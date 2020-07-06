A股收盘 沪指涨近6% 两市成交额超1.57万亿

沪深股指全天单边走强，截至收盘，沪指涨5.71%，深成指涨4.09%，创业板指涨2.72%。两市逾 200 只个股涨停。两市成交额达1. 57 万亿元，创 5 年新高。
沪深股指全天单边走强，截至收盘，沪指涨5.71%，深成指涨4.09%，创业板指涨2.72%。两市逾 200 只个股涨停。两市成交额达1. 57 万亿元，创 5 年新高。
华谊兄弟发布公告称，拟向特定对象发行股票，发行对象为阿里影业、腾讯计算机、象山大 成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达。全部发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。上述投资人中，阿里影业的关联方杭州阿里创业投资有限公司及其一致行动 人合计持有公司 8.03%的股份，腾讯计算机持有公司 7.90%的股份，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定，腾讯计算机、阿?
5月份美国二手房销售签约指数环比上涨44%，创下史上最大单月增幅，帮助市场克服了对疫情反弹或影响美国经济复苏的担忧。截至收盘，道指涨580.25点，涨幅为2.32%，报收25595.80点；标普500指数涨44.19点，涨幅为1.47%，报收3053.24点；纳指涨116.93点，涨幅为1.20%，报收9874.15点。美国主要科技巨头绝大多数上涨，Facebook涨2.11%，亚马逊跌0.46%，苹果涨2.3%，NetFlix
7月3日，华谊兄弟发布公告称，拟向特定对象发行股票，发行对象为阿里影业、腾讯计算机、象山大 成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达。全部发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。
6月26日，声网Agora正式在美国纳斯达克挂牌交易，股票代码为“API”，成为“全球实时互动云第一股”。声网Agora最终发行定价为20美元，总计募集资金4.6亿美元。声网上市首
今天贾跃亭2210万股乐视股票在京东拍卖平台正式开拍，截至发稿，参与竞拍的人数为0。从拍卖页面来看，贾跃亭这些股票的起拍价55471000元，底价2.51元/股（暂停上市前20个交易日的
据外媒报道，腾讯董事局主席马化腾6月9日至12日出售总计965万股腾讯股票，出售均价在433至450.27港元之间，套现42.69亿港元。据悉，今年1月，马化腾曾减持500万股腾讯股票，套现近20亿港元。6月5日，港交所权益变动材料显示，腾讯总裁刘炽平在今年5月29日及6月1日再度减持腾讯股票，两个交易日共计减持60万股，套现约2.472亿港元。此前，刘炽平已在今年1月初和4月初，分别减持了50万股及60万股腾讯股票，
6月15日消息，京东拍卖官网显示，截至6月14日上午10点，贾跃亭所持有的2210万股乐视网股票首次拍卖流拍。此次拍卖吸引1.5万人关注，但无人出价。北京市第一中级法院将于6月13日10时至6月14日10时对贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股进行拍卖，起拍价5547.1万元，相当于每股2.51元。拍卖公告称，鉴于“乐视网”股票已于2019年5月13日起暂停上市，所以法院是以暂停上市前20个交易日的收盘价均价即每股2.51元作
【TechWeb】6月29日消息，兆易创新发布公告称，应公司资金规划要求，为优化公司资产结构，减少账面金融资产比重，芯技佳易自 2020 年 2 月起陆续择机出售所持中芯国际 H 股股票。截至目前，芯技佳易已出售所持全部中芯国际 H 股股票，总交易金额折合人民币约 7.76 亿元。据悉，公司境外全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司于 2017 年 12 月以每股 10.65 港元价格，认购中芯国际集成电路制造有限公司在香港联交所上市的?
【TechWeb】6月8日消息，据京东拍卖官网显示，北京市第一中级法院将于6月13日10时至6月14日10时对贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股进行拍卖，起拍价5547.1万元，相当于每股2.51元。拍卖公告称，鉴于“乐视网”股票已于2019年5月13日起暂停上市，所以法院是以暂停上市前20个交易日的收盘价均价即每股2.51元作为处置参考价。乐视网此前发布的公告显示，乐视网将于6月5日进入退市整理期。6月5日当天，乐视网复牌后一字跌?
据北京市第一中级人民法院发布的拍卖公告显示，贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股份 2210 万股 6 月 13 日将被拍卖，起拍价5547. 1 万元，底价2. 51 元/股，比 6 月 5 日收盘价1. 52 元/股还要高65%。
今日，恒指公司发布通告称，由于网易公司符合恒生综合指数的快速纳入指数规则要求，网易获调入恒生综合指数和恒生互联网科技业指数，并于 2020 年 6 月 26 日起生效。
据SEC文件显示，Huang River Investment Limited持有京东 527207099 股A类普通股，按截至 2020 年 5 月 29 日发行并流通的 3090371009 股普通股计算，Huang River Investment Limited持股比例为17.1%，占同期已发行所有A类普通股的20%。Huang River Investment Limited为腾讯旗下全资子公司。
6月16日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，蔚来汽车（NIO）宣布完成7200万股美国存托股票（ADS）的发行，每股ADS的交易价格为5.95美元，募资约4.3亿美元。蔚来汽车表示，它已在ADS发行中授予承销商30天的额外配售选择权，最多可额外购买1080万股ADS。该公司还表示，摩根士丹利、瑞士信贷和中金香港担任蔚来汽车此次ADS发行的联合簿记管理人。该公司计划把通过ADS发行的净收益，主要用于为子公司蔚来中国的现金投资?
贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股权将于 6 月 13 日将被拍卖，起拍价 55471000 元，底价 2.51 元 / 股，比 6 月 5 日收盘价 1.52 元 / 股还要高 65%。
近日，房天下宣布将进行反向拆分（合股），在美上市存托股(ADS)由原来的每ADS代表1股普通股，修改为每ADS将代表10股普通股。该合股措施主要是为了公司拆分其互联网业务做准备。该反向股份拆分不会影响任何现有股东在房天下的股权比例。据悉，反向股份拆分预计于美国东部时间2020年6月19日开始实行。
欠债额度太大，造血能力不足，这都导致乐视网要被强规退市。对于实际控股人贾跃亭来说，自从去了美国后，对乐视网的债务问题就选择闭口不谈，而现在北京法院给出的公告显示，贾跃亭所持有的部
据此前外媒报道，美国法院已经正式通过贾跃亭的个人破产重组申请，直接解除了他在美国的个人债务。6 月 14 日上午 10 时，据京东拍卖网显示，乐视网创始人、大股东贾跃亭持有的 2210 万股乐视网无限售流通股第一次拍卖宣告流拍，起拍价为5547. 1 万元。
今日，北京商报报道称，国美创始人黄光裕已于近日出狱，国美官方将于近日通过公告说明具体情况。同时，还有消息人士称，国美或将于今晚对外公布消息。受此影响，国美零售涨幅超20%，国美金融科技涨幅超60%。黄光裕人物介绍黄光裕，又名黄俊烈，广东潮汕人，1969 年 5 月 9 日出生于广东省汕头市潮阳区，国美创始人。黄光裕初中肄业， 16 岁随其兄黄俊钦北上谋生计。黄氏兄弟在北京市前门的珠市口东大街 420 号盘下了一个 100 平方?
6 月 20 日至 24 日，丁香医生联合盒马鲜生打造的线下快闪店「没毛病知食超市」空降上海环宇荟盒马MINI。作为丁香医生「没毛病」IP的第二站，「没毛病知食超市」聚焦「饮食」场景，通过线上线下互动的立体化呈现，增强与粉丝的互动，引导新一代健康生活方式。 「没毛病知食超市」亮相 健康科普跨界再升级 据了解，丁香医生将整个盒马MINI布置成健康饮食场景，沿着路标可以直达五个不同的主题区，分别是乐天、较真、精打细算、世界?
