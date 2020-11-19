北京市科学技术最高奖提名名单公布：小米CEO雷军在列

北京市科学技术最高奖提名名单公布。根据公示的提名书目录显示，共有31人获得提名北京市科学技术奖-突出贡献中关村奖，陈薇、雷军等在列。
近日，中国计算机学会CCF颁奖典礼在京举行，滴滴“基于大数据的互联网+信号精细化交通管理平台”，荣获“2020 CCF科学技术奖科技进步卓越奖”。该奖项旨在嘉奖计算机科学、技术或工程领域具有重要发现、发明、原始创新，在相关领域有一定国际影响的优秀成果。滴滴智慧交通团队自主研发的“基于大数据的互联网+信号精细化交通管理平台”，是一个基于真实交通数据的信号控制分析及优化系统，旨在为城市交
在昨日的2020年亚布力论坛上，谈及外界对小米的误解，雷军进行了一一回应。其中，针对“小米产品都是中低端”的误解，雷军表示，十年前我还是一个外行，我一个做软件互联网的人来做制造业，是因为我想用我所掌握的互联网经验来帮助制造业转型升级，帮助把国货做好。现在回想起来当时还是有点无知无畏，干了十年制造业我依然低估了它的难度。自己做国货就是想解决国货被人看不起，国货做不好，质量差、设计差等问题，干了十年，大家
在第20届亚布力论坛上，雷军感慨称小米已经成立了10年，然而小米手机仍被严重误解。雷军总结称目前外界对小米的误解主要有3点:1、小米产品都是中低端产品正如网友所言，以前大家没钱时买了几百块的红米，说小米不好用，等有钱了，花五六千买其他手机然后说确实比小米流畅。这种对比本身就不对等。
今日上午，MIDC·2020小米开发者大会将在小米科技园篮球馆举行，小米董事长兼CEO雷军发表演讲。
痘博士悦活 NFS Bio-pro 三代细胞祛痘技术引业内人士关注，其中的指腹推脂法以祛痘技术先进，控制痘痘瘢痕迅速备受专家及痘友追棒。痘博士指腹推脂法为国际规范的操作方法，是美国教授F.William Danby定义的“痤疮手术”，是将痘根从痘痘老巢清出的先进技术。痘根扎在毛孔里，痘根不除，痘痘不除，由于毛囊漏斗部（毛孔）开口于皮表，通过挤压可以将痘根即刻清除。美国皮肤科教授F.William Danby评价这种方法：“从粉刺中心挤出完?
在今日的小米开发者大会上，雷军表示，前几天全球的几家知名调研机构，公布了第三季度智能手机全球市场份额排名，小米重返世界前三。雷军回忆称，小米第一次排在全球第三是2014年第三季度。时隔六年重返世界前三，这背后的秘密就是技术为本。
小米集团董事长兼CEO雷军在小米MIDC2020开发者大会上宣布，2021年小米将扩招5000名工程师，在10大重点领域争取技术突破，包括相机影像技术、屏幕显示技术、充电技术、IoT平台连接技术、AI及语音智能交互技术、5G/6G通讯标准技术、大数据及云服务技术、音频技术、信息化及流程管理系统技术和智能制造设备及系统集成技术等。
今日（11月14日），2020年“科学探索奖”颁奖典礼在北京钓鱼台国宾馆隆重举行，来自九大领域的50位获奖人依次从饶毅、潘建伟、邬贺铨、程泰宁等发起人手中接过奖杯，继续他们探索基础科学和前沿技术“无人区”的征程。“科学探索奖”是在腾讯成立20周年之际，由腾讯公司董事会主席兼首席执行官、腾讯基金会发起人马化腾，与北京大学教授饶毅，携手杨振宁等十几位知名科学家共同发起的公益性奖项。该奖项面向基础科学和前沿技术领域
企查查信息显示，近日，哔哩哔哩关联企业上海幻电信息科技有限公司新增多条商标申请信息，商标名称为“呵呵呵”，目前状态为商标申请中。
企查查信息显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请了多个商标，包括“顺风不浪”、“逆风不倒”、“稳住我们能赢”、“我拿BUFF”。这些商标的国际分类为教育娱乐、服装鞋帽、科学仪器等，目前商标还在申请中。
