顺丰控股：上半年净利润37.62亿元 同比增长21.35%

顺丰控股发布 2020 年半年度报告，实现营业收入711. 29 亿元，同比增长42.05%;上半年实现净利润37. 6 亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量同比增速仅为3.2%，顺丰控股实现逆势增长，二季度公司延续一季度良好增长态势。
另外， 2020 年上半年，个人客户寄件收入同比增长23.7%;寄件人数突破1. 55 亿人次，同比增长9.0%;其中，线上单量同比去年上半年提升55%。
顺丰控股发布 2020 年半年度报告，实现营业收入711. 29 亿元，同比增长42.05%;上半年实现净利润37. 6 亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量同比增速仅为3.2%，顺丰控股实现逆势增长，二季度公司延续一季度良好增长态势。
另外， 2020 年上半年，个人客户寄件收入同比增长23.7%;寄件人数突破1. 55 亿人次，同比增长9.0%;其中，线上单量同比去年上半年提升55%。
顺丰控股公告，2020 年 8 月 4 日为“顺丰转债”赎回日，自 2020 年 8 月 12 日起，公司发行的“顺丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。据悉，“顺丰转债”于 2019 年 12 月 9 日起在深交所挂牌交易，并于 2020 年 5 月 22 日进入转股期，转股起止日为 2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 18 日。
8月12日消息，顺丰控股发布公告称，自2020年8月12日起，公司发行的“顺丰转债”（债券代码：128080）将在深圳证券交易所摘牌。根据公告，顺丰转债于2020年7月6日触发有条件赎回，8月4日起停止交易。顺丰控股方面称，本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“顺丰转债”继续流通或交易，“顺丰转债”不再具备上市条件而需摘牌。截至赎回登记日（2020年8月3日），顺丰控股最新的股本结构为：
8月19日消息，顺丰控股日前对外发布公告称，2020年7月份，速运物流业务营业收入113.67亿元，同比增长36.25%；业务量6.36亿票，同比增长72.36%；单票收入17.87元，同比下降20.96%。同时，数据显示，顺丰7月份供应链业务营业收入6亿元，同比增长30.72%。营收合计119.67亿元，同比增长35.96%。顺丰方面称，2020年7月速运物流及供应链收入同比增长35.96%，主要受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长
2020 年，纵有各种意外限制了人们寻找诗和远方的脚步，但阻挡不了新城控股对幸福的探索和追求。秉承“让幸福变得简单”的品牌理念，新城控股打造的新一季“新城之夏”如约而至。这是“新城之夏”陪伴小业主们成长的第九个年头，作为新城控股幸福360°全生命周期服务体系旗下的业主亲子活动平台，“新城之夏”致力于丰富孩子们的暑假生活，带给童年无数美好瞬间，也让陪伴孩子成长的过程，成为父母们珍贵的宝藏。2020 年的“新城之?
许久没有在镁光灯下闪耀的搜狗，突然间被推到了万众瞩目的中心。推动ta的是腾讯。昨晚，搜狗发布公告，大致内容言简意赅地总结一下就是：腾讯希望以 9 美元每股的价格，收购搜狗剩余股份。如交易完成，搜狗将成为腾讯的全资子公司，并从纽交所退市。
2004 年，新城控股苏州区域首个项目落地，开启了新城苏州的新纪元。入驻苏州 16 载，新城控股见证了苏州从江南小城到GDP排名前列的新一线城市的发展变迁。 以苏州为中心，新城控股秉承地域深耕战略，实现“1+4”战略布局，已累计开发项目 50 余个，为 20 余万业主的幸福生活赋能。我们共生，基建助力城市发展随着苏州轨道交通 1 号线运营通车，同时 2 号线、 3 号线、 4 号线动工建设，其余轨道交通线路规划顺利获批，城市轨道交通
得益于公司财报利好信息，汇丰研究、大和相继发表研究报告，上调腾讯控股目标价。其中，汇丰研究将腾讯控股目标价上调至 655 港元，评级维持“买入”。大和将腾讯控股目标价由 610 上调至 620 港元，维持“买入”评级。
作为业内知名商业品牌，新城控股旗下吾悦广场获得了市场和消费者的广泛认可，以迅猛的势头在全国各地“开花”。 2020 年上半年，新城控股旗下吾悦广场布局势头不减，仅 6 月 29 日- 6 月 30 日 2 天的时间，一鼓作气落地 5 座吾悦广场。根据媒体报道， 2020 年 6 月 29 日，新城控股以17. 34 亿元摘得西宁城北区门源路三期地块，地块属性为住宅、商服，位于宁大路西侧，北接海棠公园，南临小桥成熟生活区，商业、教育、医疗等配套?
