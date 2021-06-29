绝地求生6月30日更新内容汇总 6.30吃鸡更新维护公告

5月5日，《绝地求生》运营公司PUBG宣布，代言人@沫子Mozz 专属皮肤现已上线！皮肤套装内包括沫子的旗袍以及沫子的M24武器皮肤。据了解，沫子是天霸电子竞技俱乐部绝地求生签约主播，目前在企鹅电竞粉丝322万，号称企鹅电竞吃鸡一姐沫子。她还是很多网友心目中的电竞女司机”（经常在直播说一些不可描述的话），据说，她的车不仅开得快，而且很稳。作为女主播，沫子的身材颜值同样在线，当然大家对于她最多的争议便是36D”的问题，?