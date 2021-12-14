支付宝进一步开放支付成功页 叮咚买菜接入首日会员拉新量增长229%

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:据“支付宝开放平台”公众号消息，支付宝进一步面向商家开放“支付成功页”支付后场景。目前商家既可以在自身的支付成功页投放券，提升老用户购物频次和客单价，也可以投放引导加入会员福利，或者在附近1公里内商家的支付成功页投放自己的优惠券，为线下门店吸引新客流。

来自商家的数据显示，叮咚买菜在自身支付成功页投放“充100元-5元”的“安心充”储值型会员入会福利，投放次日较前一日新增会员量大幅增长229%;而线下熟食卤味品牌紫燕百味鸡，在支付成功页对新老用户差异化投放权益，门店客流提升67%，老用户消费频次提升近50%。

在支付成功页，紫燕百味鸡针对自身支付用户发放了“满68减10元”的高额减免券，来吸引老用户提升消费频次。而针对可能来自附近门店的潜在新用户，则发放了门槛相对低的“48元减8元”优惠券，提升新用户消费意愿。

米雅科技是熟食卤味品牌紫燕百味鸡的数字化代运营服务商，该公司运营负责人汪晶晶表示，支付成功页是公域与私域流量的结合体。一方面商家希望利用好自己的到店支付成功页，做差异化的权益投放尝试。另一方面，商家也十分看重附近几公里内小商家能为自己门店的引流作用。把这个页面能开放给商家做自运营，可以让支付从一笔交易的终点，变为商家与用户继续交互、拉新和提升购物频次的起点。

根据米雅科技的经验，要让支付成功页权益投放的转化率最大化，需要根据不同目标采取差异化的策略，同时也要考虑到客单价、新老用户能够承受的不同门槛等因素。而从用户流程来看，用户在支付成功页领券后会进入商家的私域小程序。如果商家在小程序辅助以“收藏引导”的运营方式，则可以通过支付成功页的导流，把小程序新用户沉淀为长期用户。

根据“支付宝开放平台”公布 信息，商家和服务商可通过“支付宝开放平台-文档中心-小程序-运营攻略”区域配置在支付成功页发券的能力。下一步，在支付成功页配置引导加入会员能力也将在上述渠道开放。