作伙伴。人才培养方面，本次计划将为学员带来24 小时提升计划，沉浸式高质量培训。

微信生态

微信年底大改版，视频号新增裂变功能等

临近新年，视频号的更新不可谓不频繁，仅最近几天，就有 3 个新动作：视频号植入订阅号信息流、视频号裂变功能以及电脑端上线视频号。

这一次更新，微信直接让视频号可以出现在「订阅号」的信息流里，意味着，视频号可以更加直白地“薅”订阅号的流量，把这个盘子做更大。

微信支付支持全量商家小程序场景开通云闪付功能

微信支付宣布与银联云闪付互联互通合作再次取得重要进展。

微信支付于 12 月 15 日开始逐步升级商家小程序支持云闪付付款功能，微信商家小程序已全面开通云闪付。

微信小程序访问蓝牙、通讯录等调用个人信息行为将需授权

腾讯微信团队近日表示，为进一步规范开发者调用用户信息相关接口或功能，提升用户体验，平台将对部分用户信息相关功能及接口进行调整。

具体如下：访问蓝牙、添加通讯录联系人、添加日历事件需要用户授权。小程序处理用户的个人信息，需要获取用户明示同意，平台计划从 2022 年 2 月 21 日 24 时起实施。

微信上线仅文件传输功能 微信无需登录就可文件传输

微信上线新功能。为了满足用户仅传文件不展示聊天记录这一需求，微信上线了仅文件传输功能。这意味着如果你只是登录别人的电脑传个大文件，无需登录电脑版微信就可以直接传输文件。

微信红包封面2. 0 内测上线 支持背景图自定义

微信红包封面推出了红包封面组件2.0，首次支持背景图自定义。品牌主可将红包封面图按照规定比例进行裁剪作为背景图。

阿里系电商动态

淘客必看！ 2022 年货节淘宝客作战官方攻略出炉

日前，淘宝联盟官方公布了2022 年货节淘宝客作战指南，该指南涵盖了年货节的最新政策，可以帮助大家更好的了解活动的商业机制及补贴政策，更好的赚钱。

点淘上线“街区”功能 侧重展示普通用户的真实产品评价

近日，阿里巴巴旗下视频带货平台点淘上线“街区”功能，新功能被放在原底部tab栏中的消息模块位置。

据了解，不同于淘宝逛逛着重推荐达人带货，街区侧重于展示普通用户的真实产品评价。街区所发布和展示的内容，必须是用户购买商品后的晒单内容。

淘宝直播调整村播服务商管理规范准入要求

日前，淘宝直播调整了《村播服务商管理规范》准入规则。

据悉，本次具体规则变更点为，将村播服务商管理规范中的准入要求中 淘宝账号未有商家身份该条准入要求取消，这意味着淘宝直播村播服务商准入门槛更低了。

1688 平台明确国产化妆品商品标签展示要求

1688 方面发布通知称，依据《化妆品生产经营监督管理办法》等法规要求，自 2022 年 1 月 1 日起，在网化妆品经营者应当在经营活动主页面全面、真实、准确披露与化妆品注册或者备案资料一致的化妆品标签等信息。

新法规 2022 年 1 月 1 日实施后，商家未按照规定展示标签信息的，属于不合规经营行为，可能被监管部门执法的风险。

1688 平台修订品牌准入标准2022 年 1 月 5 日生效

日前， 1688 平台发布公告称，将对现行的《 1688 平台品牌准入标准》进行修订，规则于 2022 年 1 月 5 日正式生效施行

本次调整内容涉及餐饮生鲜/食品酒水行业，新增准入品牌包括：阳澄湖 【地理标志授权书：阳澄湖大闸蟹行业协会颁发的阳澄湖大闸蟹农产品地理标志授权书】。

京东平台动态

2022 年京东年货节活动玩法公布 包括头号京贴、限时红包雨

京东发布了 2022 年京东年货节活动总则。京东表示，年货节活动涵盖了新春年货、礼品礼盒、地域好物等多种商品类型；并结合POP生态、超级秒杀、头号京贴、内容生态、年味场景营销、年味互动等多样的服务及场景，整合京东内外部流量阵地给予商家优质资源扶持。

京东联盟宣布调整 2022 年个人推客结算政策

京东联盟发布了 2022 年个人推客结算政策调整通知。通知称，自 2022 年 1 月起，联盟个人推客平台补贴收入依据相关法律法规进行代扣代缴。

另外，有京东联盟电商达人们已经收到补税通知的消息，有达人要补税上百万。