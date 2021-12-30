1688平台明确国产化妆品商品标签展示要求

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:昨日， 1688 方面发布通知称，依据《化妆品生产经营监督管理办法》等法规要求，自 2022 年 1 月 1 日起，在网化妆品经营者应当在经营活动主页面全面、真实、准确披露与化妆品注册或者备案资料一致的化妆品标签等信息。

据悉。 1688 平台具体要求包括：

1、即日起，商家在商品主图或商品详情页或者SKU图片中，展示所售化妆品商品正背面标签图片；

2、组合套装类商品，组合套装类商品，请展示套装相关标签图片，或所有所售化妆品商品相关标签图片。

注：（1）标签图片需要清晰展示所售化妆品的商品标签信息，可以是商品外包装正面/背面/侧面图，或者商品正面/背面/侧面图等，确保能清晰展示满足法规要求的标签信息。

（2）针对同一链接多SKU的情况，如商品包装涉及的标签内容仅有色号的不同，则在过渡期内允许展示其中一个色号的标签图，并在标签图下备注，"除色号名称不同外，商品标签其他信息均一致"，具体备注内容请与您企业的法务确认。

据悉，新法规 2022 年 1 月 1 日实施后，商家未按照规定展示标签信息的，属于不合规经营行为，可能被监管部门执法的风险。建议商家自查自纠，按照新法规要求完善相应标签信息，平台会依据相关规则进行管控。