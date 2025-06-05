华为Pura 80 Pro/Pro+在华为官方商城上架

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:今日10:08，华为终端正式宣布华为Pura80Pro+、华为Pura80Pro开启预约，目前这两款新机已在华为官方商城上架。从商城页面信息可知，新机将于6月11日18:08开启全款预售。

与此同时，华为线下店销售也已发布新机预售通知，消费者提前交100元订金，即可拥有优先取机权，且订金随时可退。

华为Pura80系列此次以“质感釉色天成，光影帧帧心动”作为官方Slogan，凸显了新机在外观设计、配色以及移动影像方面的提升。其中，“质感釉色”的描述引发诸多猜测。结合上代手机后壳材质推测，Pura80系列背壳材质或仍为玻璃，但通过特殊工艺打造出如釉般高亮、温润且富有光泽的质感，有望为用户带来全新的视觉与触觉体验。

从官方海报来看，手机背板采用红色纯色设计，边缘圆润且高亮，整体镜头部分呈现出放射性光芒，手机中框则展现出细腻的金属拉丝质感。据外围爆料，此次Pura80系列将围绕釉色提供多种全新配色。博主@数码闲聊站透露，官方海报中展示的应该就是釉红配色。

在配置方面，华为Pura80Pro+将采用50Mp超级大底三摄搭配红枫多光谱摄像头，配备侧边指纹识别、弧形金属中框以及类三角形deco设计。

据了解，华为Pura80系列共提供4款机型，分别为Pura80、Pura80Pro、Pura80Pro+和Pura80Ultra。其中，Pura80和Pura80Ultra预计会稍晚上市。

（举报）