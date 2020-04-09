谷歌获美联邦政府许可，可运营从中国台湾到美国的海底电缆系统

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息:据外媒报道，谷歌已经获得美国联邦监管机构的许可，可以运营一个从中国台湾到美国的海底电缆系统，此前该公司表示需要更多的连接能力。

在美国国土安全部和国防部的支持下，美国司法部于当地时间周三( 4 月 8 日)的一项决定显示，谷歌于 4 月 2 日申请了运营海底电缆系统的许可，并表示其有迫切需要，因为其系统有可能在未来 6 个月内达到亚太地区的最大容量。如果没有获得批准，谷歌很可能不得不以更高的价格寻求替代产能。

在与联邦通信委员会(FCC)签署最终文件之前，谷歌称之为太平洋光缆网(Pacific Light cable network System)的海底光缆系统将在未来 6 个月内从美国通到中国台湾。

在最近的申请之前，该公司高管表示，有足够的能力满足由于消费者在家中接受隔离而对YouTube等产品产生的更高需求。

谷歌在 3 月下旬宣布，随着使用量的增加，它将暂时把YouTube上的所有视频默认为标准清晰度。谷歌的云平台最近出现了短暂宕机，导致Gmail、Snapchat和谷歌的智能家居Nest均出现故障。

据悉，谷歌在陆地和海底都有电缆，以确保快速可靠地接入其服务。去年，该公司推出了从非洲到欧洲的电缆网络Equiano。（cnbc）