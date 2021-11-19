脉脉回应自动续费：整改后的会员续费系统已上线

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:今日，针对“0.1元首充会员后自动续费”问题，脉脉方面回应称，已立即对相关产品进行整改，整改后的会员续费系统已上线。
脉脉表示，整改后，设定了自动续费协议勾选项，清晰提醒用户阅读和勾选自动续费协议，并有站内信、邮件、短信等续费提醒功能，同时将自动续费提醒从提前3日改为提前5日，充分保障用户的知情权和自主选择权。
此前，有媒体报道称，有用户被脉脉“首充会员仅0.1元”的页面吸引。开通会员4个月后，被自动扣款272元。
站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:今日，针对“0.1元首充会员后自动续费”问题，脉脉方面回应称，已立即对相关产品进行整改，整改后的会员续费系统已上线。
脉脉表示，整改后，设定了自动续费协议勾选项，清晰提醒用户阅读和勾选自动续费协议，并有站内信、邮件、短信等续费提醒功能，同时将自动续费提醒从提前3日改为提前5日，充分保障用户的知情权和自主选择权。
此前，有媒体报道称，有用户被脉脉“首充会员仅0.1元”的页面吸引。开通会员4个月后，被自动扣款272元。
现如今，国内市场的版权意识也来越强，各大App想要听音乐、看视频的话，不开通会员几乎无法使用。需要注意的是，很多App都会用巨大的首月折扣来引诱用户开通连续包月，看似首月优惠巨大，但是如果后期忘记取消就会巨亏了。甚至还有人App都已经删了，自动续费还在继续扣费。据报道，国内有一位周女士就表示，自己原本打算在双11”血拼一波，就检查了微信和支付宝账单，结果突然发现自己的微信和支付宝里，有多笔自动续费”的扣款。?
不少用户都遇到过这种情况，买会员服务时，一般App服务协议中是默认勾选“自动续费”的，如果你没有注意到，即使你卸载了APP，“自动续费”也会不关闭。这就导致了，你明明已经很久没用这个APP了，但钱还在照扣，无意中花了不少“冤枉钱”。
说起双11 活动，虽然大部分云服务器抢占的都是新用户市场，但是仍然有大量的云服务器需要续费再使用，将优惠适当的倾斜给老用户其实也是一个不错的策略。小编打探了今年的各家云服务商的双11 续费活动，还是西部数码家的云服务器，续费最给力！先来看看今年的云服务器续费活动吧，今年在西部数码续费云服务器，所有级别的会员都可以使用优惠券对此前已经购买的云服务器（也包括虚拟主机）进行续费，续费的折扣最低是8 折，具体登陆
近日有网友在脉脉提问美团L7背调亮红灯会怎样，并在评论区表示自己隐藏了一段经历，当他人询问其否简历造假时，该网友则回复:“是的”。随后有脉脉网友评论，如果记入阳光职场联盟，以后就可能和大厂无缘了。背调可以说是当下比较普遍的现象，不少大型公司都会在招聘时对部分候选人进行背调，背调内容以候选人以往的经历为主，比如教育经历、薪资水平、工作时长等等。仍以美团为例，脉脉上有网友分享了几个相关背调信息，可以作为?
10 月 25 日，脉脉举行主题为“乘风破浪 奔向无限” 8 周年庆典活动。活动现场，脉脉创始人、CEO林凡分享了脉脉最新经营数据，并与数百名员工阐述公司使命愿景、价值主张以及企业价值观。数据显示，过去一年脉脉招聘服务链接了 718 万职场人、服务了超过 3000 家雇主品牌，这一数字较去年同比增长200%；招聘商业收入较去年同比增长了259%；内容社区方面，用户发帖量达到 570 万、共发生 86 亿次信息消费；在新经济领域，月活量增加
这两年，国内软件付费的吃相”越来越难看，消费者一不小心就会掉进各种消费陷阱，而次月续费就是其中最大的坑之一。近日，就有媒体就部分App存在异常扣费”现象，发表《悄没声就把你钱扣了部分App自动续费坑人套路”调查》。其中，涉及职场社区平台脉脉0.1元首充会员后自动续费”等问题。报道显示，来自湖北的吴先生为了找工作方便，下载了脉脉”App，并被首充会员仅0.1元”的页面吸引。于是，他点击了金黄色的0.1元立即开通”的按
11月03日，QQ发布了最新的PC 9.5.2版。在该版本中，有用户发现，新版本的QQ不再显示QQ秀形象。这意味着，腾讯正式下线PC版QQ秀。
10月14日，一年一度的脉脉“1024程序员嘉年华”正式拉开帷幕。本届“1024程序员嘉年华”以追梦“程”长为主题，旨在为每一个怀揣科技梦想的职场人，带来一次关乎未来的信息盛宴。与往年有所不同的是，今年脉脉在“1024程序员嘉年华”期间还增设了一个新的重头项目，即联合“亚马逊云科技”等多个助力职人成长的商业品牌共同开设“AMA知无不言程序员专场”。10月18日-24日，该用户互动活动同步登录“1024程序员嘉年华”。此次“AMA?
