A股收盘 沪指涨近6% 两市成交额超1.57万亿

6月16日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，蔚来汽车（NIO）宣布完成7200万股美国存托股票（ADS）的发行，每股ADS的交易价格为5.95美元，募资约4.3亿美元。蔚来汽车表示，它已在ADS发行中授予承销商30天的额外配售选择权，最多可额外购买1080万股ADS。该公司还表示，摩根士丹利、瑞士信贷和中金香港担任蔚来汽车此次ADS发行的联合簿记管理人。该公司计划把通过ADS发行的净收益，主要用于为子公司蔚来中国的现金投资?