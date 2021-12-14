首页 > 业界 > 关键词  > 支付宝最新资讯  > 正文

支付宝进一步开放支付成功页 叮咚买菜接入首日会员拉新量增长229%

2021-12-14 13:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:据“支付宝开放平台”公众号消息，支付宝进一步面向商家开放“支付成功页”支付后场景。目前商家既可以在自身的支付成功页投放券，提升老用户购物频次和客单价，也可以投放引导加入会员福利，或者在附近1公里内商家的支付成功页投放自己的优惠券，为线下门店吸引新客流。

1639460937(1).jpg

来自商家的数据显示，叮咚买菜在自身支付成功页投放“充100元-5元”的“安心充”储值型会员入会福利，投放次日较前一日新增会员量大幅增长229%;而线下熟食卤味品牌紫燕百味鸡，在支付成功页对新老用户差异化投放权益，门店客流提升67%，老用户消费频次提升近50%。

在支付成功页，紫燕百味鸡针对自身支付用户发放了“满68减10元”的高额减免券，来吸引老用户提升消费频次。而针对可能来自附近门店的潜在新用户，则发放了门槛相对低的“48元减8元”优惠券，提升新用户消费意愿。

米雅科技是熟食卤味品牌紫燕百味鸡的数字化代运营服务商，该公司运营负责人汪晶晶表示，支付成功页是公域与私域流量的结合体。一方面商家希望利用好自己的到店支付成功页，做差异化的权益投放尝试。另一方面，商家也十分看重附近几公里内小商家能为自己门店的引流作用。把这个页面能开放给商家做自运营，可以让支付从一笔交易的终点，变为商家与用户继续交互、拉新和提升购物频次的起点。

根据米雅科技的经验，要让支付成功页权益投放的转化率最大化，需要根据不同目标采取差异化的策略，同时也要考虑到客单价、新老用户能够承受的不同门槛等因素。而从用户流程来看，用户在支付成功页领券后会进入商家的私域小程序。如果商家在小程序辅助以“收藏引导”的运营方式，则可以通过支付成功页的导流，把小程序新用户沉淀为长期用户。

根据“支付宝开放平台”公布 信息，商家和服务商可通过“支付宝开放平台-文档中心-小程序-运营攻略”区域配置在支付成功页发券的能力。下一步，在支付成功页配置引导加入会员能力也将在上述渠道开放。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 小米公开VR移动支付专利

    12月7日，北京小米移动软件有限公司“虚拟现实环境下的移动支付方法及装置”专利获授权。摘要显示，本公开是一种虚拟现实环境下的移动支付方法及装置，本公开通过虚拟现实设备与移动终端的信息交互，能够使用户在虚拟现实环境中，购买商品或者进行应用内支付时，无需将移动终端从虚拟现实设备中取出，即可便捷快速的完成支付。

    ​小米 ​VR ​移动支付

  • 元宇宙支付来了！小米VR环境下移动支付专利获授权

    最近，元宇宙概念火爆，成为当下最热词汇，各大互联网巨头纷纷在元宇宙相关领域布局加码。今日，据天眼查App显示，12月7日，北京小米移动软件有限公司虚拟现实环境下的移动支付方法及装置”专利获授权。摘要显示，该专利公开的是一种虚拟现实环境下的移动支付方法及装置，通过虚拟现实设备与移动终端的信息交互，能够使用户在虚拟现实环境中，购买商品或者进行应用内支付时，无需将移动终端从虚拟现实设备中取出，即可便捷快速的完

    ​小米 ​小米移动 ​专利布局

  • 支付宝里的钱可以分类放了！“支付宝小荷包”功能上线

    说好每个月吃饭就花那么多钱，月底查账单才发现早超标了;想留笔钱去旅游，用着用着就没了;家庭支出都是几个成员零散的支付，却没有一个共同的账单。

    ​支付宝 ​支付宝钱包 ​账单

  • 支付宝花呗启动品牌隔离

    花呗宣布启动品牌隔离，为落实消费信贷相关监管要求，花呗将成为重庆蚂蚁消费金融有限公司的专属消费信贷品牌，并专注于中小额。由银行等金融机构全额出资的消费信贷，将更新为“信用购”类型的服务。花呗、“信用购”服务在免息期、查账、还款等核心体验上保持一致。

