华为Pura 80 Ultra宣布降价：直降1000元

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:继此前对Pura80Pro/Pro机型推出约800元降幅的优惠活动后，今日华为官方正式宣布，旗舰机型Pura80Ultra直降1000元，起售价由9999元下调至8999元，创下该机型上市以来的价格新低。

作为华为影像技术的集大成者，Pura80Ultra凭借卓越的硬件配置与算法优化持续领跑行业。该机型搭载6.8英寸LTPO OLED显示屏，分辨率达2848×1276像素，支持1-120Hz自适应刷新率与3000尼特峰值亮度，配合5700mAh大容量电池及100W有线、80W无线双超级快充技术，在显示效果与续航能力上均表现突出。通信方面，其支持双卫星通信（天通卫星通信与双向北斗卫星消息）、第二代灵犀通信技术，并具备IP68/IP69级防尘防水、红外遥控、多功能NFC等实用功能。

影像系统是Pura80Ultra的核心竞争力。该机创新采用“一镜双目”超大底双长焦技术，将3.7倍中长焦与9.4倍超长焦镜头光学焦段合一，共享1/1.28英寸50MP RYYB传感器;主摄为5000万像素1英寸超高动态摄像头，支持F1.6-F4.0可变光圈与OIS光学防抖;辅以4000万像素超广角镜头与150万多光谱通道红枫原色摄像头，前置1300万像素镜头支持4K视频录制。凭借这一配置，Pura80Ultra以175分的成绩登顶DXOMARK第六版影像榜单，刷新行业纪录，成为当前影像性能标杆。

此次价格调整覆盖Pura80系列全线高端机型，其中Pura80Pro/Pro机型优惠后起售价为5699元。市场分析认为，华为通过阶段性价格策略，既回应了消费者对高端机型性价比的期待，也为后续新品上市预留市场空间。随着影像技术与通信能力的持续突破，Pura80系列或将在高端市场进一步巩固竞争优势。

