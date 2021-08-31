一张图看懂 | 亚马逊、苹果、谷歌等大企业的经营成本是多少？

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 经营成本最新资讯 > 正文

一张图看懂 | 亚马逊、苹果、谷歌等大企业的经营成本是多少？

2021-08-31 15:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com） :经营着像苹果谷歌等美国这样的公司需要多少成本呢?数据显示， 苹果、Costco 和 沃尔玛这样家喻户晓的品牌，叠加起来每年花费的成本超过1000亿美元。

为了更好地了解它们的庞大规模，下面图表汇总了一些500强公司的财务数据，并将美国军费开支作为额外的比较点。

cost-of-big-business-us_副本.jpg

为了确定每家公司的总运营成本，本文计算方法是将其销售、一般和管理费用 （SG&A）及其销售成本 (COGS) 结合起来。

SG&A 涵盖与销售产品和服务以及管理日常运营相关的所有成本，这包括员工工资、办公室租金和营销费用。

COGS 是指与生产商品直接相关的任何成本，例如原材料和劳动力。

美国2020年的军费开支为7780亿美元，是世界上最高的。对比之下，大公司经营成本也非常高。作为美国最大的雇主和零售商，沃尔玛花费了5370亿美元（达到了美国军费开支的70%）来维持运营。

更多的成本并不意味着更多的利润这些企业的运营成本可能很高，但它们的盈利能力如何?

这可以通过营业利润率来衡量，计算了扣除营业成本后，每一美元的收入能产生多少利润。

苹果的营业利润率最高，为38%。沃尔玛营业利润率为4%。这凸显了商业战略的差异。沃尔玛的竞争优势是成本领先，这意味着它努力通过提供尽可能低的价格来击败竞争对手。

另一方面，Apple将强大的品牌和优质的产品结合在一起，为其产品赢得了高昂的价格。这导致更高的利润率和估值。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 重大信号！推特正在洗劫亚马逊跨境卖家！

    正如张磊曾在《价值》一书中所言:“悲观主义者可能猜对了当下，但乐观主义者却能够赢得未来。”最近几个月，那些高喊着追赶时代风口，疯狂“出海”的跨境电商玩家或许都睡得不太安生。

    亚马逊 跨境电商 海外电商

  • 亚马逊正在使用一种定制的记录设备来追踪运输货物的卡车

    据The Information报道，亚马逊已经为其合作伙伴使用的卡车开发了电子跟踪技术，以监测其动向，并希望能改善司机的安全。电子记录仪（ELD）是美国联邦汽车运输安全局(FMCSA)要求的，以防止与疲劳有关的事故，但现在看来亚马逊将为其合作伙伴提供定制的ELD产品，可能让亚马逊直接从它自己维护的工具中获得更多的数据。The Information写道，亚马逊的Relay ELD--以该公司用于预订送货工作的Relay平台命名--通过将硬件插入卡车的诊断?

    亚马逊 摄像头 阿里

  • 苹果谷歌亚马逊已将Matter智能家居标准的发布推迟至2022年

    Stacey on IoT 报道称：由苹果、谷歌、亚马逊等公司组成的连接标准联盟，已将其主导制定的新标准的发布日期，推迟到了 2022 年。去年宣布的“Matter”，曾用名为“Project CHIP”。而相关标准的实施，旨在统一科技巨头之间的智能家居生态系统。Matter 旨在为物联网设备开发者构建一套通用的标准协议，此前连接标准联盟已试图在 2021 下半年推出新标准，但现已被推迟至 2022 年。The Connectivity Standards Alliance 表示，Matter

    谷歌 亚马逊 ems

  • 贝佐斯“影子顾问” 华裔女高管将从亚马逊离职

    凤凰网科技讯 北京时间8月17日消息，亚马逊公司周一证实，公司生鲜杂货高管高薇(Wei Gao，音译)将从公司离职。高薇最近担任亚马逊生鲜杂货技术、产品和供应链副总裁，在她16年的亚马逊生涯里曾经担任过多个岗位，包括Kindle业务和库存规划团队的高级岗位。高薇本科毕业于南开大学。职业社交网站领英上资料显示，2018年7月至2020年1月，她还曾做过时任亚马逊CEO杰夫贝佐斯(Jeff Bezos)的“影子顾问”。在亚马逊，这是一个令人垂涎的

    亚马逊 贝佐斯 网站

  • 亚马逊蒙受逾千亿损失后 中国跨境电商选择“逃离”

    凤凰网科技讯 北京时间8月12日消息，据深圳跨境电商协会称，由于预期亚马逊的监管会日趋严苛，中国跨境电商们计划减少对这家平台的依赖。深圳跨境电商协会执行主席王欣（Wang Xin，音译）表示，亚马逊不大可能减小对刷好评等行为的打击力度，中国跨境电商必须寻找其他电商平台。在入驻亚马逊、eBay等国际电商平台的同时，中国跨境电商也带来一些“习惯”，其中包括虚假评论和刷单。业内人士透露，通过优惠卡或礼物，换取用户好评，

