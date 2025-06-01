雷军疑似回应余承东 ：诋毁，本身就是一种仰望

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:今日上午，“雷军疑似回应余承东”这一微博话题迅速冲上热搜榜第一名，引发网友广泛关注与讨论。

事情的起因要追溯到未来汽车先行者大会。会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东发表了一番言论。他指出，当前汽车企业不仅要具备制造、销售、服务能力，还得拥有强大的用户体验把握能力，以及产品定义、分析、市场定位和设计能力。

余承东还举例提到，从其他行业跨界而来的一家公司，仅推出一款车就大卖，尽管其产品质量、智驾能力等方面可能存在不足，但销量却十分可观。他表示，这家企业之所以能取得这样的成绩，是因为拥有强大的品牌能力和流量能力。反观自身，余承东认为自家产品在质量、体验、性能等各方面都优于对方，然而销量却远不及对方，甚至还比不上对方的零头。

就在余承东发表此番言论后不久，小米创办人雷军、小米总裁卢伟冰和小米集团公关部王化分别发布微博，疑似对余承东的言论作出回应。雷军和卢伟冰都引用了莫言的一句名言:“诋毁，本身就是一种仰望。”而王化则引用了中国传统谚语《古今小说》中的表述:“墙上芦苇，头重脚轻根底浅;山间竹笋，嘴尖皮厚腹中空。”

目前，各方尚未对这一疑似回应事件作出进一步明确说明，但该话题已在网络上持续发酵，不少网友对各方言论进行解读和分析，后续发展值得持续关注。

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