    ​花呗 ​信用购 ​支付宝

  • 12月起支付宝继续升级商家服务 商家积分权益增至60余种

    为进一步帮助小微商家降本增效，支付宝开放平台持续投入，12月起，针对小微商家的新举措商家营销工具“赚钱红包”、会员运营工具“安心充”将面向更多城市的商家开放。此外，近日支付宝还升级了商家积分等商家服务，积分兑换权益增至60余种。<br/> <br/> ​

    ​支付宝 ​支付宝商家 ​支付宝积分

  • 男子坐火车将充电借给邻座：不料支付宝账号被对方盗刷

    现如今的智能手机功能是越发强大，但续航相比之前的传统手机却大打折扣。因此，不少人外出都会备着充电宝，但一名男子就因为将充电宝借给别人，导致自己钱财被盗。据媒体报道，日前，王先生在乘坐火车时，将自己的充电宝借给邻座的一名男子使用，没想到对方不仅不怀感激之心，还起了歹意。根据王先生的说法，自己当时正在火车上用充电宝给自己的手机充电。随后，邻座一名陌生男子称自己的手机也没电了，想要借用一下王先生的充电宝

    ​充电宝 ​支付宝

  • 支付宝金选：投资者基金理财的新选择

    近年来，我国家庭财富在逐步增长，特别是近两年速度加快，这从侧面也反应了理财需求的增加。理财成为了一种新的时尚潮流，大多数年轻人将购买基金、股票等当做社交话题，在主流社交媒体中，理财相关的话题热度不减。而在多种投资中，当下最受欢迎的莫过于是基金了。根据我国证券投资基金业协会于 2021 年发布的一份报告显示，我国公募基金自然人投资账户已经超过了6. 06 亿个。然而，一个不争的事实是，面对市场上品种繁多的基金，

    ​购买基金 ​理财平台 ​基金业协会

  • 支付宝进一步开放支付成功页：4大运营策略已成型

    支付宝端内更多流量入口，正在向私域倾斜。据“支付宝开放平台”公众号今天发布的消息，支付宝进一步面向商家开放“支付成功页”支付后场景。

    ​支付宝 ​私域 ​运营

  • 支付宝金选：选择基金产品正确打开方式之一

    今年以来，新基金发行规模已突破2. 66 万亿元，不少权益及“固收+”、FOF产品热卖成爆款。此外，各大基金公司瞄准热门赛道，争相布局“碳中和”相关基金产品。面对日益增多的基金产品，很多投资者犯了难，究竟如何才能选到优质基金呢？由支付宝理财智库和中国证券报联合推出的支付宝金选是选择基金产品正确打开方式之一。据了解，支付宝金选专家团由金牛奖评委、资深管理机构FOF投资经理、平台资产优选首席专家等组成，每年进行上?

    ​支付宝 ​货币基金 ​金牛奖

  • 寄快递不用等了 支付宝上线“先寄后付”服务

    2021年已经过去的10个月内，全国快递已经累计完成867.2亿件，平均每天2.9亿件，快递已经成为我们每个人离不开的服务。今天，支付宝上线了快递先寄后付”服务。用户可以在支付宝APP内的快递小程序下单时，选择使用该服务。快递员完成揽件后，系统核算快递费并自动在支付宝端发起扣款。据了解，先寄后付”服务可以节省用户等待快递员称重、计价的时间，免去用户现场手动支付运费等环节，同时也有助于解决快递员以个人账户收款等不正?

    ​支付宝 ​微信 ​中通

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM