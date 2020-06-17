巴菲特宣布退休？伯克希尔官网并无任何消息

今日，网传有消息称，巴菲特宣布退休，阿贝尔(Greg Abel)和简恩(Ajit Jain)联合执掌伯克希尔哈撒韦。据悉，该消息为假消息，伯克希尔官网、全球各大主流媒体并没有发现相关消息。
今日，网传有消息称，巴菲特宣布退休，阿贝尔(Greg Abel)和简恩(Ajit Jain)联合执掌伯克希尔哈撒韦。据悉，该消息为假消息，伯克希尔官网、全球各大主流媒体并没有发现相关消息。
6月17日，股神巴菲特发布了一封公开信，在信中巴菲特表示自己正式退休，同时他还公布了两位继任者——阿贝尔(Greg Abel)和简恩(Ajit Jain)，这两人在未来将联合执掌伯克希尔哈撒韦，但这一消息还未经过伯克希尔哈撒韦的证实。
90岁高龄的股神巴菲特在2020年可以说是见证了美国股市的大起大落，同时他本人旗下的伯克希尔哈撒伟近日却引发争议，原因是有人传谣伯克希尔哈撒伟收购的一家小型建筑用品公司被指向示威者提供砖头，不过美国警方已经对此进行了辟谣。
近日德国媒体报道称股神巴菲特遭50亿巨额诈骗，这件事情还要追溯到多年前巴菲特收购的一家公司说起，当时巴菲特以8亿欧元(约合人民币62亿元)收购一家名为威廉·舒尔茨公司，但之后这家公司被发现制作了虚假的订单和收据，制造了虚假的业绩数据。
近日，一家德国名为威廉·舒尔茨(Wilhelhel Schulz)的制造公司正在接受欺诈调查，原因是其在被巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦收购期间涉嫌造假，需赔付差额6.43亿欧元(约合人民币50亿元)。
扎克伯格的财富已经悄悄的超越了“股神”巴菲特，而他也已经成为了美国第三大富豪。
今日凌晨， 2020 年巴菲特股东大会在奥马哈召开。在会上，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布了一季度财报。报告显示，伯克希尔一季度营收612. 65 亿美元，同比增长1%;归属伯克希尔股东的净亏损497. 46 亿美元，去年同期净利润为216. 61 亿美元。
巴菲特炒航空股亏 2300 万美元是怎么回事?巴菲特还有多少钱?随着新冠疫情在全球的持续蔓延，波音公司走到了危险时刻，股价暴跌七成，市值不及茅台的三分之一。目前波音正在寻求 600 亿美元的美国政府救助，同时还宣布将暂停向股东派发股息，直到另行通知。
2020 年巴菲特股东大会今日在奥马哈召开，巴菲特在会上表示，对未来航空业的表现很不确定，已退出了美国最大四家航空公司美国航空、达美航空、美国西南航空和美联航的投资，总计数十亿美元。
在今日的 2020 年巴菲特股东大会上，针对关于石油投资的问题，巴菲特表示，在油价走向方面我犯了一个错误，在当时这项投资具有吸引力，但显然在每桶 20 美元时不是，在每桶负 37 美元时更加不是。这就是为什么石油产量在未来几年会下降，因为开采赚不到钱。石油储存过多，但需求急剧下降。
巴菲特股东大会，即伯克希尔哈撒韦公司股东大会在美国时间5月2日举行，由于疫情原因，巴菲特股东大会决定通过线上方式举行，股东大会将于北京时间 5 月 3 日凌晨4: 45 开始，有7 名嘉宾参加。
5 月 2 日，在 2020 年巴菲特股东大会上，巴菲特首次使用PPT演讲。他回顾了二十世纪三十年代的大萧条历史，表示公司经历过很多次衰退、超出日常情况的下跌，一提到这些年份大家都知道发生过很重要的事情。
今天， 2020 年巴菲特股东大会在美国奥马哈召开，这也是一年一度的投资盛宴。受新冠疫情影响，巴菲特股东大会首次在线上举行，同时巴菲特的老搭档芒格缺席。
5月3日凌晨，巴菲特股东大会召开，巴菲特被问起对马斯克的看法时，巴菲特对此回应的比较谨慎。他说：“马斯克已经做了一些了不起的事情。”当巴菲特被问是否会投资特斯拉股票时，巴菲特给出了简短而痛快的回答：“不”。
近日，巴菲特在接受采访时谈美股接连熔断，他调侃称多年前他曾说过，只要你在市场里待久了，你什么都能看到。但对于如今的形势，他表示自己活到 89 岁也没见过这种场面。近期的股市让这位股神彻底体验了一把什么叫做“活久见”
美东时间4月21日盘前，可口可乐将公布2020财年第一季度财报。只要一提可乐，一定不能忽视的就是股神巴菲特了。巴菲特究竟有多爱喝可乐呢？在伯克希尔某次股东大会上，巴菲特表示，自己每天都喝可乐，并且从1982年开始就一直沿用这样的生活方式。如果我每天只吃芦笋和西兰花一类的健康蔬菜可以多活一年，每天喝可乐吃巧克力能让我更开心却要折寿一年，我愿意用一年的生命去换取这样的快乐，这就是我的选择。来源：视频截图就算在「?
这是一年一度的投资盛宴。5月3日凌晨，“股神”巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司首次通过线上直播形式召开第54届股东大会。巴菲特的老搭档芒格将缺席本次会议，取而代之的是57岁的伯克希尔副董事长阿贝尔。
今日凌晨， 2020 年巴菲特股东大会在奥马哈召开。在会上，巴菲特表示，对未来航空业的表现很不确定，已退出了美国最大四家航空公司美国航空、达美航空、美国西南航空和美联航的投资。
北京时间5月3日凌晨，2020巴菲特股东大会将在美国奥马哈隆重开幕，由于疫情影响，将改为线上模式。在本次大会上，巴菲特会不会官宣继承人成为了股东们最关心的话题之一。
北京时间 5 月 3 日上午， 2020 年巴菲特股东大会正式落幕。受疫情影响，本次股东大会首次以在线直播形式召开，巴菲特及伯克希尔哈撒韦的非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)共同出席。 今年一季度，巴菲特和大家一起“见证历史”。在疫情蔓延、股市动荡的情况下，伯克希尔哈撒韦一季度亏损497. 46 亿美元，大概相当于美的集团目前的市值。大幅亏损之下，近期巴菲特的一系列动作、伯克希尔公司在疫情之下的应对、对于航
4月2日，巴菲特以每股22美元完成减持1300万股达美航空，这一笔交易导致巴菲特亏损约为2300万美元。2月27日美股大跌，巴菲特宣布以每股46美元买入了97.6万股达美航空。