天眼查信息显示，近日，广州酷狗计算机科技有限公司新增“冲吖”、“冲鸭”、“冲呀”、“冲丫”等多条商标，申请日期均为10月23日，国际分类涉及教育娱乐、科学仪器，商标状态为等待实质审查和商标申请中。
随着科技的不断进步，让我们的日常生活越来越方便。随着人脸支付的出现，出门钱包、手机都不用带也可以买东西了。方便是方便了，但随之而来的则是安全问题。据央视新闻报道，为了验证人脸识别
据外媒NewAtlas报道，当有人发生中风时，必须尽快接受医疗护理。虽然目前的诊断程序需要一些时间，但一个实验性的智能手机应用程序可以更快地提供结果。目前，如果急诊室的病人怀疑自己发生了中风，他们要么被送去做CT扫描（这会使他们暴露在潜在的有害电离辐射中），要么他们不得不等待神经科医生来进行测试。
纪念联合国国际科学与和平周三十二周年暨第三十二届国际科学与和平周开幕式于2020年11月7日在京举行。联合国国际科学与和平周的活动以宣传科技在保持世界和平和社会发展中起到重要作用，为争取和平的国际环境而努力。是联合国会员国中开展此项活动规模最大、时间持续最长的国家，在国内外产生了积极而深远的影响。以"科学抗疫，共塑和平"为主题的第三十二届开幕式在北京顺利举行。第十届全国人大常委会副委员长、国际科学与和平周?
传统认知里，肥胖就是吃得多动得少导致的。然而进入新世纪以后，人们对体重的研究越来越多，很多结果都打破了人们原先的认知。例如来自加拿大英属哥伦比亚大学研究团队的一项研究发现，缺乏社交的女性，更容易发胖。这支研究团队分析了2.8万名45-85岁成年人的社交状态，以及这些社会关系怎样影响腰围、体重指数以及肥胖症。结果发现：中年单身、丧偶、离婚或分居的女性中，参与社会活动较少者腹部肥胖、全身肥胖的几率更高；独居且
10 月 12 日，国内某大数据企业发布一则招聘启事，以 600 万元起步年薪招聘（大数据或人工智能方向）资深科学家这一岗位。近几年，丰厚高薪招聘人才的消息在华为等科技企业中屡见不鲜，其中数据领域尤为明显。随着数据体量的爆发式增长，加之商业竞争愈发强烈，令企业对数据价值的挖掘与应用方面产生了前所未有的迫切需求。工信部人才交流中心发布的《人工智能产业人才发展报告(2019- 2020 年版)》指出，在我国人工智能产业强劲的?
11月8日消息，今年8月，马斯克召开Neuralink发布会，通过直播的方式展示脑机接口新设备。这次发布的新设备只有一枚硬币大小，用手术植入头骨，就像安装在大脑上的Fitbit，充满电可用一整天，在你睡觉的时候无线充电。马斯克表示，脑机接口技术将会在5年内让人们不必使用语言，直接通过大脑交流，实现真正传说中的心灵感应。在马斯克的设想中，还有一个神奇的词——数字永生，即当人死亡时，他已经有了自己的电脑扩展和
相信有很多家长都遇到过这样的问题：从小就重视孩子的英语启蒙，孩子即便是表现的很有兴趣，也学会了一部分英语，但在英语的阅读和语法上有疏漏，导致只会认不会读。与此同时，注意到孩子应该加强在英语阅读方面锻炼的家长，又苦于不知道如何选书，书籍难度是否适宜？书籍是否有趣味性能够吸引孩子？该如何使英语启蒙和英语阅读两者结合，给孩子创造适合学习的氛围和环境成了一个问题。面对这些需求，专注于0-8岁英语启蒙的叽里呱?
众所周知，人体内有各种器官，而每个器官的作用也都不一样。随着科技的不断进步，人类对自己的身体也越发了解。据外媒报道，来自荷兰的一个癌症研究小组对人体有了一个新的发现，他们在鼻咽深
减肥瘦身可以说是每个人生活中都经常会提到的话题，大家都知道肥胖引起的健康问题其实非常多也非常地常见，据报告显示2019 年中国的肥胖人口已经超过2.5 亿人，所以肥胖问题确实应该引起所有人的重视和关注。可是减肥说起来容易做起来却十分地艰难，调查显示比起过多的节食更多人是倾向于“健身和饮食调配进行瘦身”的方法进行瘦身，特别是在专业人士的指导下瘦下来其实是更加科学和健康的。对此绿瘦体重管理师培训项目主讲老师卢?
