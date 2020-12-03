FPX教练战马离队，同时宣布加入TES

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FPX教练战马离队，同时宣布加入TES

2020-12-03 13:32 · 稿源：站长之家

12月3日，FPX战队宣布主教练战马（ID:WarHorse）正式离队，就在这一消息公布后不久，TES宣布战马加盟，这也印证了此前坊间的传闻，不过两队在同一天宣布还是让很多人十分意外。

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【FPX宣布战马离队】

2018年12月，战马教练正式加入FPX电子竞技俱乐部，也让FPX有了全新的蜕变。

新生的小凤凰终究迸发出独属于自己耀眼的光芒，赢得了至高荣誉。

共同走过的717天，我们曾在黑暗中不断摸索，也曾共享荣光，沐浴金色洗礼。

场内场外的点点滴滴，都是漫漫时空长河中闪闪发光的宝藏。战马教练用振臂呐喊的热血和情难自已的泪水刻下了最温暖的痕迹，也不断用专业和勤恳赢得了所有人的信任和尊重。

感谢两年期间战马教练全心全力的付出。比赛之外，常回家看看。

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【TES宣布战马正式加盟】

经双方充分且愉快的沟通后，在此很高兴的向大家宣布，WarHorse战马（陈如治）即日起加入滔搏电子竞技俱乐部，担任英雄联盟分部主教练。

战马教练拥有突出的执教能力，也有着丰富的赛训经验;是执教过多支队伍的知名教头，曾率领FPX战队夺得了2019全球总决赛冠军。

欢迎战马教练加入滔搏这个大家庭!同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航，让我们一起去迎接新的挑战，创造无限可能!

战马（ID:WarHorse）在2019年的时候带领FPX拿到了S9全球总决赛的冠军，职业生涯执教经验十分丰富，可以说是目前LPL赛区内一位顶尖的教练。

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