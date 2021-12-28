2022年京东年货节活动玩法公布 包括头号京贴、限时红包雨等

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:继此前年货节主题活动招商规则公布之后，京东近日再度发布了 2022 年京东年货节活动总则。

京东表示，年货节活动涵盖了新春年货、礼品礼盒、地域好物等多种商品类型；并结合POP生态、超级秒杀、头号京贴、内容生态、年味场景营销、年味互动等多样的服务及场景，整合京东内外部流量阵地给予商家优质资源扶持。

整体商家报名时间从 2021 年 12 月中旬持续到活动结束。不同玩法报名时间不同，请密切关注京麦商家中心、运营通知、规则公告等发布渠道。

活动节奏方面， 2022 年京东年货节活动整体分为四个时期，第一时期为"腊八期"，第二时期为"专场期"，第三时期为"小年期"，第四时期为"春节也送货期"，详细时间如下：

腊八期： 2022 年 1 月 9 日20：00：00- 2022 年 1 月 13 日23：59：59

专场期： 2022 年 1 月 14 日00：00：00- 2022 年 1 月 23 日23：59：59

小年期： 2022 年 1 月 24 日20：00：00- 2022 年 1 月 26 日23：59：59

春节也送货期： 2022 年 1 月 27 日00：00：00- 2022 年 2 月 7 日23：59：59

活动扶持方面，年货节将为活动商家提供基础资源及流量等多个方面的资源支持，助力商家能力提升。

活动特色玩法包括：

头号京贴，这是一种全品类满减优惠券，支持与限品类东券、店铺东券叠加。本次京东年货节将主推每满 200 元减 30 元的头号京贴，活动期间同一款商品可全程参与。

限时红包雨，这是贯穿在年货节重点周期的互动玩法，以年货节主会场和攻略会场为主要阵地，在每日流量、销售高峰时段开启发放；以通用型红包为主，打通【领福利】到【去购物】链路，提升转化，同时红包雨以店铺优惠券等分发智能推荐，以一触跳转为核心功能，报名的商家可获得黄金时段的店铺流量加持。

关于《 2022 年京东开放平台年货节活动总则》详情可点击这里查看。