    亚马逊 王欣 ebay

  • 大奖！亚马逊接种疫苗员工最高可获50万美金

    【TechWeb】8月8日消息，德尔塔毒株带来全球疫情的再次加速扩散，美国零售巨头亚马逊宣布，将为那些能够证明自己接种了新冠肺炎疫苗的一线员工举行“MaxYourVax”抽奖活动，中奖者最多可获50万美元的现金奖励。据悉，亚马逊的这项抽奖活动共提供18个奖项，其中，2项大奖中奖者每人可获得50万美元现金，6人可获10万美元奖励，其他中奖者则可获赠五辆新车和五个度假套餐。据悉，亚马逊希望通过这项名为“MaxYourVax”的抽奖活动，诱?

    亚马逊

  • 内忧外患！抵消10%佣金！百万卖家沦为亚马逊打工人？

    该计划会在很大程度上推动亚马逊吸食站外引流，目前仅适用于亚马逊美国站点的品牌商家，奖金发放仅适用于品牌自有产品。

    亚马逊 跨境电商 亚马逊网购

  • 实时监考！亚马逊被曝用AI摄像头决定驾驶员薪酬

    8月3日消息，据报道，亚马逊使用其人工智能摄像头来决定驾驶员的薪酬及其续聘资格。媒体获得的机密文件显示，亚马逊开发了一套评分系统，可以使用配送卡车内的摄像头来识别打喷嚏、驾驶专注度、跟车距离等因素。这4个摄像头都由Netradyne公司生产，重点是判断配送卡车内外的情况，其中一个安装在后视镜底部，直接对准司机。亚马逊之前就曾表示，这些摄像头并非始终处于活跃状态，只会在内置的人工智能系统探测到可能的不安全状况后

    亚马逊 摄像头 人工智能

  • 亚马逊过去一年营收大幅增加 零售额首次超越沃尔玛

    据 FactSet 公司数据显示，在过去一年里，消费者在亚马逊平台花费6100多亿美元，而沃尔玛的销售额约为5660亿美元。亚马逊的零售销售额超过沃尔玛，成为中国之外最大的零售销售商。

    亚马逊 沃尔玛 Prime会员

  • 亚马逊将监控客服人员键盘和鼠标点击以提升安全性

    根据Motherboard网站获得的一份亚马逊机密文件显示，亚马逊计划监控客户服务员工的键盘和鼠标动作，以试图阻止流氓员工、冒名顶替者或黑客访问客户的数据。虽然该文件说亚马逊已经考虑部署一个能捕捉所有按键的解决方案，但该公司似乎倾向于购买的工具并不是为了准确记录员工的输入内容或监控他们的通信。相反，该系统根据员工的自然键盘和鼠标动作生成一个档案，然后不断验证是否似乎是同一个人在控制员工的账户，以抓住可能随后?

    亚马逊 鼠标 键盘

  • 亚马逊向第三方应用和设备开放Halo实时追踪心率数据

    近日对 Halo 健身设备的更新中，亚马逊向第三方应用和设备开放了追踪用户实时心率数据的功能。亚马逊称，新功能以低功耗蓝牙设置的形式出现，它以健身可穿戴设备和移动应用程序“中心”两种形式提供其 Halo 系统。亚马逊的 Halo 在提供多种基础健身追踪之外还具有独特功能，可测量用户的身体成分并在移动应用程序中将他们的身体显示为 3D 模型。健身手环售价 99.99 美元；用户在这一点上的评分只有 3.5 颗星（总分 5 颗星）。如果?

    亚马逊 共享 手环

  • 亚马逊仍在销售危险的Autopilot Buddy驾驶辅助欺骗配件

    与违规使用“安全带卡扣”来欺骗行车电脑的危险驾驶行为相比，“Autopilot Buddy”之类的方向盘手机支架 / 自动驾驶辅助欺骗配件，对公共安全的危害有过之而无不及。遗憾的是，尽管时间转眼到了 2021 年 8 月底，近年来被交管部门和媒体屡次炮轰的相关产品，仍在亚马逊等电商平台上被堂而皇之地上架销售。自特斯拉 Autopilot 驾驶辅助系统问世以来，许多人都在非蠢既坏地使用危险配件，让车载系统误以为司机在保持专注、且能够在意

    model 自动驾驶 亚马逊

  • 亚马逊正在计划开设更大的零售店以跟百货公司展开竞争

    据外媒报道，据报道，亚马逊正计划更大规模地进军实体零售，而在过去的几十年里，亚马逊已经颠覆了这个行业。他们将比传统百货商店小一点--约3万平方英尺，而不是10万平方英尺--并提供顶级消费品牌的产品和自有品牌的产品。知情人士告诉《华尔街日报》，第一家亚马逊百货商店将在加州和俄亥俄州开业。一位消息人士称，大约两年前，亚马逊接洽了一些美国服装品牌，其计划在大型零售店出售这些服装。亚马逊通过其在线业务系统地瓦解?

