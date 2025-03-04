生孩子给50万、2年假……《绝地求生》开发商Krafton发布“催生”新规

图源：官网截图

krafton 为员工提供了 50 万人民币的生育育儿奖励金、最长 26 个月的育儿假、子女托管居家办公等……

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:本月 4 日，韩国游戏公司 krafton（魁匠团）宣布将进行游戏制作与发行、人工智能领域的新员工招聘。krafton 计划按照其最近公布的中长期目标 “确保大型系列知识产权（IP）” 的战略，招聘从开发到人工智能领域的各类人才，以提升未来的竞争力。

除了本次的招聘之外，krafton 最近发布的一项针对员工子女的福利制度也十分引人注目 —— 即每名员工子女可获得总计达 1 亿韩元（合约 50 万人民币）的生育奖励金和育儿支持金：

对于 2024 年 1 月 1 日之后生育的员工，将发放 6000 万韩元（合约 30 万人民币）的生育奖励金，并且在子女年满 8 岁之前，每年额外提供 500 万韩元（合约2. 5 万人民币）的育儿金，累计提供 4000 万韩元（合约 20 万人民币）。对于 2024 年之前生育且子女未满 8 岁的员工，也会根据子女年龄差别化发放育儿金。

育儿金可在提供专业育儿保姆服务的子女托管平台上使用，未使用的余额可在次年兑换成现金，极大地提高了使用的便利性。

除此之外，krafton 还制定了一项休假制度，为正在准备怀孕或生育的男性员工提供 4 次半班休假，以便他们能够陪同配偶进行产前检查。

与此同时，krafton 还决定将育儿假最多延长至 2 年。随着育儿假的延长，公司将积极招聘替代人员。krafton 将引入招聘替代人员的自动化流程，并将育儿假前后各延长 1 个月的替代人员招聘期，使员工最长可休 26 个月的假。此外，公司还新设了针对有 8 岁以下或小学二年级以下子女员工的 “子女托管在家办公” 制度。

在此之前，krafton 就因提供针对难孕员工的不孕治疗休假、为孕期和育儿期员工制定的弹性工作制度和缩短工作时间制度、子女保育补贴福利、运营公司内部幼儿园等多种支持项目而受到关注。

krafton 的相关人士表示：“krafton 正在成长为一家创造未来游戏体验并拓展全球娱乐生态系统的企业。我们期待通过此次招聘，能够得到愿意与 krafton 一起成长为全球人才的优秀人才的支持。”

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