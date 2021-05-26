网易云人格主导色测试地址 网易云音乐人格主导色测试入口

最近网易云音乐上线了一个最新的活动——测一测?你的人格主导色，可以通过不同的音乐选择来测试你的人格主导色是什么颜色，很多朋友都想来玩一玩测一测，下面就来为大家分享一下活动的入口。

网易云音乐上线性格主导色小测试功能，通过播放不同的音乐，用户可以点击其联想的场景，最后判断出自己的主导颜色。

测试地址:

https://st.music.163.com/st-color-quiz/042

打开网易云音乐，点击主页上的【测一测?你的人格主导色】即可参与网易云人格主导色测试，也可点击上方链接测试。