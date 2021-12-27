全球最受欢迎在线购物网站TOP10：淘宝排名第二

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:近日，网络服务提供商Cloudflare根据网站访问量，统计了 2021 全球访问量最大的 10 个在线购物网站。

数据显示，排在前三的电商网站的分别为：亚马逊，淘宝网以及eBay。具体如下：

1、亚马逊 Amazon.com

它在许多国家已成为许多在线购物的首选平台；

2.淘宝 Taobao.com

阿里巴巴集团旗下的网购平台淘宝网；

3、易趣网 Ebay.com

eBay作为网购行业的早期开拓者之一，仍受到在线购物者的欢迎。

4、Walmart.com

总部位于美国的零售巨头沃尔玛以其实体店而闻名，但其Walmart.com在网上购物者中也越来越受欢迎。

5.京东 JD.com

排名第五的是京东，甚至沃尔玛等公司都持有该平台的股份。

6、Shopify.com

加拿大在线平台 Shopify 是全球第六大最受欢迎的购物网站。

7、百思买 Bestbuy.com

北美家电、电子零售商，百思买在榜单上排名第七。

8、塔吉特 Target.com

美国零售巨头塔吉特也非常受欢迎，在榜单上排名第 8。

9、乐天Rakuten

日本电子商务巨头乐天在榜单上排名第 9。

10、家得宝 The Home Depot

美国家装零售商家得宝 The Home Depot位列 2021 年全球最受欢迎的在线购物网站前 10 名。