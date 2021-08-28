优酷、百家号、微博等宣布开展财经内容违规专项整治

最近，戴森吹风机的一则新广告吸引了市场不少的关注。 消费者发现，“在家投屏播放视频时，戴森吹风机的广告在电视播完后，在手机上还会一直呈现，而这个呈现是可以导向一键购买的。” Morketing进一步了解获知，这则广告其实是由优酷和戴森联手打造的投屏广告，也就是优酷OTT在行业内独家推出的“双屏联动曝光的广告形式”。它让年轻消费者生活中最重要的“两块屏”实现了梦幻联动。优酷方面透露，这则广告的ROI几乎达到了百分之