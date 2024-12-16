小米否认侵权格力：并未收到任何环境电器相关诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:在最新一期的《珍知酌见》节目中，格力电器董事长董明珠透露，小米空调因专利侵权向格力支付了50万元赔偿。董明珠在节目中自信地表示，格力拥有十几万项专利，可以称得上是全球领先的空调制造商。
此言论一出，立即引起了网友的广泛关注。小米方面迅速对此事作出回应。小米公关部总经理在社交媒体上明确表示，经过内部核查，董明珠所提及的信息并不属实。该负责人强调，小米空调并未涉及任何专利侵权行为，也未曾因专利侵权支付过赔偿金。
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今日，微信珊瑚安全公众号发布12月违规微短剧类小程序的处置公告，多部微短剧、侵权小程序被下架。近期平台通过巡查审核发现，部分微短剧类小程序存在未进行剧目合规备案、不良导向价值观内容或存在侵权等行为。平台将进一步规范小程序微短剧”类内容，对违规内容进行持续治理，包括但不限于：宣扬不良价值导向，发布炫富拜金、渲染贫富对立、鼓吹暴力等内容；通过打擦边球”吸引眼球，发布隐晦表现性行为、具有挑逗性的内容；剧情虚假浮夸、题材低俗猎奇，剧中内容与现实完全脱节。
11月24日下午，胖东来商贸集团对外发布声明，揭露了近期在第三方网络平台上出现的一系列侵权行为。该声明指出，有多个账号未经授权，非法使用AI技术生成于东来先生的声音，并对该集团拥有著作权的视频内容进行剪辑和篡改，加入AI生成的声音和误导性文案后对外发布，这种行为对公众造成了误导和混淆。胖东来商贸集团强调，这些行为不仅侵犯了于东来先生的人格权和
苹果公司日前敦促联邦法官驳回美国司法部针对其提出的反垄断诉讼，认为政府的指控缺乏充分依据，仅基于推测性论点。司法部则在听证会上反驳称，苹果的市场主导地位和行为不可否认。苹果或无法寄希望于形势逆转。
今天，格力文传发布了格力电器品牌维权公告”。公告称一段时间以来，注意到部分电商平台的店铺利用格力”品牌关键词引流，但实际销售的并非格力品牌产品。第三季度营业收入同比下降15.84%，归属于上市公司股东的净利润同比增长5.47%。
苏州市吴江区人民法院近日审理了一起因直播引发的肖像权纠纷案件。火锅店老板小虎在店内进行直播宣传时，未征得顾客小山的同意，将其摄入直播画面。此判决为保护消费者权益提供了法律依据，同时也为商家在直播宣传中的行为划定了界限。
快科技11月27日消息，OPPO法务部官微今日发文称：近期又一深圳科技公司被判侵犯我司商标权及不正当竞争，赔偿我司70万元。”据介绍，该科技公司未经授权在网络宣传中突出使用OPPO标示，侵害消费者的知情权和选择权，且严重损害OPPO品牌信誉和市场竞争力，对此坚决予以打击。OPPO强调将坚定不移地持续采取法律手段，坚决打击各类网络侵权行为，捍卫自身合法权益，维护�
突然收到一个陌生快递，内含一张“京东E卡”，只要扫码就能激活购物卡，还能领取奖品，你会心动吗？小心，这是骗子精心设计的陷阱！不久前，安徽某地居民禇先生收到一个快递包裹，内含一张写着“京东E卡”的卡片，褚先生按照要求扫码添加了“客服”为好友，准备激活购物卡并领取奖品。对方称目前正在给商家做订阅活动，询问其是否要做兼职，下载APP做任务就能获
近日，网络上流传着关于比亚迪与蔚来合作并收购蔚来汽车的消息，蔚来汽车品牌与传播助理副总裁马麟在微博上对此进行了辟谣。他明确表示，蔚来汽车目前经营状况良好，三季度现金流已经转正，10月份毛利有所提升，预计12月乐道车型销量将破万。如果传播不实消息的是比亚迪员工，希望对方能澄清并道歉；如果不是比亚迪员工，蔚来和比亚迪将共同报警处理。
在TikTok上，一位马来西亚用户录制了冰沙饮品的制作过程：她把冰块和果汁放入破壁机，轻触开关，几十秒后一杯冰凉饮品就制作完成了。当她对着镜头举杯，身后的破壁机上分明写着——“Bear”。因为用户需要这么做，所以小熊电器就这么做了。
财付通支付科技有限公司近期发布声明，提醒商家和合作伙伴警惕市场上出现的假冒“微信碰一碰支付”代理加盟信息。公司接到反馈，有机构在互联网平台上发布相关产品演示及代理加盟信息，声称与微信支付相关。财付通呼吁广大商家和合作伙伴提高警惕，避免因不实信息受到经济损失。