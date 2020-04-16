特斯拉宣布入驻天猫 开设全球第一家特斯拉官方旗舰店

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：今天，特斯拉宣布正式入驻天猫，开设全球第一家特斯拉官方旗舰店。从建造上海超级工厂，推出国产版Model 3，再到与“国民应用”天猫合作，这是特斯拉在中国本土化布局的再一次突破。
从特斯拉官方旗舰店信息来看，目前，旗舰店主要提供预约试驾服务，以及销售Model 3、Model S、Model X配件，包括钥匙、脚垫、后玻璃顶防晒罩、轮胎锁等。
站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：今天，特斯拉宣布正式入驻天猫，开设全球第一家特斯拉官方旗舰店。从建造上海超级工厂，推出国产版Model 3，再到与“国民应用”天猫合作，这是特斯拉在中国本土化布局的再一次突破。
从特斯拉官方旗舰店信息来看，目前，旗舰店主要提供预约试驾服务，以及销售Model 3、Model S、Model X配件，包括钥匙、脚垫、后玻璃顶防晒罩、轮胎锁等。
特斯拉今日宣布正式入驻天猫，开出全球第一家Tesla特斯拉官方旗舰店。从建造上海超级工厂，推出国产版Model 3，再到与“国民应用”天猫合作，这是特斯拉在中国本土化布局的再一次突破。
简介：2019年12月，基因港在香港海港城开设第二家旗舰店，该店的存在是为了给消费者提供安全可靠的购买渠道。 2019年12月，基因港在香港海港城开设第二家旗舰店，也是全球首家“长寿药”实体旗舰店。该店的开设在京东天猫自营店和香港科学园实体店的基础上为基因港NMN产品增添了新的购买渠道。 海港城位于香港九龙尖沙咀，是香港面积最大的商城，隶属于香港九龙仓。海港城占地面积高达200万平方尺，有700多家星级旗舰店，日均人流
4月3日，今天上午有网友发现，瑞幸与伊利联名的咖啡酸奶在天猫官方旗舰店下架。而这款酸奶产品在 4 月 1 日罗永浩的首次电商直播中出现，它也是罗永浩当晚推荐的第三款带货产品。目前暂不清楚这款联名的酸奶产品下架原因。就在昨天4月2日，美股上市公司瑞幸咖啡“自曝”公司 2019 年二季度至四季度期间，伪造了 22 亿元人民币的交易额，在瑞幸发布公告后，瑞幸咖啡股价暴跌。
去年 6 月， 天猫“旗舰店2. 0 升级计划”首次亮相，最新数字显示，截至目前已有超过 12 万商家使用了天猫旗舰店2. 0 工具，包括今年最新入驻天猫的卡地亚、宜家等国际大牌。同时， 3 月以来，天猫上深度应用旗舰店2. 0 的商家成交额增速比平均增速快了 3 倍。
近日万魔声学旗下品牌omthing与京东达成合作，“omthing官方旗舰店”于3.20日正式上线京东。omthing来源于乔布斯经典名言“one more thing”，成立于2019年7月。作为万魔声学旗下自主品牌，omthing主打智能数码及周边产品，将与万魔声学旗下声学品牌1MORE一起为消费者提供出色的数码科技产品和服务。京东以3C起步，一步步成为了国内电商巨头，而且一直占据着电商3C行业的优势，积累下高品质、值得信赖、售后优质等业界口碑。此次om
据北京商报报道，喜茶即将上线天猫开旗舰店，目前，“喜茶旗舰店”已在天猫上线，但还未上线销售商品。据悉，除了周边产品外，喜茶还将借此上线果汁、酸奶、饼干类新品。
今日，继喜茶之后，奈雪旗舰店也正式在天猫上线。据悉，目前奈雪旗舰店仅出售金额分别为100、200、 300 的礼品卡，绑定后可通过小程序点单或至线下门店消费。
