微博回应被约谈：成立整改落实工作小组 反思热搜机制不足

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息:近日，网信部门针对微博等社交平台在热搜榜单管理环节存在的疏漏问题，对相关平台进行了正式约谈，并明确提出了整改要求。对此，微博官方迅速作出反应，表示将诚恳接受主管部门的批评与处理意见，并立即采取行动。

微博平台方面表示，已第一时间成立了专门的整改落实工作小组，以最高标准、最严要求，针对热搜榜单的生态治理问题展开专项整改，确保切实履行信息内容管理的主体责任。微博强调，将以此次事件为契机，深刻反思在热搜机制建设、榜单管理规则以及生态治理体系等各个环节中存在的不足。

在现有热搜榜单管理规则和热搜词条投诉机制的基础上，微博计划进一步提升其综合管理能力，确保覆盖热搜榜单的全链路和各环节。同时，微博秉持公开、透明、负责的原则，承诺将持续优化热搜算法，强化热搜榜单的公众属性和正确价值导向。

微博还表示，将在主管部门的指导下，坚守法律法规底线，以人民利益为中心，积极履行平台主体责任和社会责任。在不断提升平台管理能力的同时，微博将加大对破坏网络生态行为的打击力度，维护网络空间的清朗。

此外，微博平台也诚恳地邀请广大用户、媒体以及社会各界对其整改落实情况进行批评和监督。微博表示，愿与各界携手共进，坚持主流价值导向，共同守护清朗的网络空间。

