特斯拉宣布入驻天猫 开设全球第一家特斯拉官方旗舰店

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特斯拉宣布入驻天猫 开设全球第一家特斯拉官方旗舰店

2020-04-16 10:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：今天，特斯拉宣布正式入驻天猫，开设全球第一家特斯拉官方旗舰店。从建造上海超级工厂，推出国产版Model 3，再到与“国民应用”天猫合作，这是特斯拉在中国本土化布局的再一次突破。

从特斯拉官方旗舰店信息来看，目前，旗舰店主要提供预约试驾服务，以及销售Model 3、Model S、Model X配件，包括钥匙、脚垫、后玻璃顶防晒罩、轮胎锁等。

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