7月31日消息，居然之家对外发布公告称，公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司收购居然小贷100%股权、居然担保100%股权已完成工商变更登记手续。公告称，居然小贷100%股权、居然担保100%股权已登记至家居连锁名下，并已领取换发的营业执照；家居连锁收购居然之家金融控股有限公司持有的金融系统软件平台已完成交割。根据公告公开的信息显示，居然之家于2020年5月29日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《
从顺丰官方获悉，8月21日，顺丰大型无人机基于业务场景下首次载货飞行取得成功，这也是国内首次将大型无人机用于物流场景。这架无人机从宁夏起飞，近一个小时后飞机抵达内蒙古目的地机场。当
七月，新城控股旗下吾悦广场延续此前在六月开展的“年中盛典”、 “后备箱夜市”等活动，继续为顾客带来充满参与感的消费体验，提升消费者的幸福感。新城控股一直秉持“有情怀、不复制、具规模”的理念，以卓越的产品和服务，将美好的“幸福”变得可触可感！从七月初起，全国各地数十家吾悦广场陆续开展“潮童大PK”儿童才艺表演大赛，吸引了当地多才多艺的小朋友们踊跃报名。 7 月 11 日，在兴化吾悦广场的展示中心，“潮童大PK?
作为国内公认服务最好但也是最贵的快递公司，顺丰是寄送高价产品的首选，就是运费比其他家高得多，大家多花钱也是买个放心。今天下午，顺丰控股公布了7月份的营收情况，当月速运物流业务营收1
2020年，新冠肺炎疫情给细胞治疗行业的发展带来了新契机。根据美国再生医学联盟（ARM）发布的数据，2020年上半年，再生医学领域融资超过2019年的总融资，达107亿美元。更多的资本投入，再加上临床试验项目的不断增加，给再生医学领域的发展带来了更多的机遇。疫情的直接刺激作用推动着整个生命健康产业进入大规模发展的风口，以细胞和基因疗法为核心的个性化医学正迎来更为广阔的行业变革。博雅控股集团是生命健康领域具有广泛影响
DoNews 8月7日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，近日，三角兽（北京）科技有限公司发生工商变更，亓超、马宇驰、北京洪泰助力创业投资中心（有限合伙）等多位投资人退出，变更后，林芝腾讯投资管理有限公司成为该公司唯一股东。与此同时，企业类型也由其他有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资）。天眼查股东信息显示，林芝腾讯投资管理有限公司由深圳市腾讯产业投资基金有限公司持有100%股份。三角兽（北京）科技有限公司
7月28日消息，据国外媒体报道，索尼在6月份已展示了采用了双色“夹心”造型设计的下一代游戏主机PS5，预计年底开始发售。索尼PS5，搭载的是由AMD专门为其设计的定制处理器，由芯片代工商台积电采用7nm工艺制造，在6月初就已开始出货。外媒最新的报道显示，索尼PS5所需处理器的封装，全部是由日月光投资控股旗下的两家公司完成的。具体而言，索尼PS5所需处理器的封装，是由日月光半导体制造股份有限公司和矽品精密工业?
今日，京东宣布全资控股五星电器，成立新公司拟定名为京东五星电器集团有限公司。据了解，新的京东五星电器将继续保持独立经营，原五星电器总裁潘一清担任京东五星电器总裁，京东集团副总裁马骥出任京东五星电器首席财务官。五星电器原有直营门店将逐步改造升级为京东五星电器双品牌门店，通过全渠道数字化改革
8月8日消息，完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美世界控股集团”）今日发布全新互联网品牌88及旗下首款产品完美邮箱，超级域名www.88.com正式亮相。完美世界控股集团董事长池宇峰据介绍，88品牌定位于更专业的互联网商务品牌，旨在满足职场人更加多元化的商务需求，探索新商务的更多可能性。完美世界控股集团董事长池宇峰表示，“88品牌要做的，就是通过更多更专业的互联网产品，进一步满足那些未被满足的商务需
2020 年 8 月 24 日，吴通控股集团旗下成员企业国都互联及摩森特联合举办了“携手同行，共创未来”5G消息服务暨 101 产品线上发布会。本次发布会得到了国家工信部、中国互联网协会、中国移动、中国电信、中国联通、众多战略客户以及行业合作伙伴的大力支持，各方嘉宾共同在线见证了国都互联5G 101 产品的成功发布。5G消息作为5G时代的生态级应用，凭借多媒体交互式服务能力、全球统一标准、电信级认证入口等诸多核心优势，为传统短
8月14日消息，京东物流集团与跨越速运集团达成战略合作，双方将基于各自的物流网络和产品矩阵进行优势互补，深化技术协同和资源共享，面向社会提供领先的、多元的全供应链服务。据悉，此次合作
7 月 31 日，国网电商云丰物流科技(天津)有限公司成立，注册资本 5000 万人民币，法定代表人为张宾，公司经营范围包括道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)等。该公司有两大控股股东，第一是国网电商科技有限公司
顺丰控股发布 2020 年半年度报告，实现营业收入711. 29 亿元，同比增长42.05%;上半年实现净利润37. 6 亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量..
