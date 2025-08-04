荣耀畅玩70 Plus发布：骁龙6系芯片 国补售价1019.15元起

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息:今日，荣耀品牌正式推出全新机型——荣耀畅玩70Plus，凭借高性价比与多项创新技术引发市场关注。该机起售价经国家补贴后仅需1019.15元，成为千元机市场又一有力竞争者。

屏幕方面，荣耀畅玩70Plus配备6.77英寸LCD显示屏，分辨率达1610*720，支持120Hz高刷新率、DC无频闪调光及护眼模式，通过类自然光技术有效缓解用眼疲劳。性能上，该机搭载第三代骁龙6s移动平台，官方宣称可实现5年持久流畅运行，内置7000mAh超大容量电池，承诺5年耐用性，并支持45W快充与反向充电功能，满足用户多场景用电需求。

耐用性是荣耀畅玩70Plus的一大亮点。其通过金标五星耐摔认证，抗摔高度达2米，采用全新太极缓震架构，使手机抗冲击能力提升25%;中框四角强化设计则降低变形风险15%。此外，该机支持IP65级防尘防水，实现全场景生活防水保护，并搭载自研精准触控算法，即使湿手状态也能流畅操作。

交互体验上，荣耀畅玩70Plus创新引入实体侧边AI键，用户可通过一键实现清理加速、亮度调节、扫码、关闭应用、字体调整及快递查询等功能。影像系统方面，后置5000万像素单摄支持AI消除、AI扩图及AI闭眼修复等实用功能，满足日常拍摄需求。

其他配置方面，该机支持多场景NFC、400%大音量立体声双扬声器，并搭载Magic OS9.0系统，集成AI换脸检测、荣耀任意门及灵动胶囊等智慧功能。从核心性能到细节体验，荣耀畅玩70Plus以全面升级的配置重新定义千元机标准，为消费者提供超值选择。

（举报）