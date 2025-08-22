首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀Magic最新资讯  > 正文

荣耀Magic V Flip2发布：售价5499元起

2025-08-22 08:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:昨日晚间，Magic V Flip2正式发布，这款被荣耀视为最强小折叠的产品，凭借全方位的升级与出色的配置，一经亮相便吸引了众多消费者的目光。

在售价方面，荣耀Magic V Flip2提供了多个版本供消费者选择。其中，12GB +256GB、12GB +512GB和12GB +1TB版本售价分别为5499元、5999元和6499元;高定款（16GB +1TB）售价为7499元。该机型提供钛空灰、月影白、晨曦紫等丰富配色，高定款则采用独特的织梦蓝配色，满足不同用户的审美需求。

荣耀Magic V Flip2 发布：荣耀最强小折叠 5499 元起

核心配置上，荣耀Magic V Flip2堪称豪华。它采用了4.0英寸大外屏以及6.82英寸内屏，为用户带来开阔的视觉体验。搭载第三代骁龙8平台，性能强劲，无论是日常使用还是运行大型游戏都能轻松应对。影像方面，前置5000万像素摄像头，后置2亿主摄搭配5000万超广角镜头，满足用户多样化的拍摄需求。电池容量高达5500mAh，是当前小折叠手机最大的电池，同时支持50W无线充电以及80W有线充电，还拥有行业首发双焦点线圈设计，无线充识别成功率提升50%，让用户全天用电无忧。

作为荣耀最强小折叠，荣耀Magic V Flip2在耐用性方面表现出色。它升级了超坚韧50m UTG玻璃，获得SGS高品质耐久折叠认证，能够实现50万次耐久折叠、5年长效平整，真正做到展平如镜、经久如新。

屏幕方面，荣耀Magic V Flip2内外皆采用旗舰荣耀绿洲护眼屏，有效保护用户视力。此外，它还具备IP58/IP59满级防水能力，以及99%外屏应用适配，在折叠形态下也能提供直板旗舰般的体验。

值得一提的是，荣耀Magic V Flip2的外屏功能丰富多样。它能够唤醒YOYO智能助手，用户只需一句话指令，就能让YOYO帮忙计时、挑配饰、打车、接听电话等，轻松搞定日常琐事。而且，外屏还带来了萌宠亲友团，包括情绪稳定的土土、松弛天花板的JOJO、好运小云朵LUCK、喵星小财神MEME以及潦草小狗、高冷猫头鹰、宠妻猴子等超多萌宠小可爱，为用户带来愉悦的心情。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 一图读懂荣耀Magic V Flip2：荣耀最强小折叠 5499元起

    今晚，荣耀Magic V Flip2正式发布，起售价是5499元。 荣耀Magic V Flip2全系搭载精研雾面金属中框，机身展开状态下薄至6.9mm，折叠状态下薄至15.5mm，重约204g，一手可握。 影像上，荣耀Magic V Flip2配备了竖折首款2亿超清写真镜头，拥有1/1.4超大底传感器和2.24m等效大像素，轻松放大高清真实美，搭配50

    ​荣耀Magic ​V ​Flip2

  • 荣耀Magic V Flip2开始预热：再攀小折叠品类的高峰

    今天下午，荣耀终端股份有限公司产品线总裁方飞预热荣耀Magic V Flip2。 方飞表示，今天向大家透露一下，即将到来的荣耀Magic V Flip2无论是从外观到影像，还是从技术到体验，都将再攀小折叠品类的高峰，更多惊喜一起期待。

    ​荣耀Magic ​V ​Flip2

  • 来京东先人一步入手荣耀Magic V Flip2高定款 800台现货抢先发

    荣耀Magic V Flip2于8月21日发布，售价5499元起，8月28日开售。京东联合荣耀推出“先人一步加速换新计划”，提供限量800台高定款现货抢购。预购可享多重权益，包括30天意外换新、视频会员、萌宠礼盒等四选一。参与预购还可享国补立减500元、12期免息、以旧换新至高补贴1100元等福利。高定款另赠JIMMY CHOO亲签明信片及香水。新机搭载第三代骁龙8芯片、5500mAh电池，支持80W有线及5

