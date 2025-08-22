魅族22延期上热搜：将于9月中上旬发布

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:今日，魅族官方正式发布声明，宣布旗下备受瞩目的魅族22手机将再次延期交付，新发布时间定于9月中上旬，并郑重承诺“绝对不会有第三次延期”。这一决定背后，是魅族对于产品品质的极致追求和对用户期待的深切回应。

魅族官方透露，近期魅族22的样张测试收获了大量魅友的积极反馈，尤其是对影像能力提升的肯定，让研发团队倍感鼓舞。为了不负众望，魅族决定在6.3英寸这一黄金尺寸下，继续打磨并打造行业迄今最强的影像配置组合。为此，研发团队将再更新13项影像算法，进行全量深度迭代，力求全方位榨干“全焦段影像旗舰”的硬件潜力。

魅族强调，拒绝“还不错”的妥协，只追求“更好”的效果。因此，新品将调整至9月中上旬正式发布，多出的每一分时间都将用于影像调教的精细化打磨，以确保用户能够享受到前所未有的影像体验。同时，魅族还将同步开启影像集训夏令营活动，每日向用户汇报影像优化的具体效果，让用户共同见证魅族22的成长与蜕变。

在硬件配置方面，魅族22同样不容小觑。该机配备24mm主摄，支持F1.6大光圈，以及72mm长焦镜头，支持F2.4光圈和等效3倍光学变焦，为用户提供丰富的拍摄选择。此外，新机还内置约5500mAh大容量电池，支持80W有线快充，确保长时间使用的续航需求。正面则采用1.2mm LIPO物理四等边屏幕，带来更加沉浸的视觉体验。

值得一提的是，目前魅族22已经三证齐全，具备上市条件。此次延期完全是魅族官方主动决策，旨在通过更多时间进行影像调教的优化，以呈现给用户一款更加完美的产品。

