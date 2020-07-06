A股收盘 沪指涨近6% 两市成交额超1.57万亿

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > A股最新资讯 > 正文

A股收盘 沪指涨近6% 两市成交额超1.57万亿

2020-07-06 15:18 · 稿源：站长之家

沪深股指全天单边走强，截至收盘，沪指涨5.71%，深成指涨4.09%，创业板指涨2.72%。两市逾 200 只个股涨停。两市成交额达1. 57 万亿元，创 5 年新高。

网友热搜:

迪士尼股票发行价平安好医生股票代码腾讯股票tcl股票最新利好消息股票代码查询网站股票京东方a股吧诺基亚股票美元结算吗股票买入卖出规则陌陌股票行情股票名称前加g是什么意思
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 华谊兄弟：拟向阿里影业、腾讯等发行不超8.2亿股票

    华谊兄弟发布公告称，拟向特定对象发行股票，发行对象为阿里影业、腾讯计算机、象山大 成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达。全部发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。上述投资人中，阿里影业的关联方杭州阿里创业投资有限公司及其一致行动 人合计持有公司 8.03%的股份，腾讯计算机持有公司 7.90%的股份，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定，腾讯计算机、阿?

    华谊 腾讯 阿里

  • 讯 | 二手房指数助推美股 马斯克呼吁员工帮助公司盈亏平衡

    5月份美国二手房销售签约指数环比上涨44%，创下史上最大单月增幅，帮助市场克服了对疫情反弹或影响美国经济复苏的担忧。截至收盘，道指涨580.25点，涨幅为2.32%，报收25595.80点；标普500指数涨44.19点，涨幅为1.47%，报收3053.24点；纳指涨116.93点，涨幅为1.20%，报收9874.15点。美国主要科技巨头绝大多数上涨，Facebook涨2.11%，亚马逊跌0.46%，苹果涨2.3%，NetFlix

    股价 马斯克

  • 华谊兄弟公告：拟向阿里影业、腾讯等发行不超8.2亿股票

    7月3日，华谊兄弟发布公告称，拟向特定对象发行股票，发行对象为阿里影业、腾讯计算机、象山大 成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达。全部发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。

    华谊兄弟 阿里影业 腾讯

  • 雷军投资 全球实时互动云第一声网上市 股票代码亮了

    6月26日，声网Agora正式在美国纳斯达克挂牌交易，股票代码为“API”，成为“全球实时互动云第一股”。声网Agora最终发行定价为20美元，总计募集资金4.6亿美元。声网上市首

    雷军 声网 股票代码

  • 贾跃亭2210万乐视股票今日拍卖：万人围观 0人报名

    今天贾跃亭2210万股乐视股票在京东拍卖平台正式开拍，截至发稿，参与竞拍的人数为0。从拍卖页面来看，贾跃亭这些股票的起拍价55471000元，底价2.51元/股（暂停上市前20个交易日的

    贾跃亭 乐视 乐视股票

  • 马化腾四天出售965万腾讯股票 套现逾40亿港元

    据外媒报道，腾讯董事局主席马化腾6月9日至12日出售总计965万股腾讯股票，出售均价在433至450.27港元之间，套现42.69亿港元。据悉，今年1月，马化腾曾减持500万股腾讯股票，套现近20亿港元。6月5日，港交所权益变动材料显示，腾讯总裁刘炽平在今年5月29日及6月1日再度减持腾讯股票，两个交易日共计减持60万股，套现约2.472亿港元。此前，刘炽平已在今年1月初和4月初，分别减持了50万股及60万股腾讯股票，

    腾讯 马化腾 套现

  • 无人出价！贾跃亭所持2210万乐视网股票首次拍卖流拍

    6月15日消息，京东拍卖官网显示，截至6月14日上午10点，贾跃亭所持有的2210万股乐视网股票首次拍卖流拍。此次拍卖吸引1.5万人关注，但无人出价。北京市第一中级法院将于6月13日10时至6月14日10时对贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股进行拍卖，起拍价5547.1万元，相当于每股2.51元。拍卖公告称，鉴于“乐视网”股票已于2019年5月13日起暂停上市，所以法院是以暂停上市前20个交易日的收盘价均价即每股2.51元作

    贾跃亭 乐视网

  • 兆易创新：子公司已出售全部中芯国际H股票 折合人民币约7.76亿元

    【TechWeb】6月29日消息，兆易创新发布公告称，应公司资金规划要求，为优化公司资产结构，减少账面金融资产比重，芯技佳易自 2020 年 2 月起陆续择机出售所持中芯国际 H 股股票。截至目前，芯技佳易已出售所持全部中芯国际 H 股股票，总交易金额折合人民币约 7.76 亿元。据悉，公司境外全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司于 2017 年 12 月以每股 10.65 港元价格，认购中芯国际集成电路制造有限公司在香港联交所上市的?

    中芯国际 兆易创新 股票

  • 贾跃亭2210万乐视股票本周将被拍卖 每股2.51元起拍

    【TechWeb】6月8日消息，据京东拍卖官网显示，北京市第一中级法院将于6月13日10时至6月14日10时对贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股进行拍卖，起拍价5547.1万元，相当于每股2.51元。拍卖公告称，鉴于“乐视网”股票已于2019年5月13日起暂停上市，所以法院是以暂停上市前20个交易日的收盘价均价即每股2.51元作为处置参考价。乐视网此前发布的公告显示，乐视网将于6月5日进入退市整理期。6月5日当天，乐视网复牌后一字跌?

    拍卖 贾跃亭 乐视股票

  • 贾跃亭2210万乐视网股票将于6月13日进行拍卖

    据北京市第一中级人民法院发布的拍卖公告显示，贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股份 2210 万股 6 月 13 日将被拍卖，起拍价5547. 1 万元，底价2. 51 元/股，比 6 月 5 日收盘价1. 52 元/股还要高65%。

    贾跃亭

  • 网易获调入恒生综合指数和恒生互联网科技业指数

    今日，恒指公司发布通告称，由于网易公司符合恒生综合指数的快速纳入指数规则要求，网易获调入恒生综合指数和恒生互联网科技业指数，并于 2020 年 6 月 26 日起生效。

    网易

  • 腾讯持京东已发行普通17.1% 约5.27亿A类普通

    据SEC文件显示，Huang River Investment Limited持有京东 527207099 股A类普通股，按截至 2020 年 5 月 29 日发行并流通的 3090371009 股普通股计算，Huang River Investment Limited持股比例为17.1%，占同期已发行所有A类普通股的20%。Huang River Investment Limited为腾讯旗下全资子公司。

    腾讯

  • 蔚来汽车宣布完成7200万美国存托股票发行 募资逾4亿美元

    6月16日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，蔚来汽车（NIO）宣布完成7200万股美国存托股票（ADS）的发行，每股ADS的交易价格为5.95美元，募资约4.3亿美元。蔚来汽车表示，它已在ADS发行中授予承销商30天的额外配售选择权，最多可额外购买1080万股ADS。该公司还表示，摩根士丹利、瑞士信贷和中金香港担任蔚来汽车此次ADS发行的联合簿记管理人。该公司计划把通过ADS发行的净收益，主要用于为子公司蔚来中国的现金投资?

    蔚来 蔚来汽车 蔚来汽车融资

  • 贾跃亭2210万乐视网股票本周将被拍卖 起拍价5547.1万元

    贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股权将于 6 月 13 日将被拍卖，起拍价 55471000 元，底价 2.51 元 / 股，比 6 月 5 日收盘价 1.52 元 / 股还要高 65%。

    贾跃亭 乐视网 股票

  • 房天下将反向拆：10合1 为拆分互联网业务做准备

    近日，房天下宣布将进行反向拆分（合股），在美上市存托股(ADS)由原来的每ADS代表1股普通股，修改为每ADS将代表10股普通股。该合股措施主要是为了公司拆分其互联网业务做准备。该反向股份拆分不会影响任何现有股东在房天下的股权比例。据悉，反向股份拆分预计于美国东部时间2020年6月19日开始实行。

    互联网 房天下 房天下反向拆分

  • 乐视网退市：贾跃亭2210万公司股票将被拍卖 起拍价超5500万

    欠债额度太大，造血能力不足，这都导致乐视网要被强规退市。对于实际控股人贾跃亭来说，自从去了美国后，对乐视网的债务问题就选择闭口不谈，而现在北京法院给出的公告显示，贾跃亭所持有的部

    贾跃亭 乐视

  • 乐视网股票流拍原因？ 贾跃亭乐视网股票最新消息

    据此前外媒报道，美国法院已经正式通过贾跃亭的个人破产重组申请，直接解除了他在美国的个人债务。6 月 14 日上午 10 时，据京东拍卖网显示，乐视网创始人、大股东贾跃亭持有的 2210 万股乐视网无限售流通股第一次拍卖宣告流拍，起拍价为5547. 1 万元。

    乐视网股票流拍 贾跃亭 乐视网股票最新消息

  • 国美概念大涨

    今日，北京商报报道称，国美创始人黄光裕已于近日出狱，国美官方将于近日通过公告说明具体情况。同时，还有消息人士称，国美或将于今晚对外公布消息。受此影响，国美零售涨幅超20%，国美金融科技涨幅超60%。黄光裕人物介绍黄光裕，又名黄俊烈，广东潮汕人，1969 年 5 月 9 日出生于广东省汕头市潮阳区，国美创始人。黄光裕初中肄业， 16 岁随其兄黄俊钦北上谋生计。黄氏兄弟在北京市前门的珠市口东大街 420 号盘下了一个 100 平方?

    国美 黄光裕 零售

  • 丁香医生联手盒马在打造「没毛病知食超市」 引领健康饮食新态度

    6 月 20 日至 24 日，丁香医生联合盒马鲜生打造的线下快闪店「没毛病知食超市」空降上海环宇荟盒马MINI。作为丁香医生「没毛病」IP的第二站，「没毛病知食超市」聚焦「饮食」场景，通过线上线下互动的立体化呈现，增强与粉丝的互动，引导新一代健康生活方式。 「没毛病知食超市」亮相 健康科普跨界再升级 据了解，丁香医生将整个盒马MINI布置成健康饮食场景，沿着路标可以直达五个不同的主题区，分别是乐天、较真、精打细算、世界?

    丁香医生 盒马 没毛病知食超市

  • 字节跳动在员工拟增至2万人 重点扩张游戏、抖音电商等团队

    【TechWeb】7月1日消息，据悉，字节跳动近期将宣布在上海的投资计划，该公司未来3年在上海员工将增至2万人，在沪电商业务将整合升级为抖音电商板块。据了解，自2014年字节跳动在上海设立分公司以来，已累计投资达75亿元，员工总数超过6000人，其中超过2000人为设计师、研发工程师、信息技术科学家等专业技术人才。按照记者获知的计划，未来3年内，字节跳动将在沪设立超过10000个专业技术岗位。有关人士透露，总部在上海的原Musica

    字节跳动 抖音 电商
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM