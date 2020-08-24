苹果再次拆分股票 股价盘前涨3.25%

自从苹果8推出无线充电功能的手机以来，目前各大手机厂商也已经纷纷推出无线充电功能的手机，各大无线充电产商同样也推出了很多支持无线充电的无线充电器与无线充电宝。苹果手机在选择无线充的时候记得选支持PD快充的，因为苹果手机就是支持PD快充协议的，今天我们就来聊聊苹果官方推荐的无线充电器！1、Nank南卡无线充电宝POW2南卡无线充电宝POW2是最近超火的苹果无线充电宝了，为改变传统充电宝厚、重、大、丑、以及充电慢的形象