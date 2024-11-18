华为Mate70开启预定：提供四种配色 10分钟预约量破100万

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:华为Mate70系列今日上午12:08分正式在华为官方商城开启预定，三款产品Mate70、Mate70Pro和Mate70Pro+的预约人数在开启后的10分钟内迅速超过了100万，并且这一数字还在持续增长。

华为还宣布，将于11月26日14:30举行Mate品牌盛典，届时将发布华为Mate70系列、Mate X6系列折叠屏、非凡大师智能手表、WATCH D2智能手表、Freebuds Pro4耳机等新品。

华为Mate70系列将推出四款机型，包括Mate70标准版、Mate70Pro、Mate70Pro+和Mate70RS非凡大师。目前，Mate70、Mate70Pro和Mate70Pro+三款机型的预约正在进行中，且为免费预约，不需要支付订金。

官方数据显示，Mate70标准版提供了曜石黑、雪域白、云杉绿和风信紫四种配色，存储配置上有12GB+256GB、12GB+512GB和12GB+1TB三种选择。

Mate70Pro同样提供了四种配色，存储配置选择与标准版相同。而Mate70Pro+则提供了墨韵黑、羽衣白、金丝银锦和飞天青四种配色，存储配置上有16GB+512GB和16GB+1TB两种选择。

华为Mate70系列的预约情况显示出消费者对该系列新机的高度兴趣和期待，预约量的快速增长也反映了华为Mate系列在市场中的强大吸引力。随着发布日期的临近，公众对华为Mate70系列及其其他新品的关注度持续上升。

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