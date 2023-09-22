花高价买来的绝地求生账号被“找回” 法院：退还转让费

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:据荥阳法院消息，近日，河南省荥阳市人民法院审理了一起因游戏账号买卖引发的合同纠纷，依法判令卖家返还游戏账号转让费。

游戏玩家阴某与高某在抖音直播间认识，得知高某手里有“绝地求生”游戏账号，两人经过一番议价之后于2022年12月31日通过某平台签订游戏账号转让协议，由阴某支付28000元将高某的游戏账号及其中的装备全部买下，高某收款后将游戏账号及密码交付给阴某。2023年3月7日，阴某突然发现高价买下的游戏账号显示无法登录，向高某询问情况，高某以账号永久出售、买断为由让阴某再支付5000元，阴某通过微信付款给高某，高某将账号所有注册资料交于阴某，阴某成功“找回”账号。

3月12日，阴某发现游戏账号又无法登录了，绑定的手机号被原号主解绑，阴某将此事告知高某，并表示账号被他人“找回”，且存在随时被再次“找回”的可能，要求高某退还转让费，高某不同意。7月17日，阴某将高某起诉到法院，要求退还游戏账号转让费。

法院经审理认为，游戏账号作为一种网络虚拟财产受法律保护。原告阴某与被告高某之间达成的游戏账号买卖协议系双方真实意思表示，并不违反法律法规强制性规定，合法有效。原告支付了约定的全部价款，被告应交付游戏账号的全部注册资料，原告在使用游戏账号过程中，被原持有人登录，造成原告无法继续控制、使用该账号，致买卖游戏账号的合同目的不能实现，相应合同应予解除。

法院依据《中华人民共和国民法典》之相关规定，判决被告退还原告33000元转让费。

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