苹果再次拆分股票 股价盘前涨3.25%

据外媒报道，美国当地时间周一，库克迎来了自己出任苹果CEO九周年纪念日。同一天，公司将在他任职期间第二次拆分股票。截至发稿，苹果股价盘前涨3.25%，报价513. 63 美元，目前总市值为21270. 42 亿美元。
据外媒报道，美国当地时间周一，库克迎来了自己出任苹果CEO九周年纪念日。同一天，公司将在他任职期间第二次拆分股票。截至发稿，苹果股价盘前涨3.25%，报价513. 63 美元，目前总市值为21270. 42 亿美元。
【苹果总市值突破2万亿美元】据媒体报道，昨日晚间，苹果总市值突破 2 万亿美元，股价再创历史新高，成为美股历史上第一家总市值超过 2 万亿美元的上市公司。亚马逊、微软公司分别以1. 64 万亿美元、1. 59 万亿美元分列第二和第三。
尽管上周美国首次申请失业救济人数自3月份以来首次跌至100万内，今天美股依旧涨跌不一。截至收盘，道指跌80.12点，跌幅为0.29%，报收27896.72点；标普500指数跌6.92点，跌幅为0.2%，报收3373.43点；纳指涨30.26点，涨幅为0.27%，报收11042.5点。美国主要科技巨头多数上涨，Facebook涨0.54%，亚马逊跌0.04%，苹果涨1.77%，NetFlix涨1.23%，Alphabet涨0.79%，微软?
苹果美股暴涨10.5%创历史新高，收于425.04美元，市值跃升至1.8万亿美元，超越沙特阿美1.76万亿美元，重回全球最高市值企业宝座。周四盘后，苹果公布上季营收增长11%至597亿美元，并宣布一比四拆股计划，利于小户投资者进入。关于股票拆分，苹果称截至2020年8月24日股市收盘登记在册的所有苹果股东，他们在登记日所持有的每1股股票都将额外获得3股股票，拆股调整后的股票交易将于2020年8月31日开始
8月7日消息，苹果公司股价再创历史新高，收盘大涨3.49%，报455.61美元，市值达到了1.95万亿美元，距离2万亿美元市值仅一步之遥。外媒指出，苹果强劲的盈利吸引更多的投资者买入该公司股票。另
8月22日消息，据国外媒体报道，美国三大股指周五全线上涨，苹果股价涨逾5%创新高。苹果股价表现周五收盘，道琼斯工业指数上涨190.6点，或0.69%，报27930.33点；标普500指数上涨11.65点，或0.34%，报3397.16点；纳斯达克综合指数（纳指）上涨46.85点，或0.42%，报11311.8点。科技巨头方面，苹果股价上涨5.15%至497.48美元，总市值约2.13万亿美元，再创收盘新高。周五收盘，明星股特斯拉股价上涨2.41%至2049.98美元，总?
有知情人士称，特朗普政府正释放信号，允许苹果在内的美企仍可在中国使用微信展开业务。知情人士还表示，特朗普政府正在研究如何对微信实施部分禁令的技术问题。关键问题是白宫是否会允许苹果、谷歌公司，在美国以外的全球应用商店中提供微信这款应用，如果允许，都会有哪些地方。其中一名知情人士表示，高级政府官员正在审议禁令实施的范围，不过总统最终可能会否决他们做的任何决定。
8月19日，美股开盘后，苹果股价一路走高，盘中一度达到468.65美元，市值突破2万亿美元。随后，苹果股价略有回落，市值跌破2万亿美元。
苹果公司股价周五收盘大涨 10.47%，报 425. 04 美元，创收盘纪录新高，盘中最高触及 425. 66 美元。苹果公司市值现达到 1. 84 万亿美元，已超越沙特阿美，重回全球市值最大公司。自去年上市以来，沙特阿美稳居全球最大上市公司宝座。此前，苹果发布了超预期的第三财季财报。
除了交出一份漂亮的财报，苹果公司今天还宣布了一项可能影响未来股民的重大计划，那就是股票拆分，苹果表示股票将1：4拆分，意味着每个股民持有的苹果股票数多了300%，单价将重回到100美元内。
7月31日消息，苹果在美股周四收盘后发布了2020财年第三财季财报。苹果业绩超预期，也带动供应商股价大涨。信维通信股价表现苹果公司第三财季营收为597亿美元，同比增长11%，收入超过了分析师预期的522.4亿美元；净利润为112.5亿美元，同比增长12%。受益于疫情期间在家学习和办公的强劲需求，苹果所有产品类别和地区的营收均较上年同期增长，包括iPad和Mac等长期表现一般的产品类别。受财报利好影响，苹果(NASDAQ:AAPL)