    ​荣耀Magic ​V ​Flip2

  • 荣耀Magic V Flip2 35万次折叠折痕低于50μm 5年使用依旧平整

    荣耀将于8月21日发布全新小折叠旗舰Magic V Flip2。该机采用超坚韧UTG玻璃，宣称35万次折叠后折痕仍低于50微米，五年使用依旧平整。配备5500mAh青海湖电池，支持80W有线快充和50W无线快充，续航能力突出。提供晨曦紫、月影白、钛空灰、织梦蓝四款配色，外屏采用大尺寸设计。荣耀表示，新机将在外观、影像、技术体验等方面全面突破，再攀小折叠品类高峰。

    ​荣耀Magic ​V ​Flip2

  • 荣耀Magic V Flip2官宣：背板采用独特工艺 璀璨星空设计

    今日，荣耀正式对外官宣了新一代小折叠旗舰——荣耀Magic V Flip2，瞬间吸引了众多数码爱好者的目光。不过，官方目前尚未公布该机的具体发布时间，但提前晒出了新机外观图，让大众得以一窥其背板设计的独特魅力。 此次荣耀Magic V Flip2再度携手Professor Jimmy Ch oo周仰杰博士精心打造。据介绍，从设计细节来看，每一处都精准到毫米，尽显优雅气质;每一次开合手机，都仿佛能

    ​荣耀Magic ​V ​Flip2

  • 荣耀Magic V Flip2 定档 8 月 21 日 外观配置亮点抢先看

    荣耀官方正式宣布，备受期待的荣耀Magic V Flip2将于8月21日重磅发布，与此同时，官宣海报也揭开了这款新品的神秘面纱，让大众得以一窥其外观设计。 在外观方面，荣耀Magic V Flip2延续了超大外屏方案。与前代“大小眼”的摄像头设计不同，此次新品改用了两颗相同大小的摄像头，整体视觉效果更加协调美观。前代产品的外屏尺寸就已近乎行业极限，在整体方案保持不变的情�

    ​荣耀Magic ​V ​Flip2

  • 5500mAh最大电池小折叠！荣耀Magic V Flip2全配色外观公布

    荣耀Magic V Flip2将于8月21日正式发布，今天官方公布出了全部四款配色，分别是：晨曦紫、月影白、钛空灰、织梦蓝。 其中，钛空灰是小折叠品类中比较少见的配色，男生使用也毫不违和。

    ​荣耀Magic ​V ​Flip2

  • 荣耀Magic V Flip2本月登场：电池最大的小折叠

    博主数码闲聊站爆料，荣耀Magic V Flip2将在8月份发布，代号Celine。 据悉，荣耀Magic V Flip2内置5500mAh电池，支持80W闪充，提供月影白、钛空灰、晨曦紫和织梦蓝四种配色，是行业内电池最大的小折叠屏。 核心配置上，荣耀Magic V Flip2将搭载骁龙8系次旗舰芯片，预计是第四代骁龙8s，该芯片采用台积电4nm工艺打造。

    ​荣耀Magic ​V ​Flip2

  • 荣耀Magic V Flip2详细参数出炉：骁龙8 Gen3+荣耀自研C1/E2芯片

    荣耀Magic V Flip2折叠屏手机将于8月21日发布，采用6.82英寸LTPO内屏（2868*1232p/120Hz/4320Hz PWM）和4英寸LTPO外屏（1200*1092p/120Hz/3840Hz PWM）。搭载骁龙8Gen3处理器，配备5000万像素前置+2亿主摄+5000万超广角后置三摄，内置5500mAh电池支持80W有线+50W无线快充。整机重204g，厚度6.9/15.5mm，创新搭载自研HONOR C1射频增强芯片（提升弱信号场景通信能力）和HONOR E2能效管理芯片（优化续航表现）。

    ​荣耀Magic ​V ​Flip2

  • 荣耀Magic V5创造吉尼斯世界纪录：成功吊起104kg重物

    荣耀Magic V5创造了新的吉尼斯世界纪录，这款折叠屏成功吊起104kg的重物。 此前为了展示荣耀Magic V5的强大铰链，该机能吊起75kg重的大沙发，其强度堪称无敌。 官方介绍，荣耀Magic V5采用全新荣耀鲁班缓震铰链”，强化内外屏双重防护，成为荣耀迄今抗摔性最强的折叠屏机型，解决折叠屏耐用性痛点。 具体来说，荣耀Magic V5采用突破性的技术与材料，应用了荣耀鲁班榫卯式缓

    ​荣耀Magic ​V5 ​吉尼斯世界纪录

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM