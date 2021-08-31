一张图看懂 | 亚马逊、苹果、谷歌等大企业的经营成本是多少？

站长之家（ChinaZ.com） :经营着像苹果、谷歌等美国这样的公司需要多少成本呢?数据显示， 苹果、Costco 和 沃尔玛这样家喻户晓的品牌，叠加起来每年花费的成本超过1000亿美元。

为了更好地了解它们的庞大规模，下面图表汇总了一些500强公司的财务数据，并将美国军费开支作为额外的比较点。

为了确定每家公司的总运营成本，本文计算方法是将其销售、一般和管理费用 （SG&A）及其销售成本 (COGS) 结合起来。

SG&A 涵盖与销售产品和服务以及管理日常运营相关的所有成本，这包括员工工资、办公室租金和营销费用。

COGS 是指与生产商品直接相关的任何成本，例如原材料和劳动力。

美国2020年的军费开支为7780亿美元，是世界上最高的。对比之下，大公司经营成本也非常高。作为美国最大的雇主和零售商，沃尔玛花费了5370亿美元（达到了美国军费开支的70%）来维持运营。

更多的成本并不意味着更多的利润这些企业的运营成本可能很高，但它们的盈利能力如何?

这可以通过营业利润率来衡量，计算了扣除营业成本后，每一美元的收入能产生多少利润。

苹果的营业利润率最高，为38%。沃尔玛营业利润率为4%。这凸显了商业战略的差异。沃尔玛的竞争优势是成本领先，这意味着它努力通过提供尽可能低的价格来击败竞争对手。

另一方面，Apple将强大的品牌和优质的产品结合在一起，为其产品赢得了高昂的价格。这导致更高的利润率和估值。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。