    亚马逊 阿里 阿里云

  • 股讯 | 美初请失业人数创疫情来新低 亚马逊要开实体店

    纳指涨0.11%，报收14541.79点凤凰网科技讯 北京时间8月20日消息，虽然上周美国初请失业人数创下自疫情以来最低水平，但华尔街仍然在消化最新的美联储会议纪要带来的冲击，今天美股涨跌不一。截至收盘，道指跌66.57点，跌幅为0.19%，报收34894.12点；标普500指数涨5.53点，涨幅为0.13%，报收4405.8点；纳指涨15.87点，涨幅为0.11%，报收14541.79点。美国主要科技巨头涨跌互现：美国主要科技巨头中国主要科技股悉数下跌：中国主要科?

    亚马逊 沃尔玛 facebook

  • 亚马逊Alexa迎来印度影星Amitabh Bachchan定制语音包

    随着智能助理的普及，消费者们已经日渐习惯通过自然语言和电子设备展开交互。对于想要更多个性化体验的用户，厂商一般也会提供默认之外的更多名人语音包。2019 年的时候，美国地区的亚马逊 Alexa 用户就已经迎来了“神盾局长” Samuel Jackson 的语音包。现在，该公司又向全球第二大市场推出了印度影星 Amitabh Bachchan 的语音包。只需支付 149 卢比（约 13 RMB）的首年费用，印度用户就能够为亚马逊 Echo 等设备（或购物 App）换

    亚马逊 阿里 阿里云

  • 亚马逊游戏工作室已停止要求员工交出独立创作的游戏的版权

    据外媒报道，有一段时间，亚马逊要求从事游戏项目的员工在个人时间使用公司工具并在亚马逊商店销售游戏。该政策还明确授予了亚马逊对外部员工创建的项目的所有权。据彭博社获悉，亚马逊游戏工作室（Amazon Games Studios）老板Mike Frazzini在一封公司电子邮件中表示，公司已经取消了要求员工交出在职期间独立创作的任何知识产权的“严苛”规定。Frazzini在邮件中表示:“这些政策最初是在十多年前制定的，当时我们所掌握的信息和经

    亚马逊 游戏 机器学习

  • 亚马逊印度公司在推出Galaxy A52s 5G之前就公布了价格

    三星预计将于9月3日将Galaxy A52s5G智能手机带到印度。该设备已在欧洲大陆和英国上市，预计在南亚国家将便宜10-15%，我们现在已经得到确认。亚马逊印度公司（Amazon India）以35999卢比(约合485美元)的价格列出了该设备的6GB内存和128千兆存储容量/€415英镑/355英镑。仅作比较，英国消费者必须支付419英镑，而欧洲人必须支付€449用于相同的内存组合。Galaxy A52s5G是一款非常有前途的智能手机——主射手上带有OIS的64MP四摄像头，4

    亚马逊 Galaxy 三星手机

  • 微软挖来亚马逊云业务顶级高管贝尔 后者曾有望接管AWS

    微软公司已经聘请亚马逊云业务高管查理贝尔（Charlie Bell）担任其企业副总裁。鉴于微软的Azure云业务正试图从亚马逊AWS手中争夺份额，这一挖角行动可以说是微软的一次胜利。

    微软 亚马逊 亚马逊云业务

  • 亚马逊联系第三方卖家：称美国的反垄断改革会影响现有业务

    亚马逊正在联系第三方商家，警告他们国会提出的反垄断改革可能限制他们在市场上兜售商品的能力。根据外媒 CNBC 披露的一封电子邮件，亚马逊公共政策团队的成员已经与一些有成功业务的第三方卖家进行联系，商讨这项新政策。在这封电子邮件中写道：“我们正在联系我们的一小群卖家，让他们了解目前在国会的一揽子立法提案，其目的是对亚马逊和其他大型科技公司进行监管。在还处于早期阶段，这些法案可能会有变化，但我们担心它们有可

    亚马逊 阿里 苹果

  • 亚马逊打假：七位假冒GoPro配件卖家与两家企业被起诉

    受平台上充斥的大量假冒伪劣商品的困扰，亚马逊于去年成立了一个打击假冒侵权类犯罪行为的部门。今天，我们终于看到了该部门针对小型配件供应商发起的首次法律行动。具体说来是，亚马逊已携手知名运动相机厂商 GoPro，起诉了七位卖家和两家企业。具体说来是，涉案卖家在 4 月份上架了真假难辨的“Handler”可漂浮手柄和“3-Way”多功能三脚架，并且贸然打上了 GoPro 的品牌标记。起诉书显示，国内卖家所在地的执法部门，也已经对其

    商品 亚马逊 阿里
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM