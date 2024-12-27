美团：将建立算法公开机制 改善骑手激励机制

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:美团近期宣布将建立算法公开机制，以推动算法向上向善，响应国家有关部门组织的“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动。美团提出了八项改进举措，并计划广泛听取社会各界的意见建议，以增加算法透明度，推动算法更加公正和人性化。

首先，美团将推进算法公开常态化，设立算法公示专区，持续与各界沟通算法的基本原理和运行机制。其次，美团将建立更加开放多元的算法沟通机制，每季度举办算法恳谈会，并成立由外部专家组成的算法顾问委员会。美团还将进一步改善骑手防疲劳机制，改善骑手激励机制，取消骑手超时扣款，推动从负向处罚向正向激励的转变。

此外，美团将加强骑手配送过程的行为规范与安全引导，加大研发投入以更准确地识别道路设施和自然障碍，保障骑手配送安全。美团还将改善骑手工作体验，优化配送地址定位，优先向用户推荐更便利的交付地点，并治理虚假出餐和恶意投诉行为。

美团积极解决骑手、商家、用户遇到的痛点矛盾，主动与生态伙伴探索建立良好互动合作，投入研发各类产品，系统性解决骑手配送过程中的各类难点问题。美团深刻认识到科技向善的重要性，算法应服务于人，提升各方福利。美团将持续听取各方面意见，不断努力完善规则，实现更高质量的发展。

近三年来，美团已七次公布并优化算法的相关举措，包括优化配送时间计算规则、订单分配合理度、取消差评扣款、优化异常场景处理、新手适应、人等餐配送难点和大重贵订单分配体系。美团将继续努力，让外卖配送算法更透明，让更多声音参与改变，以实现更有温度的算法服务。

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