照片上是少女心粉红沙滩，现实却是平平无奇的红色碎石地；照片上是一条充满设计感的白色长廊，现实却只是一堵画着长廊的墙……近日，由于小红书博主晒出的风景照与景点现实情况差距过大，引发众多网友吐槽，小红书话题直接以 1041 万的热度登上脉脉热搜第一。有脉脉用户对比小红书博主晒照与现实景点图片，调侃这不就是我的买家秀VS卖家秀吗？但是对景点照进行修图，美化的行为，并非完全不能理解，毕竟在具有社交属性的平台上，不
这是自动驾驶发展史上的魔幻现实一幕。公交自动驾驶、出租自动驾驶、观光巴士自动驾驶……清扫车、巡逻车、微循环社区公交、摆渡车，都由自动驾驶系统驱动。这甚至还不是某个特殊节日的演示。在暴雨天、夜晚、早晚高峰的市区和主干道，它们都能照常运营无误。之所以魔幻现实，是因为这样的场景来自现实，更因为它并非出现在硅谷或中国某一个以科技先进而知名的城市。衡阳，位于中国湖南省中南偏南的一个三线城市，一个大多数中国人
随着郑州高新区的快速建设，以及郑州市“东强、南动、西美、北静、中优、外联”的城市战略布局，高新供水公司在近两年来迎来了较大的挑战。供水管..
如果你正在出国留学或是国外工作，你一定有过给国内亲友汇款的经历。要想放心地汇款回国，最重要的就是挑选一个靠谱的跨境汇款平台。实际上，很多..
据了解，北森italent与i人事都属于HR SaaS系统，但北森italent专注于人才管理，尤其在招聘和人才测评方面较为专业;i人事走一体化路线，智慧招聘、..
给孩子挑选奶粉是宝妈们的重要功课市面上的奶粉广告层出不穷争相传递自己独特的奶粉概念让宝妈们一时难以选择奶粉行业重点通过营销提高形象与此同..
11月18日，第二届ISC2021网络安全创新能力百强（以下简称“创新百强”）评审团启动会在京召开。赛博英杰创始人&董事长谭晓生，华为云首席安全生态..
据中国消费者协会统计，医疗美容等领域连续多年都是消费者投诉的热点，除了个别医疗美容机构以盈利为目的，进行虚假广告宣传，以致术后美容效果不..
11月3日，2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。作为“建筑热环境理论及其绿色营造关键技术”项目组的一员，海尔中央空调获得国家科..
11月19日，雅迪官方微博发布了以“致电米兰，重新定义智慧出行”为主题的海报，宣布将再次亮相EICMA——米兰国际摩托车展。近年来，作为全球电动车..
【TechWeb】11月19日消息，今日，恒生指数公司宣布截至2021年9月30日的恒生指数系列季度检讨结果，网易-S(09999)被纳入恒生指数成份股，成为64只蓝..
凤凰网科技讯 11月19日消息，据奥飞娱乐发布的深交所公告披露，哔哩哔哩已全资收购奥飞娱乐旗下的有妖气原创漫画平台，本次收购价格为人民币6亿元..
11月19日，华为MateBook 14s的顶配版上线，规格为i7+16GB+1T，售价8999元。相比于其他两个版本（i5/16GB/512GB、i7/16GB/512GB），顶配版本通过了..
【TechWeb】11月19日消息，新氧科技（NASDAQ：SY）发布截至2021年9月30日第三季度未经审计财务业绩。财报显示，2021年第三季度，新氧科技总收入4...
DDR5内存已经来了，DDR6还会远吗？GDDR6/GDDR6X显存普及了，GDDR7还会远吗？Tech Day 2021技术大会上，三星就展望了下一代内存、显存，频率简直逆..
近期，市面上出现了一款名为xx神器”的软件，不仅仿冒了微信界面，还可以随意更改钱包余额的数字，且伪造的提现页面与真实页面别无二致。这个功能..
一直以来，苹果iOS的相册都是手机中标杆级别的存在，比如地图相册功能，可以让用户很直观的看到之前走过的足迹。11月19日消息，小米相册迎来大升级..
今天，联发科在技术峰会上发布了联发科天玑9000旗舰处理器。随后realme副总裁徐起发文表示：对于下一代旗舰芯片，大家都有哪些期待”？表明realme..
Intel 12代酷睿准备了三种不同核心，LGA1700独立封装的桌面版已经开始上市，BGA整合分装的移动版则有两种，一是50251.3毫米的BGA Type3，针对主流..
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由于预算或心仪机型停产等问题，一些消费者会选择通过二手平台进行购机，不过由于平台用户参差不齐，二手手机质量难以得到保证。今日，华为手机官..
【TechWeb】11月19日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，美国权威杂志《消费者报告》发布了车辆可靠性评级报告。报告显示，雷克萨斯、马自达和丰..