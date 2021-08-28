优酷、百家号、微博等宣布开展财经内容违规专项整治

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优酷、百家号、微博等宣布开展财经内容违规专项整治

2021-08-28 15:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:继B站、微信之后，今日，优酷百家号微博等也陆续发布公告称将开展财经内容违规专项行动，将重点打击以下8类违规问题:

1. 胡评妄议、歪曲解读财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空金融市场、唱衰中国经济等;

2. 毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读财经领域热点的报道评论等;

3. 散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣;

4. 转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为;

5. 充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序;

6. 炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益;

7. 炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等;

8. 未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、账号等。

QQ截图20210828152120.jpg

8月17日，网信办表示，股市“黑嘴”利用网络平台发布虚假性、蛊惑性信息，养粉荐股后反向操作收割散户，导致个股暴涨暴跌，严重扰乱经济秩序和社会秩序，侵害网民合法权益。

网信办称，将聚焦音视频、直播类、财经资讯类、聚合类等属地重点网站，督促指导各平台自查自纠涉非法证券期货经营风险，全面清理“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违法违规信息，对平台公众账号运营者强化证券期货经营资质核验，不为非法证券期货活动提供便利，全力压缩场外配资、非法证券期货活动相关网络信息传播空间。

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