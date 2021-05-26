网易云人格主导色测试地址 网易云音乐人格主导色测试入口

最近网易云音乐上线了一个最新的活动——测一测?你的人格主导色，可以通过不同的音乐选择来测试你的人格主导色是什么颜色，很多朋友都想来玩一玩测一测，下面就来为大家分享一下活动的入口。
网易云音乐上线性格主导色小测试功能，通过播放不同的音乐，用户可以点击其联想的场景，最后判断出自己的主导颜色。
测试地址:
https://st.music.163.com/st-color-quiz/042
打开网易云音乐，点击主页上的【测一测?你的人格主导色】即可参与网易云人格主导色测试，也可点击上方链接测试。
最近网易云音乐上线了一个最新的活动——测一测?你的人格主导色，可以通过不同的音乐选择来测试你的人格主导色是什么颜色，很多朋友都想来玩一玩测一测，下面就来为大家分享一下活动的入口。
网易云音乐上线性格主导色小测试功能，通过播放不同的音乐，用户可以点击其联想的场景，最后判断出自己的主导颜色。
测试地址:
https://st.music.163.com/st-color-quiz/042
打开网易云音乐，点击主页上的【测一测?你的人格主导色】即可参与网易云人格主导色测试，也可点击上方链接测试。
网易在港交所公告称，拟议分拆CLOUDVILLAGEINC.于香港联合交易所有限公司主板独立上市。公告称，拟议分拆完成后，本公司将持有CloudVillage不少于50%的投票权，因此，CloudVillage将仍为本公司的子公司。
网易云音乐即将在港交所递交上市文件，面向全球发售21320，000股股份，占其公司总股本10%。最高发行价定为330港元，计划募资70.36亿港元。
今日，网易正式宣布，拟议分拆CLOUD VILLAGE INC.于香港联合交易所有限公司主板独立上市。拟议分拆完成后，公司将持有 Cloud Village 不少于50%的投票权，因此，Cloud Village 将仍为本公司的子公司。
网易港交所公告，拟议分拆网易云（CLOUD VILLAGE INC.）于香港联合交易所有限公司主板独立上市。港交所已确认可进行拟议分拆。
今日，网易云上线了“人格主导色”测试页面，网友晒的测试结果更是刷屏朋友圈。据悉，该测试通过播放不同的音乐，用户可以点击其联想的场景，最后判断出自己的主导颜色。
5月26日，网易云音乐上线性格主导色小测试功能。只需扫描二维码进入相关页面，即可通过播放不同的音乐，用户可以点击其联想的场景，最后判断出自己的主导颜色。截至目前，网易云人格主导色相关链接已遭微信屏蔽，用户点击相关链接将提示已停止访问该网页”。屏蔽页面显示，网易云性格主导色页面包含游戏、互动测试内容，被多人投诉，为维护绿色上网环境，已停止访问。”不过大家可以用其他二维码识别APP打开相关网页。从网友晒图来
今日，网易云音乐上线性格主导色小测试功能，用户只需在发现页滚动栏，或者在网易云音乐搜索“颜色”，即可进入该页面。该测试通过播放不同的音乐，让用户选择联想到的场景，最后网易云会根据用户的选择给出用户的主导色。
因为很多歌曲没有版权，网易云音乐下架了不少热门歌曲，看到歌单中的歌曲渐渐变成灰色，搜索歌名也只有翻唱版，有用户调侃网易云音乐变成了网易云翻唱。5月18日， 网易云音乐与全球三大唱片公司之一的索尼音乐达成全新版权合作！网易云音乐将获得索尼音乐娱乐数年期的海量曲库授权。同时，双方还将在音乐宣发、流媒体服务、在线K歌、音乐Mlog等层面开展更多创新探索和全新合作。根据网易云音乐发布的海报，索尼音乐的歌手版权包括A
5 月 18 日，网易严选正式发布平价生活家居品牌——网易万家，主打平价普惠，渗透下沉市场人群，产品覆盖生活日用多个品类。网易万家与美团优选已达成合作，首批商品将于 5 月 23 日在美团优选进行全网首发。网易严选是网易旗下受新中产喜爱的生活方式品牌，成立于 2016 年，覆盖居家生活、服饰鞋包、美食酒水、个护清洁等 8 大品类，现已渗透中国1/ 3 的新中产家庭。网易严选具备成熟的爆品打造能力，子品牌网易万家依托网易严选?
