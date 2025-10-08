简化版Model Y将便宜约10%！特斯拉发布Model 3/Y Standard标准版

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:北京时间今日凌晨，特斯拉北美官网正式上架预热已久的“廉价版”Model Y，并意外同步推出配置精简的低价版Model3，引发市场广泛关注。

新Model Y被命名为Model Y Standard（标准版），起售价定为39990美元，相较于原最便宜的Model Y(现称高级版)低了5000美元。然而，降价的同时，新车在续航、配置等方面也进行了相应调整。续航从357英里降至321英里，全景玻璃天窗、前后灯带等配置被移除，车厢照明、悬挂等功能也有所降级。方向盘改为手动调节，前排座椅通风、后排座椅加热及8英寸触控屏被删除，19英寸轮毂也换为了18英寸(选装需额外支付1500美元)。

与此同时，新标准版Model3的起售价为36990美元，比“高级后驱版”低了5500美元。两款新入门车型均为后驱设计，音响系统仅配备7个扬声器（其他版本为15个）且无低音炮，驾驶辅助功能也不包含自动转向。

值得一提的是，特斯拉曾计划推出2.5万美元的平价电动车，但马斯克去年决定叫停该项目，将资源集中到自动驾驶出租车和人形机器人领域。

目前，中国市场尚未确认是否会发布这两款新车型。未来，特斯拉将如何调整策略以应对市场挑战，值得持续关注。

