巴菲特谢幕信：已捐13亿美元股票 感激95岁仍然健在

2025-11-11 13:44

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:当地时间11月10日，被尊称为“股神”的95岁高龄投资大师沃伦·巴菲特，正为他卸任伯克希尔-哈撒韦公司首席执行官（CEO）一职做着最后的准备与安排。近日，巴菲特公布了一封感恩节公开信，其中详细披露了他对巨额遗产的分配计划。

信中显示，巴菲特决定在感恩节期间加速向其子女设立的基金会转移部分遗产，总额高达1490亿美元。不过，他同时也保留了足够的伯克希尔A类股份，以确保其选定的接班人Greg Abel能够顺利赢得股东的信任与支持。

据信中内容，巴菲特宣布将向四家家族基金会捐赠价值超过13亿美元的伯克希尔股份。具体而言，他计划将自己持有的1800股伯克希尔A类股270万股B类股，并进行分配:其中150万股将捐赠给以亡妻命名的Susan Thompson Buffett基金会，以表达对她的深切怀念;而剩余的各40万股，则将分别捐赠给三个子女所设立的Sherwood基金会、Howard G.Buffett基金会和NoVo基金会，以支持他们各自热衷的公益事业。

在信中，巴菲特还感慨地提到:“我家族的最长寿纪录原本是92岁，如今我已打破了它。随着感恩节的临近，我对自己能在95岁高龄时仍然健在感到既惊讶又无比感激。”这番话不仅透露出他对生命的珍视，也展现了他对家族和公益事业的深厚情感。

