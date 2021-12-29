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门槛变低！淘宝直播调整村播服务商管理规范准入要求

2021-12-29 11:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:日前，淘宝面向淘宝直播村播服务商发布公告称，为提升村播服务商入驻的灵活度和适应业务发展模式，淘宝直播调整了《村播服务商管理规范》准入规则。

据悉，本次具体规则变更点为，将村播服务商管理规范中的准入要求中 淘宝账号未有商家身份该条准入要求取消，这意味着淘宝直播村播服务商准入门槛更低了。具体如下：

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预计规则公示日期 202 年 12 月 28 日，正式生效日期 2022 年 01 月 3 日。

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