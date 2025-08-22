小米MIX Flip 2钻石限定版发布：售价6999元

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:随着七夕情人节的临近，小米今日特别推出小米MIX Flip2钻石限定版手机，为节日增添一抹奢华与浪漫。这款定制机型将于今日10点正式开售，仅提供12GB+512GB版本，售价为6999元，相较于普通版同规格机型仅贵了500元。

小米MIX Flip2钻石限定版在外观设计上独具匠心，共有车厘子红、冰川白两款七夕专属配色。其中，中框镶嵌了经过NGTC国家珠宝玉石质量检验检测中心认证的丘比特切工6分培育钻石，尽显奢华气质。背壳则采用了创新的鳄鱼纹科纳皮工艺，不仅造型时尚，而且柔韧亲xiaomi金属铭牌，更显精致。

除了独特的外观设计，小米MIX Flip2钻石限定版还配备了定制礼盒包装，并附赠百变旋盖保护壳、长短珍珠挂链以及荔枝纹收纳包，为消费者带来全方位的奢华体验。在配置方面，该机与普通版本保持一致，延续了上代的轻薄设计语言，机身薄至7.57mm，轻至199g，便于携带。

小米MIX Flip2钻石限定版采用4.01英寸外屏，适配了500款高频App，如微博、抖音、小红书等，并拥有独立外屏听筒和麦克风，无需打开内屏即可随时接打电话，极大提升了使用的便捷性。内屏则是6.86英寸，折痕控制处于行业第一梯队，内外屏均拥有一致的1.5K分辨率、460PPI以及峰值亮度达3200nits的显示效果，同时支持120Hz高刷新率，带来流畅的视觉体验。

在核心配置上，小米MIX Flip2钻石限定版搭载了骁龙8至尊版旗舰芯片，性能强劲。内置5165mAh大容量电池，支持67W有线快充和50W无线快充，续航无忧。此外，该机还配备了5000万像素徕卡主摄和5000万像素徕卡超广角镜头，拍照效果出色。

（举报）