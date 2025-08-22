荣耀Magic V Flip2发布：售价5499元起

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:昨日晚间，Magic V Flip2正式发布，这款被荣耀视为最强小折叠的产品，凭借全方位的升级与出色的配置，一经亮相便吸引了众多消费者的目光。

在售价方面，荣耀Magic V Flip2提供了多个版本供消费者选择。其中，12GB +256GB、12GB +512GB和12GB +1TB版本售价分别为5499元、5999元和6499元;高定款（16GB +1TB）售价为7499元。该机型提供钛空灰、月影白、晨曦紫等丰富配色，高定款则采用独特的织梦蓝配色，满足不同用户的审美需求。

核心配置上，荣耀Magic V Flip2堪称豪华。它采用了4.0英寸大外屏以及6.82英寸内屏，为用户带来开阔的视觉体验。搭载第三代骁龙8平台，性能强劲，无论是日常使用还是运行大型游戏都能轻松应对。影像方面，前置5000万像素摄像头，后置2亿主摄搭配5000万超广角镜头，满足用户多样化的拍摄需求。电池容量高达5500mAh，是当前小折叠手机中最大的电池，同时支持50W无线充电以及80W有线充电，还拥有行业首发双焦点线圈设计，无线充识别成功率提升50%，让用户全天用电无忧。

作为荣耀最强小折叠，荣耀Magic V Flip2在耐用性方面表现出色。它升级了超坚韧50m UTG玻璃，获得SGS高品质耐久折叠认证，能够实现50万次耐久折叠、5年长效平整，真正做到展平如镜、经久如新。

屏幕方面，荣耀Magic V Flip2内外皆采用旗舰荣耀绿洲护眼屏，有效保护用户视力。此外，它还具备IP58/IP59满级防水能力，以及99%外屏应用适配，在折叠形态下也能提供直板旗舰般的体验。

值得一提的是，荣耀Magic V Flip2的外屏功能丰富多样。它能够唤醒YOYO智能助手，用户只需一句话指令，就能让YOYO帮忙计时、挑配饰、打车、接听电话等，轻松搞定日常琐事。而且，外屏还带来了萌宠亲友团，包括情绪稳定的土土、松弛天花板的JOJO、好运小云朵LUCK、喵星小财神MEME以及潦草小狗、高冷猫头鹰、宠妻猴子等超多萌宠小可爱，为用户带来愉悦的心情。

