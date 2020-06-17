巴菲特宣布退休？伯克希尔官网并无任何消息

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巴菲特宣布退休？伯克希尔官网并无任何消息

2020-06-17 09:24 · 稿源：站长之家

今日，网传有消息称，巴菲特宣布退休，阿贝尔(Greg Abel)和简恩(Ajit Jain)联合执掌伯克希尔哈撒韦。据悉，该消息为假消息，伯克希尔官网、全球各大主流媒体并没有发现相关消息。

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