11月19日第三届长三角国际文化产业博览会在国家会展中心(上海)正式拉开序幕。恺英网络作为长期坚持文化产业发展、关注文化传承与企业社会责任的互..
特殊的大环境，加上电商之间越发惨烈的竞争，让今年的双十一格外特殊，虽然在各种“百亿补贴”熏陶后，消费者对折扣这件事已经有些审美疲劳，但..
助力中国探月，携手奔向太空。11月18日下午，由探路者控股集团股份有限公司与我们的太空创新实践中心、广州悦跑信息科技有限公司联合举办的“天马..
【5G消息或年底商用】据财联社报道，在2020 中国移动全球合作伙伴大会期间，从参展商人士处了解到，目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手..
在程序化广告投放中,国内专业的数据营销服务商"个灯"提出了一个创新的精准广告投放模式-【子弹夹模式】。该模式中,整个广告系统是一把枪,目标用户..
“万顺叫车司机合伙人”、“马鞍山交通音乐广播22号路况记者”、“和县出租车司机”多个身份都汇集在昂朝军一个人的身上。多年以来,昂朝军为人耿直..
近期，不少主播网上带货每斤59.9元的内蒙古牛肉干，但内蒙古地区不支持配送。内蒙古本地商户称，1斤鲜牛肉40元左右，3斤鲜肉才出1斤牛肉干。..
苹果iPhone12手机陆续有用户发现屏幕变绿的现象，如果出现了自己的iPhone12屏幕变绿的话，那么要怎么办，屏幕变绿会影响到日常的使用吗，这里我们..
魔兽世界9.0马上就要开启了，练级就成为了重中之重，很多玩家还不清楚到底要怎么规划自己的练级路线，实现快速练级，下面就来为大家详细的介绍一下..
数字化转型已成为推动各行业重塑增长的关键驱动力。 2020 年众多车企在数字化浪潮影响下，抓住“以用户为核心”的思路，通过直播、短视频等新数字..
据央视财经报道，近两年，TWS耳机（无线立体声耳机）迎来爆发式增长，电商平台上华为、小米、OPPO、苹果等相关品牌多达几十个，价格从不到百元到一..
现如今的移动电源可以说是手机用户们日常出门必备的数码产品之一了，它主要是有锂电池组成来储存电量，如今市场上移动电源的款式也相当的丰富，很..
2020年 11月18日，由中国汽车流通协会主办的主题名为“和衷共济，相信未来”的“2020中国汽车流通行业年会暨博览会”主论坛隆重召开！作为中国汽车..
在人类发展史上，通信技术的每一次革命性突破都使我们更接近整个数字社会。基于对人类工作方式、生活习惯所带来的颠覆性变化，物联网被称为世界信..
在现在这个信息量极度发达的时代，各类英语学习软件琳琅满目，如何才能走在同类竞争者的前列。让更多用户发现好的APP呢，这就离不开App自身的设计..
随着人工智能的快速发展,智慧家居的概念,从“只是说说”已经开始走向“真正落地”的过程。在2020年初CES展会期间,亚马逊、苹果、谷歌和Zigbee联盟..
花开百业，数据突围2020年度数据智能产业「算力20」榜单评选正式启动！！！我们处在数据智能商业核聚变的前夜阿里巴巴首席战略官曾鸣曾表示：我们..
苹果iPhone12系列手机在今年全部使用了OLED屏幕，更换上了OLED屏幕之后，这个屏幕的材质如何呢，屏幕素质显示效果怎么样，我们来了解下今年iPhone..
今日，针对“浑水的做空”，欢聚集团回应称，报告逻辑不清、数据混乱、以偏概全，包含了大量的错误。昨日，做空机构浑水公布数据称，YY直播约有90..
2019年,国产动画《哪吒之魔童降世》狂揽50亿票房,拿到中国电影票房史上第二的好成绩,可以说是开启了国产动画的新纪元。电影结尾彩蛋中的一句:姜子..