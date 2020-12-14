特斯拉在美国德州开设新办事处，为明年电动皮卡投产做准备

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:位于美国得克萨斯州布朗斯维尔最近迎来了一家重要企业的入驻，特斯拉正式在该市新建14000平方英尺的办公地点，这也得到了该市市长特里·门德斯的确认。

布朗斯维尔市长表示，这个计划此前经历了数月的保密，日前正式被公开，特斯拉将在这个办公地点设有服务区和展示厅，主要工作也是为特斯拉电动皮卡在2021年的投产做准备。

根据《布朗斯维尔先驱报》的一份报告，该中心将位于69E州际公路的南行路，就在布朗斯维尔体育公园的北部。布朗斯维尔市的零售和再开发经理康妮·米勒告诉《先驱报》，该设施将设有1925平方英尺的服务区和2309平方英尺的商业区，同时还包括1425平方英尺的陈列室。

目前，特斯拉网站上列出了增压器设施建设的目标日期是2020年，这也预示着工厂将在不久之后进入到下一个建设阶段。

特斯拉特意选择了布朗斯维尔作为特斯拉在德州的办公地点也是另一个原因的，就是该市距离埃隆·马斯克SpaceX太空公司的Boca Chica发射设施十分接近，这可以让马斯克更方便在两个公司之间往返。

在早前，马斯克就已经确认将从加州搬到德州长期居住，因此未来大多数时间马斯克将他的工作重心放在德州的特斯拉工厂和SpaceX上。