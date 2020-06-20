中兴通讯澄清：专注于通信芯片设计 不具备芯片生产制造能力

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:中兴通讯今日发布澄清称，我们注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读，部分报导与事实不符，对公司正常经营造成了困扰和影响。

中兴方面强调，在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。

值得一提的是，在中兴的 2019 年度股东大会上，徐子阳表示，中兴通讯已实现 7 纳米芯片商用， 5 纳米芯片将在 2021 年实现商用。他指出，在芯片领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计和开发，在性能提升方面做加速。芯片的生产和制造方面，依然是依托全球的合作伙伴进行分工生产。

以下为中兴官方澄清声明