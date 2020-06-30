罗永浩回应中消协点名：描述很客观 情况属实

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罗永浩回应中消协点名：描述很客观 情况属实

2020-06-30 10:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日 消息：近日，针对被“中消协点名”一事，罗永浩回应称，中消协对我们的描述很客观，情况属实。其报道来源是昨天中国消费者协会在官网上给出的一份报告，在这里首先感谢中消协对我们的监督。

其中，针对“罗永浩直播间并非全网最低价”一事，罗永浩回应称：“我们和所有合作的厂商都会事先签订协议，保证产品在我们直播间上架后的一段时间内都是“全网最低”的价格，但因为我们每次直播预告都会引发大面积的传播，某些经销商以及某些电商平台为了制造噱头，自己补贴以达成低于我们直播间售价的价格。这是我们无法控制的。”

此外，罗永浩还表示，虽然我们竭力避免出现翻车事故，但当意外情况真的发生时，我们也都竭尽所能，让消费者的利益受到保护。再次感谢中消协的监督，电商直播行业还在起步阶段，整个市场亟需规范化和职业化，这对于电商平台、厂商和消费者都是一件好事。

昨日，中消协发布 618 消费维权舆情分析报告，报告指出， 618 期间消费者维权主要集中在直播带货、价格竞争、短信骚扰、红包活动、假冒伪劣等方面。

其中，在直播带货中，中消协举例称，最近罗永浩的直播又一次翻车了。有客户反馈，他带货的鲜花收到之后并不新鲜，花瓣都枯萎了。对此罗永浩给出补偿措施：所有单子统统免单，并且还双倍赔偿!同时，多位网友称，罗永浩直播间相同产品价格比天猫、京东等电商平台贵出不少，不符合直播间宣传的“全网最低价”。经过比价发现，罗永浩团队在直播中售价 2448 元的录音笔，其他电商平台只要 2398 元。一款台灯，罗永浩直播间售价 279 元，而其他平台上售价为 269 元。

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