门槛变低！淘宝直播调整村播服务商管理规范准入要求

12月20日消息，据国内媒体报道，近日，浙江省杭州市税务局稽查局查明，薇娅在2019年至2020年期间，偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。据中国新闻网报道，目前淘宝App已经找不到薇娅直播间了，淘宝客服表示，因违反相关规定，该主播账号已被冻结，但店铺没有被封。值得注意的是，曾有消息称，薇娅原定于今晚7点的淘宝直播预告消失，彼时，其