5月中下旬，网易严选将上线新的平价生活家居品牌「网易万家」，主打下沉市场。「网易万家」可以理解为平价版的网易严选。据介绍，网易万家首批上线商品将有几十款，覆盖居家、日用等领域，如牙刷、洗衣凝珠、湿巾等，商品定价为9.9元-20元之间。目前在网易严选的官网，可见「9.9超值专区」等字样，专区新品的价钱相对网易严选其他产品较低。渠道方面，新推出的网易万家已经确认将与美团优选合作，接下来双方将在供应链升级改造、针
米哈游旗下的《原神》成为最近一款爆款游戏，去年9月上线，吸金无数，甚至都足以撼动手游界多年来的扛把子《王者荣耀》。最近Sensor Tower商店统计了全球五款最快达成10亿美元收入的游戏，后面四个全是海外游戏，而排第一的就是国产游戏《原神》，且仅用时6个月就达成了收入10亿美元（约合人民币65亿）的成就。值得一提的是，该数据还只统计了来自全球App Store和Google Play的收入，在国内安卓手机无法使用Google Play商店 ，不在
网易有道精品课物理课程帮助孩子提高物理成绩，自从八年级接触物理以来，孩子非常喜欢这门课，相关物理知识还会运用在日常生活中。但是最近在物理学习上，还真觉得遇到了障碍，总有疑问得不到解答，老师的讲解让他还是非常不解。为了尽快赶上不让物理成为孩子的“瘸腿科”，就在网易有道精品课上进行课外学习。之前其他科目也报过学习班，但是孩子一直兴趣不高且作用也不是非常大，但在有道精品课第一节课孩子听了以后真的是赞不绝
今日，针对北京市教委点名通报存在校外线上培训机构提前招生收费、广告宣传用语不当等违规行为，网易有道精品课回应称，积极响应北京市教育委员会等主管部门合规要求，并开展了一系列合规整改工作。
刚刚过去的 5 月第一个周四，是世界密码日。在互联网时代，帐号密码成为人们生活中必不可少的一部分。它们不单单是数字与字母的排列组合，更是守护个人信息、个人资产的重要防护网。因此，世界密码日诞生了。这个日子的诞生旨在告诉人们密码的重要性，以及如何对待自己的密码，其最终目的，是为了保护人们的帐号和信息安全。在各大互联网平台都在不断加强安全保护机制的当下，网易邮箱在世界密码日这天给用户做了一次关于帐号安全?
2021年网易游戏520游戏热爱者发布会将在今天晚上19:30分举行，作为每一年网易最重要的活动之一，今年的网易游戏热爱者发布会也将会带来很多网易旗下游戏的更新计划，同时还有新游戏的开发计划等。
随着近几年的教育改革不难发现，对于英语口语和听力的要求升高了。之前大部分人学习英语都是为了应对考试，所以很多时候都是能写不能说。网易有道词典为了彻底帮助用户解决“哑巴英语”的烦恼，收录了很多国际知名公开课和欧美经典影视剧的原声例句，希望通过还原真实的英语使用场景，通过专业且地道的原音重现，让用户可以感受英语学习的氛围，进而敢于张口说英语，可以自信地用英语进行表达，真正地将英语应用与日常生活和工作中
孩子上小学之前觉得学习辅导挺简单的，陪孩子看看书，讲讲故事，算算数学题，今年孩子上二年级就觉得辅导作业难度一下子上来了，尤其是阅读理解能力真的是一大难题。多亏是有了网易有道精品课的帮助，不然孩子的阅读理解能力真的是让我觉得很操心的事情。阅读能力是任何学科的基础，现在不培养孩子的阅读理解能力，那对将来成绩肯定会有很大的影响，之前看到看图写话或者观察生活的问题孩子非常痛苦，辅导作业搞得我非常疲惫不堪，
游戏之所以能被称为第九艺术，与其独特的表现手法和深刻体验分不开。许多人热爱游戏是因为其趣味性，但其实游戏还独具教育意义和文化意义。游戏用户群体整体偏年轻是我们无法忽视的事实，许多青少年在很小的时候就在接触游戏，他们的认知和文化储备有时候也会受到游戏的影响，因此，像网易这样的游戏大厂也十分重视游戏在文化教育上的作用。目前，已有许多网易游戏正在积极传播传统文化，通过线上线下等多种形式向未成年人传递文化
【TechWeb】企查查APP显示，5月20日，上海月壤计算机科技有限公司发生工商变更，新增股东网易(杭州)网络有限公司，持股13.9999%，同时公司注册资本由50万元人民币增加至58.14万元人民币，增幅16.28%。企查查信息显示，该公司成立于2018年，法定代表人为王勇赫，经营范围包含：美术设计，产品包装设计，动漫设计，影视策划，计算机软件开发等。
相信身边有很多家长都有同样的苦恼，那就是孩子学习很认真可就是成绩上不去。之前的我也有同样的烦恼，直到后来看到了网易有道精品课的公开课，才知道学习是有技巧的，并不是盲目努力就可以的。以我家孩子来说，他的语文成绩一直不高，期间也尝试了很多辅导班，也上了很多所谓“名师”的课堂，可是成绩依然没有变化。作为家长的看到孩子的付出没有回报，说不着急肯定是假的。还好后来一次偶然的机会，陪朋友去听了一节有道精品课的
5月24日-5月27日“京东618，18周年庆”预售期迎来了快消品类的全面爆发，京东超市三大核心品类——食品、酒类、母婴用品被消费者迅速锁定，诸多新..
