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罗振宇喊话余承东 在线求华为Mate X6 余承东：安排

2024-11-27 14:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:华为于昨日下午发布了其最新旗舰产品Mate70系列Mate X6，这两款手机一经上市便受到市场的热烈追捧，尽管已经进行了两轮销售，但仍有许多消费者未能成功购得。得到App创始人罗振宇在社交媒体上发文表示，Mate X6非常抢手，难以购得。

罗振宇在社交媒体上向华为消费者业务CEO余承东发出请求，希望可以获得一台Mate X6，他承诺将使用该手机在今年的跨年演讲上为所有人拍摄大合影，并为余承东预留前排座位。余承东亲自转发了罗振宇的微博，并表示会直接安排。

罗振宇在线求华为Mate X6 余承东回应：安排！

华为Mate X6系列此次推出了两个版本，分别是Mate X6和Mate X6典藏版。Mate X6的12GB+256GB版本售价为12999元，12GB+512GB版本售价为13999元。Mate X6典藏版的16GB+512GB版本售价为14999元，16GB+1TB版本售价为15999元。

Mate X6典藏版特别引人注目，因为它是全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机，能够利用北斗卫星消息、天通卫星通信以及低轨卫星互联网。余承东透露，低轨卫星互联网系统目前正在测试中，预计将在2025年下半年向公众开放测试。这一功能的加入，使得Mate X6典藏版在通信能力上达到了新的水平，为用户提供了更多的便利和可能性。

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