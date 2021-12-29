门槛变低！淘宝直播调整村播服务商管理规范准入要求

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:日前，淘宝面向淘宝直播村播服务商发布公告称，为提升村播服务商入驻的灵活度和适应业务发展模式，淘宝直播调整了《村播服务商管理规范》准入规则。
据悉，本次具体规则变更点为，将村播服务商管理规范中的准入要求中 淘宝账号未有商家身份该条准入要求取消，这意味着淘宝直播村播服务商准入门槛更低了。具体如下：
预计规则公示日期 202 年 12 月 28 日，正式生效日期 2022 年 01 月 3 日。
站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:日前，淘宝面向淘宝直播村播服务商发布公告称，为提升村播服务商入驻的灵活度和适应业务发展模式，淘宝直播调整了《村播服务商管理规范》准入规则。
据悉，本次具体规则变更点为，将村播服务商管理规范中的准入要求中 淘宝账号未有商家身份该条准入要求取消，这意味着淘宝直播村播服务商准入门槛更低了。具体如下：
预计规则公示日期 202 年 12 月 28 日，正式生效日期 2022 年 01 月 3 日。
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12月20日消息，据国内媒体报道，近日，浙江省杭州市税务局稽查局查明，薇娅在2019年至2020年期间，偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。据中国新闻网报道，目前淘宝App已经找不到薇娅直播间了，淘宝客服表示，因违反相关规定，该主播账号已被冻结，但店铺没有被封。值得注意的是，曾有消息称，薇娅原定于今晚7点的淘宝直播预告消失，彼时，其
今日，针对“薇娅被罚13. 41 亿元”一事，淘宝客服表示，因违反相关规定，该主播账号已被冻结了。据了解，目前薇娅淘宝店没有被封，仍可正常下单。
双十二即将来临，为了助力商家在2021年的最后一次自播冲刺，淘宝直播超级播再出新招，推出双12「全民皆播」商家自播特别版。据官方介绍，本次“超级播”最大程度地简化了玩法，统一所有商家层级的考核维度，扩大覆盖商家的数量，体现全民皆播的参与性。
双十二就要来了，为了助力商家在2021年的最后一次自播冲刺，淘宝直播推出1212“全民皆播”商家自播特别版。据了解，本次活动时间为12月1日至12月14日，商家无需报名，满足参与门槛默认自动参与。
就在刚刚，浙江省杭州市税务局发布处罚公告称，网络主播黄薇（网名:薇娅）在 2019 年至 2020 年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6. 43 亿元，其他少缴税款0. 6 亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13. 41 亿元。
日前，淘宝直播发布通知称，为了进一步完善对主播发布违禁信息的管理，淘宝直播将对《主播发布违禁信息的实施细则》中“发布违禁信息”具体包含信息的情形进行补充。
凤凰网科技讯 12月20日消息，浙江省杭州市税务部门发布消息，薇娅偷逃税被追缴并处罚款13.41亿元。随后，薇娅发文致歉，凤凰网科技注意到，淘宝APP已经找不到薇娅直播间。淘宝客服表示，因违反相关规定，该主播账号已被冻结了。但店铺没有被封。薇娅是否会因偷逃税事件停播？凤凰网科技就此事联系淘宝相关负责人，截止发稿，对方暂无回应。
停更视频近5个月后，12月4日，李子柒携三名内容创作团队成员首度公开亮相，再早一个月前，微念所属的多个“李子柒”商标已陆续转让到李子柒手中。尽管双方官司还在纠缠，但围绕李子柒身上最大的“IP”危机已经得以解除。外界开始好奇，李子柒下一条视频会拍什么，以及脱离微念后，李子柒如何进行商业化变现?
11月初，罗永浩的直播公司交个朋友科技联合创始人黄贺曾透露，罗永浩在交个朋友整体的直播时间占比已不到7%，近期频率基本是一周一播。
在入驻快手做直播带货前，胡哥已经与羊绒打了十几年交道。18 年前，胡哥来到浙江桐乡的濮院，进入一家羊绒衫加工厂打工。濮院集聚着 5000 多家羊毛羊绒衫企业，是中国最大的羊毛羊绒衫生产基地。在这里，胡哥从一名小学徒做到经验丰富的供货商，开了自己的羊绒衫加工厂，还和妻子经营着一家实体店。
12 月 29 日，Morketing “灵眸大赏”颁奖晚宴（以下简称“灵眸奖”）在上海举办， 2021 年度灵眸奖获奖名单也于现场隆重揭晓，汇量科技旗下全球化..
郭平在新年致辞中表示，在新的一年里，华为要聚焦核心、放开周边，坚定战略投入，保持长期竞争力;加大「鸿蒙+欧拉」投入，打造数字世界基础软件的..
随着投影仪的普及，很多消费者都将选购投影仪提上了日程，但是在面对众多复杂参数和配置的时候，不免疑惑家用投影仪哪种最好，哪款投影仪性价比最..
随着Z世代成长为国内消费市场的主力军后，他们的口味、兴趣点，正引领新消费的审美趋势。他们能够带领一波新消费风潮并非偶然，由于互联网的快速发..
其实我知道抖客这个事情蛮早的了，在今年 8 月份，我去咱们杭州的一家公司拜访交流过，他们当时就在开发基于抖音分销的CPS能力，说白了也就是抖..
近日，有网友发现 2 千万粉网红博主白冰在探店时咬过的车轮芝士，被饭店继续用来拌面。该网友发帖称“不知道多少人吃了白冰的口水”。..
自改革开放以来，我国经济已经实现了 40 年持续增长，经济结构更加合理，经济发展越发稳健。如今，疫情暴发已近两年，中国经济在全世界的表现可谓..
2021 年12 月 29 日，由知名营销商业媒体平台 Morketing主办的“灵眸大赏”颁奖晚宴（以下简称“灵眸奖”）在上海成功举办。汇量科技旗下数字营销..
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软件定义的“新时代、新生态、新格局”【 2021 年 12 月 30 日，沈阳】 12 月 30 日，东软解决方案论坛 2021 首次以线上形式召开，论坛以“新时代..
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随着经济与国民收入水平的大幅度提高，据《 2021 中国家庭财富指数调研报告》显示， 2021 年第三季度，中国家庭财富增幅继续超过收入增速，但增速..
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