今天七夕，中国传统的情人节。单身的人，心疼自己;不单身的人，心疼自己的钱包。但不论是上半年的西洋情人节，还是下半年的中国传统七夕节，淘宝..
随着使用微信人群的不断壮大，各类安全问题也开始出现。微信安全中心就汇总了10个大家最关心的微信安全问题答案，看完自己也能轻松搞定。1、忘记微..
根据彭博社周二援引一位知情人士消息称，苹果(NASDAQ：AAPL)将于下月在印度开设一家网店。目前，苹果通过第三方供应商和电商公司(如亚马逊和沃尔..
今日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书。招股书显示，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入653.9..
2020 年，全球经济全面进入“新常态”。相较于实体经济，移动互联网暂未出现大幅下滑，相反，游戏、在线办公、社交娱乐等更是逆势上升。但这并意味..
“最近我发现了爷爷的一个秘密，爷爷想奶奶了。”视频中，须发花白的老人对着一张泛黄的照片，神情落寞，一旁的孙媳妇儿觉察到了，一个计划正在悄..
日常，我们在刷抖音时候，偶然会在热门刷到一些直播间的推荐，直播的内容也多是一些名人的演讲直播，进入直播间有种让人看现场直播的错觉。..
8月25日，迅雷发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，Q2迅雷集团各项业务总营收为4430万美元（约合人民币3.06亿），环比下降..
汽车自燃也算是一种常见的意外事故，不过新能源汽车，因为有电池组和高压驱动装置的存在，其自燃的情况，也更受到消费者的关注。前几天中，一辆北..
DoNews 8月25日消息（记者 丁凡）近日，一款三星新机通过了WiFi联盟认证，型号为SM-F415F/DS。该型号三星手机被认为是廉价版三星GalaxyFold，其命..
2020年8月26日，这天是周三，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“古代的圣旨都是黄色的吗?”相信很多小伙伴在电视剧都见..
七夕之际，腾讯视频京东旗舰店推出5折大促活动，VIP年卡原价198元，现在只要99元。此外，支持电视端的超级影视会员年卡原价488元，现在也只要244元..
8月11日，小米10至尊纪念版正式发布，在拍照方面拥有拥有小米变焦最远的潜望式超长焦镜头，高达120倍；定制主摄采用了行业中少有的1/1.32英寸型超..
今年的新冠病毒疫情给很多行业带来了麻烦，但是对很多人来说这也是个商机，前几个月格力高调宣布研发抗病毒的空气净化器，并且已在“董明珠的..
此前，小米已经推出了多款智能加湿器，包括99元的米家加湿器、249元的米家智能除菌加湿器、299元的米家智能除菌加湿器S。而今天，全新的米家智能加..
尽管央行表态数字人民币还没有落地时间表，但是推进数字人民币的决心大家都看到了。对很多网民来说，数字人民币是否会取代支付宝之类的应用？蚂蚁..
据台湾媒体报道，集邦科技旗下拓墣产业研究院最新调研结果显示，晶圆代工龙头台积电第三季度市场占有率为53.9%。台积电台媒报道称，台积电第三季营..
社交电商平台云集对外发布了截至6月30日的2020年第二季度财报，数据显示，二季度云集总营收为人民币14.869亿元（约合2.105亿美元），同比下降51%；..
特斯拉供应商、上交所上市公司易德龙发布了2020年半年度报告。报告显示，该公司今年上半年的营收为6.03亿元，同比增长24.98%；净利润约为7296万元..