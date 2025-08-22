REDMI Note 15 Pro+发布：售价1899元起

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:+256GB Note15Pro++正式发布，以REDMI（卫星消息版 +256GB）的首发起售价惊艳亮相。此次发布，REDMI Note15Pro+不仅在价格上诚意满满，更在配置、设计及防护等多方面实现升级，真正做到了加量不加价。

在售价方面，REDMI Note15Pro+提供了多种存储版本供消费者选择。12GB +256GB版本售价1899元;12GB +512GB版本售价2099元;16GB +512GB版本售价2299元;1899元16GB +512GB版本售价2399元。同时，该机共有子夜黑、烟霞紫、雪松白、天青蓝四种时尚配色，满足不同用户的审美需求。

对比上代REDMI Note14Pro+，此次REDMI Note15Pro+在保持价格优势的同时，还为首销用户准备了丰厚福利，包括2年碎屏保、2年进水保、2年电池盖保以及2年只换不修服务，让用户购买无忧。

工业设计上，REDMI Note15Pro+展现出独特魅力。它采用全居中对称设计，镜头DECO部分运用火山口悬浮设计，过渡自然柔和。机身正反面采用双曲面全等深微曲设计，手感大幅提升，官方更是自信地称其为迄今为止最好看的小金刚。

核心配置方面，REDMI Note15Pro+表现强劲。配备6.83英寸1.5K超级阳光屏，显示效果出色;全球首发第四代骁龙7s处理器，性能强劲;搭载冰封循环冷泵，有效控制机身温度;前置3200万像素摄像头，后置则由5000万主摄、5000万长焦以及800万超广角组成三摄系统，满足多种拍摄需求;内置7000mAh大电池，支持90W有线闪充以及22.5W有线反充，续航能力与充电速度兼备。

防护能力上，REDMI Note15Pro+同样表现出色。配备小米龙晶玻璃，更加坚固抗冲击，通过2米50次花岗岩反复跌落测试，荣获金标五星双认证，能够承受反复摔落。此外，新增IP69K认证，支持长时间防高温高压喷水，通过防水耐久组合测试，久用防水，获得TÜV南德五星长效防水品质认证。同时，还具备湿手触控2.0功能，确保用户在湿手状态下也能精准触控。

（举报）