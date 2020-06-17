巴菲特宣布退休？伯克希尔官网并无任何消息

美东时间4月21日盘前，可口可乐将公布2020财年第一季度财报。只要一提可乐，一定不能忽视的就是股神巴菲特了。巴菲特究竟有多爱喝可乐呢？在伯克希尔某次股东大会上，巴菲特表示，自己每天都喝可乐，并且从1982年开始就一直沿用这样的生活方式。如果我每天只吃芦笋和西兰花一类的健康蔬菜可以多活一年，每天喝可乐吃巧克力能让我更开心却要折寿一年，我愿意用一年的生命去换取这样的快乐，这就是我的选择。来源：视频截图就算在「?