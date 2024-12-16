小米否认侵权格力：并未收到任何环境电器相关诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:在最新一期的《珍知酌见》节目中，格力电器董事长董明珠透露，小米空调因专利侵权向格力支付了50万元赔偿。董明珠在节目中自信地表示，格力拥有十几万项专利，可以称得上是全球领先的空调制造商。

此言论一出，立即引起了网友的广泛关注。小米方面迅速对此事作出回应。小米公关部总经理在社交媒体上明确表示，经过内部核查，董明珠所提及的信息并不属实。该负责人强调，小米空调并未涉及任何专利侵权行为，也未曾因专利侵权支付过赔偿金。

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