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脉脉回应自动续费：整改后的会员续费系统已上线

2021-11-19 16:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:今日，针对“0.1元首充会员后自动续费”问题，脉脉方面回应称，已立即对相关产品进行整改，整改后的会员续费系统已上线。

脉脉 (2)

脉脉表示，整改后，设定了自动续费协议勾选项，清晰提醒用户阅读和勾选自动续费协议，并有站内信、邮件、短信等续费提醒功能，同时将自动续费提醒从提前3日改为提前5日，充分保障用户的知情权和自主选择权。

此前，有媒体报道称，有用户被脉脉“首充会员仅0.1元”的页面吸引。开通会员4个月后，被自动扣款272元。

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