3月18日消息，奈雪旗舰店正式登陆天猫，首批产品已经上架，包括奈雪 2020 新年瑞兽系列 6 款心意卡。此前有消息称，喜茶也将在3月至4月期间，在天猫开设旗舰店，但销售的商品主要是茶叶、杯子等产品。
4月13日举行的天猫金妆奖上，LVMH集团旗下宝格丽与天猫签署战略合作，将于今年 5 月在天猫开店，售卖香水和化妆品。此前，LVMH集团已经有Rimowa、娇兰、贝玲妃、纪梵希、真力时、酩悦轩尼诗等品牌开店。
3月23日消息，阿里介绍称，疫情以来入驻聚划算百亿补贴的官方旗舰店数量翻番。目前，聚划算百亿补贴目前累计入驻的官方旗舰店已经超过 1800 家。很多品牌转向聚划算寻找新增长点，星巴克在聚划算上的销售同比增长达到 13 倍。 3 月初，星巴克正式进驻聚划算百亿补贴。此外， 3 月 23 日起，雅顿、champion、DQ、美宝莲、Vans等品牌将在聚划算百亿补贴平台上接力推出“大牌单品半价”活动。
特斯拉发布公告称，将从3月23日起暂停加州弗里蒙特工厂和纽约的一个临时工厂。特斯拉称，将采取“无接触车辆交付”的方式来减少疫情期间工人接触带来有可能的风险。
3月16日据界面新闻报道，上海商业名片XINTIANDI新天地在一周之内完成开店流程，近期将开启天猫旗舰店。此次入驻天猫的企业中，上海是国内外大品牌入驻最多的城市，上海将有 130 多个品牌在天猫完成旗舰店开设。此外包括回力 1927 旗舰店、九和堂保健食品旗舰店等多个品牌也将在近日入驻天猫。
美国加州阿拉米达县警长办公室(Sheriff's Office)发言人称，在旧金山湾区启动为期三周的“封城”以控制疫情蔓延期间，特斯拉不能正常运营位于阿拉米达县的主要美国汽车工厂。
3月18日据36氪消息，茶饮品牌喜茶预计于 3 月至 4 月之间正式上线天猫旗舰店。与线下门店及三方外卖平台不同，喜茶天猫旗舰店售卖的产品将主要为茶叶饼干等包装食品、杯子等品牌周边以及喜茶卡券。
据外媒报道，本周二，特斯拉在美唯一汽车工厂被美国加州当地政府告知需停止常规运营，封闭三周。加州当地官员正在评估特斯拉是否以及如何被允许继续运营其在美国的主要汽车工厂。
3月27日据businessinsider报道，特斯拉北欧总监Axel Tangen给挪威员工的一封电子邮件指出，由于需求放缓，特斯拉计划临时休假。这位高管表示“特斯拉将根据职位的必要性，为公司工作的时间长短，以及特别令人信服的条件，决定对哪些员工进行休假。”挪威是特斯拉最大的市场之一，在挪威特斯拉拥有十几个商店和服务中心，员工数量达到数百名。
据路透社报道，本周四，特斯拉美国内华达电池工厂所在地县长表示，受疫情影响，内华达工厂计划裁员约75%。据了解，内华达工厂负责为特斯拉广受欢迎的Model3 轿车生产电动机和电池组。目前还不清楚工厂共有多少员工。
此前被曝出“减配门”后，特斯拉终于给出了解决方案。官方称，目前特斯拉各大门店已展开更换服务，并已为上百位车主完成HW3. 0 的升级更换，之后售出的特斯拉Model3 将不会再出现类似的情况。
特斯拉今天在官方推特账号表示，已经开始交付 Model Y，这与市场分析师的预期一致。特斯拉 Model Y 于 2019 年 3 月首次亮相，是该公司第五款投入生产的全电动汽车。这是一款小型 SUV，基于与 Model 3 轿车相同的技术平台制造，这两款汽车共享约 75％的零件。Model Y 能提供可容纳七名乘客的三排座位。
3月20日消息，特斯拉宣布美国加州弗里蒙特工厂和纽约超级工厂将从3月24日开始正式停产，其他工厂设施将继续运行。特斯拉在新闻稿中表示，过去几天特斯拉与州、联邦官员商讨。我们已遵循并将继续遵守有关我们设施运营的所有法律指示和安全准则，并尊重联邦政府的指示以继续运营。