【TechWeb】7月1日消息，据悉，字节跳动近期将宣布在上海的投资计划，该公司未来3年在上海员工将增至2万人，在沪电商业务将整合升级为抖音电商板块。据了解，自2014年字节跳动在上海设立分公司以来，已累计投资达75亿元，员工总数超过6000人，其中超过2000人为设计师、研发工程师、信息技术科学家等专业技术人才。按照记者获知的计划，未来3年内，字节跳动将在沪设立超过10000个专业技术岗位。有关人士透露，总部在上海的原Musica
梅雨季节到来，夏季“蒸笼天”里，新能源汽车电池安全更广泛引起消费者关注。2020年4月，工信部发布的《2020年新能源汽车标准化工作要点》也明确指..
今日，OPPO健康官方微博公布了OPPO 手环时尚版和EVA限定版的开售信息，它们将于 7 月 9 日在OPPO官方商城以及OPPO京东自营旗舰店等各大电商渠道正..
去年“中餐厅”黄教主的金句还在耳边萦绕，如今《中餐厅》第四季，已经回到国内开始录制，并且本季在主题、视角、模式上都进行了全新的升级。今年..
据国是直通车7月6日消息，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局发布9个新职业，包括区块链工程技术人员、信息安全测试员、区块链应用操作员等。..
钉钉，已成为多数企业重要的管理工具，许多人员数据也因此存储于该平台，钉钉好用，但只使用钉钉，复杂人事管理场景却无法满足，i人事钉钉人事加强..
最近，有不少HR产生疑问，钉钉智能考勤与i人事钉钉人事加强版是什么关系？钉钉人事加强版是否适用于企业复杂人事管理？若是只用一套软件进行企业全..
微信视频号有一个好听的名字是任何人都想要的，一些困难选择症的人恐怕对取名这类事情最为的头疼，所以今天就来为这些朋友分享一下微信视频号的名..
学历高低跟是否上当受骗并没有什么太大的关系，还是要提醒大家小心网络诈骗。据@永康公安消息，徐先生在某社交APP上认识了一个名为“亦语&rd..
7月6日消息，有玩家反应《王者荣耀》使用了ROG游戏手机2的“宏功能”之后被封号。对此ROG游戏手机官方提醒，近期将会推送更新关“..
悄悄滴，微信指数登录了微信二级入口搜一搜的主页面。就这样，无声无息地占据了一个重要入口。..
全民皆主播，明星忙扎堆。 2020 年，整个直播圈子火得一塌糊涂。造就这样的火爆场景，直播带货可以说立下了汗马功劳。不仅解决了之前直播平台头..
【TechWeb】7月6日消息，懂车帝联合中国汽车流通协会发布《2020上半年汽车市场与用户洞察报告》，报告显示，今年行业整体经历了“寒冬加剧”和“市..
微信视频号有什么方法可以赚钱盈利，增加收益的方法是什么呢，对于不少用户来说微信视频号也是一个增加盈利收益的方法，这里我们来看下哪些方式可..
新基建战略背景下，腾讯云首个百万级超大规模数据中心开服了。7 月 3 日，腾讯清远云计算数据中心正式开服，整个数据中心集群规划容纳服务器超过 ..
微信视频号随着腾讯的开放和推广是越来越火了，很多朋友都想做一个微信视频号进行涨粉，所以今天就来为大家分享一下微信视频号的涨粉教程，帮助大..
DoNews 7月6日消息（记者 刘文轩）据36氪消息，原百度云副总经理张志琦7月加入钉钉，担任钉钉副总裁，职级 P10。钉钉官方表示，张志琦看好产业数字..
【TechWeb】7月6日消息，据国外媒体报道，知名苹果分析师、天风国际分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）表示，苹果将在iPhone 12的后置摄像头中配备“高..
微信视频号删除，也就是将关闭微信视频号，比如有一部分用户不想要使用微信视频号，那么想要把它关闭，这里我们就来看下怎么关闭删除视频号吧。..
今日，针对“质疑美的弄虚作假”一事，@董明珠自媒体 转发了格力电器举报材料并评论称：“公平的营商环境不能光靠政府，企业也要遵纪守法。”..
（ 2020 年 7 月 6 日，北京）近日，印象笔记完成了独立以来首次针对编辑器的革新，重磅推出了新一代在线编辑器——"超级笔记"。在印象笔记的"超级..