由于高关税 特斯拉Model3在印度售价或达到52万元

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由于高关税 特斯拉Model3在印度售价或达到52万元

2021-08-03 17:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:尽管人们对特斯拉印度的到来备受期待，但由于该地区的高进口关税，特斯拉公司对Model3引入印度的计划可能会放缓。

特斯拉 (6)

据TimesNowNews报道，高进口关税是特斯拉尚未进入印度市场的主要原因之一。虽然可以从特斯拉在中国的工厂进口汽车，但关税会使汽车价格飙升，使其在印度市场的销量将受到影响。因此，避免这种情况的唯一方法是根据印度政府的电动汽车计划在当地制造和组装汽车。

目前，特斯拉Model3是目前最便宜的车型之一，在美国的售价约为39，990美元（约合300万卢比/国内售价23.5万人民币）。然而，由于进口关税，印度的 Model3在该地区的价格可能高达600万卢比(约52万人民币)。这可能会使负担得起的模型对于当地市场来说过于昂贵。根据行业专家的说法，这些对印度全进口汽车征收的进口关税是埃隆·马斯克非常关注的问题。

截至目前，印度对价格超过40，000美元（包括保险和运输费用）的进口汽车征收100% 的税。同时，售价低于40，000美元的汽车只需缴纳60%的进口税。Counterpoint Research 分析师表示，“马斯克还批评了政府对电动汽车的政策，因为它们使用了与汽油和柴油汽车相同的进口关税。”

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