5月28日消息，从国家市场监管总局网站了解到，日前，梅赛德斯-奔驰汽车销售有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。据悉，由于生产偏差，..
骁龙888是今年上半年安卓旗舰的标配，现在比骁龙888更强悍的手机芯片低调现身跑分网站。5月28日消息，一款名为Qualcomm Lahaina”的神秘设备现身G..
凤凰网科技讯 5月28日消息，快手电商今日宣布永久清退朵唯手机相关产品，并9倍补偿购在直播间购买该产品的消费者。该处罚涉及快手头部主播“驴嫂平..
5月28日晚间消息，索尼PlayStation公布了一方大作《地平线：西部禁域》基于PS5的实机演示内容。视频中，女主亚萝伊（机器猎人）深入旧金山遗迹营救..
在今年1月28日，特斯拉正式发布了新款Model X车型，新车外观部分没有进行太大的变化，但是内饰可以说是彻底变了。此前车型上的超大尺寸的竖屏被取..
5月28日消息，今日，游族网络官微宣布，与华为正式达成游戏业务战略合作。双方将在游戏领域积极开展联合推广、深度联运合作，并在华为云合作、媒体..
据媒体报道，3年前，温先生花费150多万元，购买了一辆带有鸥翼门的特斯拉Model X，但是经历过5月初的高速自动减速事件后，让温先生对特斯拉的看法..
搭载M1处理器的2021新款iPad Pro已经上市开卖，在不少媒体的评测中都指出，当前iPadOS似乎有点跟不上iPad硬件的步伐，没能释放iPad全部潜能。现在..
凤凰网科技讯 5月28日消息，天眼查App显示，近日，北京市高级人民法院公布国家知识产权局等与腾讯科技（深圳）有限公司二审行政判决书，案号为（2..
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5月28日消息，小米印度POCO官方推特宣布，将于2021年Q3发布小米POCO F3 GT，这是小米旗下第一款带有GT”名字的游戏手机。根据POCO公布的预告片，小..
每一个考过驾照的司机，相比都有一个心酸的驾照史。夏天被晒成煤球”，冬天被冻成二哈”，不用细说，懂的都懂。不过要说最难受的，还要数科二或者..
在公众对自动驾驶的普遍认知中，L4级才是真正的无人驾驶。但是，当前还没有一个国家或地区，允许L4级自动驾驶车辆公开上路行驶。不过，作为全球汽..
前不久，我国著名的三星堆遗址有了重大发现，出土了大量大型祭祀用品，这一大波时隔30年的上新”，引起了诸多网友的围观。今日，三星堆遗址最新发..
【TechWeb】5月28日消息，据国外媒体报道，研究机构的数据显示，今年一季度，全球15大半导体厂商的营收达到了1018.63亿美元，同比增长21%，除了一..
【TechWeb】5月28日消息，据国外媒体报道，加密货币挖矿企业Atlas Power试图在蒙大拿州比尤特市投资 2.5 亿美元，以建设 300 兆瓦的光伏发电设施。..
【TechWeb】5月28日消息，美团今天对外发布2021年一季度业绩，数据显示，一季度美团营收370亿元，较去年疫情期间同比增长120.9%。截至2021年3月底..
【TechWeb】5月28日消息，今日，微博对外发布2021微博粉圈健康生态专项行动系列公告（二），该公告对于账号昵称做出更详细的规定，公告称，账号注..
当前，美股市场中，最为火热的新能源汽车概念股，特斯拉排第一，蔚来、理想、小鹏汽车紧随其后。其中理想、小鹏汽车上市还不足两年，而今就已能够..