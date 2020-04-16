特斯拉宣布入驻天猫 开设全球第一家特斯拉官方旗舰店

4月3日，今天上午有网友发现，瑞幸与伊利联名的咖啡酸奶在天猫官方旗舰店下架。而这款酸奶产品在 4 月 1 日罗永浩的首次电商直播中出现，它也是罗永浩当晚推荐的第三款带货产品。目前暂不清楚这款联名的酸奶产品下架原因。就在昨天4月2日，美股上市公司瑞幸咖啡“自曝”公司 2019 年二季度至四季度期间，伪造了 22 亿元人民币的交易额，在瑞幸发布公告后，瑞幸咖啡股价暴跌。