近日，因认为“Prepear”APP的梨型logo与苹果logo构成近似，苹果将其开发者Super Healthy Kids告上法庭。
据悉，Prepear是一款帮助用户发现美食、计划菜单并安排配送的应用。
凤凰网科技讯 北京时间8月14日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注爱奇艺：爱奇艺遭SEC调查 股价大跌爱奇艺股价盘后下跌14.67%爱奇艺今天在发布财报时披露，美国证券交易委员会(SEC)执法部寻求获取公司自2018年1月1日以来的特定财务和运营记录，以及与做空机构Wolfpack Research在今年4月所发报告中确认的特定收购和投资相关的文件。爱奇艺表示，公司正在配合SEC的调查，无法预计调查的时间、结果和后
据外媒 iPhone in Canada报道，由于应用Prepear logo的关系，苹果正对其开发者采取法律行动。据悉，Prepear是一款帮助用户发现食谱、计划膳食、制作清单和安排超市送货的应用。这款应用是Super Healthy Kids的衍生产品，其创始人声称他们正面临来自苹果的诉讼。
据外媒报道，今日早间Epic Games公司旗下的《堡垒之夜》游戏被苹果从App Store中下架，理由是其违反了应用商店的支付规则。众所周知，应用程序通过苹果应用商店销售，苹果是要从中抽走30%佣金的。而周四，Epic Games公司推出的以折扣价购买数字服装的新方式则是对苹果应用支付规则的挑战。
【苹果起诉创业公司梨型logo】日前据雅虎财经报道，日前苹果起诉了“Prepear”的开发商，称其梨型logo徽标设计与苹果logo过于相似，侵犯了自己的品牌。
苹果公司在美国推出了一种新的单张礼品卡，可用于购买苹果的所有产品。可以在App Store和其他在线服务中使用，也可以用它在Apple Store购买产品和配件。此前，苹果礼品卡有两种不同的使用方式：iTunes卡可用于App Store、iTunes Store和iCloud存储的购买;Apple Store礼品卡专门用于在苹果的在线和实体零售店购买商品。
而在昨日有多位知情人士称，除了微软，苹果公司也对收购短视频应用TikTok表示出了浓厚的兴趣。分析人士称，考虑到TikTok是一个跨平台的应用程序，再加上潜在的其他问题，这对苹果来说将是一笔非同寻常的交易。
据外媒消息，日前美国国务院宣布 5 项“净网”措施，其中包括从美国应用商店中移除中国Apps，防止不受信任的中国手机厂商在应用商店预装美国Apps。日前媒体报道称，苹果或将下架微信，那么苹果手机不能用微信了吗？
近日《堡垒之夜》的开发商Epic与苹果公司之间的矛盾不断升级，除了被苹果下架《堡垒之夜》iOS版本之外，Epic还遭遇苹果威胁，在8月28日停用Epic所有开发者账号，并且切断其iOS/Mac开发工具权限。
自从苹果8推出无线充电功能的手机以来，目前各大手机厂商也已经纷纷推出无线充电功能的手机，各大无线充电产商同样也推出了很多支持无线充电的无线充电器与无线充电宝。苹果手机在选择无线充的时候记得选支持PD快充的，因为苹果手机就是支持PD快充协议的，今天我们就来聊聊苹果官方推荐的无线充电器！1、Nank南卡无线充电宝POW2南卡无线充电宝POW2是最近超火的苹果无线充电宝了，为改变传统充电宝厚、重、大、丑、以及充电慢的形象
8月24日晚间，中国民航(不含港澳台)创造了一个新纪录：安全飞行10周年，没有定期和包机航班发生重大事故！这也是自中国民航1980年脱离军队建制以来..
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三言财经8月24日消息，蘑菇街发布2021财年Q1（2020年4月1日-2020年6月30日）未经审计的财务报告。当季，蘑菇街总GMV达31.20亿元，其中直播业务GMV..
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1995年的8月24日，微软正式推出了Windows 95系统，迄今为止正好25周年了，现在来看Win95界面早已落伍，但它可是微软操作系统史上的里程碑，口碑及..
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