中兴通讯澄清：专注于通信芯片设计 不具备芯片生产制造能力

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中兴通讯澄清：专注于通信芯片设计 不具备芯片生产制造能力

2020-06-20 11:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:中兴通讯今日发布澄清称，我们注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读，部分报导与事实不符，对公司正常经营造成了困扰和影响。

中兴方面强调，在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。

中兴

值得一提的是，在中兴的 2019 年度股东大会上，徐子阳表示，中兴通讯已实现 7 纳米芯片商用， 5 纳米芯片将在 2021 年实现商用。他指出，在芯片领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计和开发，在性能提升方面做加速。芯片的生产和制造方面，依然是依托全球的合作伙伴进行分工生产。

以下为中兴官方澄清声明

我们注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读，部分报道与事实不符，对公司正常经营造成了困扰和影响。

在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。在专用通信芯片的设计上，公司有 20 多年的经验积累，具备从芯片系统架构到后端物理实现的全流程定制设计能力;在芯片的生产和制造方面，我们依托全球的合作伙伴进行分工生产。芯片的设计和制造需要全产业链通力合作，公司一直和产业链各方保持密切合作，打造公司竞争力的核心基石，持续为客户创造价值。

中兴通讯股份有限公司

2020 年 6 月 20 日

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