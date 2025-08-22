REDMI Note 15标准版发布：售价999元起

首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:昨日晚间，REDMI Note15标准版正式发布，这款新机被REDMI官方认定为Note系列迄今为止的最强标准版，以999元的起售价强势闯入市场，引发广泛关注。

在价格方面，REDMI Note15标准版提供了多个存储版本供消费者选择。其中，6GB +128GB版本售价999元，8GB +128GB版本售价1099元，8GB +256GB版本售价1299元，12GB +256GB版本售价1499元，满足了不同用户对于存储空间的需求。

屏幕表现上，REDMI Note15标准版亮点十足。它采用了一块6.77英寸的FHD护眼屏，配备先进的发光材料，峰值亮度高达旗舰级别的3200nits，即便在强光环境下，屏幕内容依然清晰可见。同时，该屏幕支持3840Hz PWM调光，能够有效降低频闪对眼睛的伤害，保护用户视力。最高120Hz的高刷新率，让动态画面呈现得流畅丝滑，无论是观看视频还是玩游戏，都能带来出色的视觉体验。此外，REDMI Note15还支持湿手触控2.0技术，即便在油污、泡沫、汗液等场景下，用户也能轻松操作手机。

核心配置方面，REDMI Note15标准版搭载了第三代骁龙6处理器，性能稳定且功耗控制出色。影像系统上，前置800万像素摄像头，满足日常自拍需求;后置5000万 +200万双摄组合，能够应对多种拍摄场景，为用户记录美好瞬间。电池方面，该机配备了一块5800mAh的大容量电池，并且搭载的是小米金沙江电池，能量密度达到819Wh/L。在提升续航能力的同时，电池更加轻薄。同时，还搭载了智慧充电引擎，多方位提升充电效率，大幅延缓电池老化时间，让用户无需担心电量问题。

在耐用性上，REDMI Note15标准版同样表现出色。其正面使用了深度二次强化玻璃，强度和硬度大幅提升，经过测试，能够实现大理石1.7米正面极限面跌，日常使用更加安心。此外，该机还经过了超50项严苛测试，品质经得起考验。并且支持IP66防水防泼溅功能，无论是雨天淋洒还是偶有液体冲溅，都能轻松应对，让用户在日常使用中无惧水逆。

REDMI Note15标准版其出色的配置和亲民的价格，有望成为众多消费者的首选机型。

