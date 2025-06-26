雷军分享参加YU7路测片段 称参加了两次YU7路测

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:小米创办人雷军发文分享了他在小米YU7研发过程中的路测经历，引发广泛关注。雷军表示，小米高度重视产品质量，在小米YU7的研发过程中，他亲自参与了北京到上海的道路实测项目，且两次全程驾驶1250公里的路程，从早上六点出发，直到晚上九点、十点才抵达。

第一次路测是在去年11月，当时小米YU7还带着重伪装，但车辆的舒适性和静谧性给雷军留下了极为深刻的印象。第二次路测在今年2月，从北到南一路气温很低，然而小米YU7标准版的长续航表现却远超雷军的预期。

小米官方公布的数据显示，小米YU7整车测试历时539天，覆盖了296个城市，道路实测里程高达649万公里。如此大规模、长时间的测试，彰显了小米对产品品质的执着追求。雷军强调，即便新车上市，小米路测的脚步也不会停下，千锤百炼只为打造小米YU7的超高品质。

除了品质相关内容，价格也是消费者关注的焦点。此前网上有不少人猜测小米YU7标准版比SU7标准版贵两万到三万，对此雷军予以否认。他指出，小米YU7标准版配置很高，在行业中相当于友商的Max版甚至Ultra版的配置。雷军呼吁大家猜价格时要“讲科学”，至于具体定价，将在发布会上正式公布。

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