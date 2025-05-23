AI日报：Anthropic推最强编码AI模型Claude4；苹果计划推AI智能眼镜；QQ浏览器上线首个高考Agent

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1、Claude4来袭!Anthropic推出业界最强AI模型，编程能力全面超越竞争对手

Anthropic在首届开发者大会上推出了Claude4系列AI模型，包括Claude Opus4和Claude Sonnet4，性能在多项基准测试中领先，特别是在编程任务中表现出色。

【AiBase提要:】 🌟 Claude4系列AI模型在多项基准测试中达到业界领先水平，尤其在编程任务中表现卓越。 💰 Opus4和Sonnet4分别面向付费和免费用户，API定价策略灵活且具有竞争力。 🔒 Anthropic加强了Opus4的安全措施，确保其符合严格的ASL-3安全规范。

2、苹果计划推出 AI 智能眼镜，预计2026年底面世

苹果计划在2026年底推出一款集成了摄像头、麦克风和先进AI技术的智能眼镜，功能多样，包括拍照、视频录制、导航、音乐播放等，Siri将成为核心体验，研发进度加快，预计年底将制造大量原型机。

【AiBase提要:】 🌟 苹果计划2026年底推出AI智能眼镜，集摄像头、麦克风和AI技术于一身。 🎤 Siri为核心体验，提升用户互动性和日常使用便利性。 🔧 研发加速，年底前制造大量原型机以确保产品质量。

3、字节跳动与清华大学合作推出时序多模态大模型ChatTS

ChatTS是一种新型时序多模态大模型，由字节跳动与清华大学联合发布，填补了当前市场在时序数据处理领域的空白，具备强大的多变量时序问答与推理能力。

【AiBase提要:】 🌟 ChatTS原生支持多变量时序问答与推理，解决传统模型处理时序数据的局限性。 📊 研究团队采用“纯合成驱动”方式，构建端到端数据生成与模型训练框架，提高时序数据的自然语言理解能力。 🔍 模型能够识别未见过的波动模式并提取异常，展现灵活性与智能化特征。

4、一图生万物?AI‘神笔马良’3DTown，单张照片变3D城市，这波操作太秀了!

普林斯顿大学、哥伦比亚大学和Cyberever AI联合推出的3DTown框架，仅凭一张俯视图即可生成逼真的3D城镇场景，无需训练，解决了传统3D建模的诸多难题。

【AiBase提要:】 化整为零:3DTown采用区域生成策略，将复杂场景分解为多个小区域，提升细节和对齐精度。 空间感知修复:通过空间感知3D修复技术，实现区域间的无缝拼接，保证整体连贯性。 免训练框架:利用预训练3D生成器，结合独特策略，生成高质量3D场景，效果优于现有模型。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2505.15765

5、告别可穿戴!OpenAI秘密开发无屏幕AI设备，Altman称将成为第三大核心设备

OpenAI计划开发一款具有革命性的无屏幕紧凑型AI设备，作为继MacBook Pro和iPhone之后的第三大核心设备，由苹果前首席设计官Jony Ive主导设计。尽管保密工作出现漏洞，但其潜力可能为公司带来万亿级市值。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI计划推出全新无屏幕AI设备，定位为下一代核心设备，超越现有硬件形式。 🎨 Jony Ive加盟，为设备注入苹果标志性设计基因，提升产品创新力。 🔒 保密问题暴露，提示公司在敏感信息管理上需加强，确保竞争优势。

6、商汤科技推出元萝卜 AI 下棋机器人五合一版，京东 Joy Inside 首度合作

作为一款面向3至12岁儿童的AI下棋机器人，元萝卜 AI 五合一版集多种棋类学习与互动功能于一体，同时配备英语语伴功能，为孩子提供全面的学习体验。

【AiBase提要:】 🎮 专为儿童设计，支持象棋、围棋、国际象棋、国际跳棋和五子棋五种棋类学习。 🤖 内置对话智能体，可解答学科问题并提供百科知识讲解，激发孩子对AI的兴趣。 💬 配备英语语伴功能，帮助孩子在家练习口语，提升语言能力。

7、微软记事本Notepad推出 AI 写作功能，助力用户快速创作

微软在Windows11最新更新中为记事本添加了AI写作功能，同时Paint和截图工具也迎来多项AI功能升级。

【AiBase提要:】 📝 记事本新增AI写作功能，能快速生成和扩展文本，提升用户创作效率。 🎨 Paint工具新增贴纸生成器和智能对象选择工具，大幅优化图像编辑体验。 📸 截图工具加入“完美截图”按钮和实时颜色选择器，让截图与编辑更加精准高效。

8、深圳新设70亿人民币基金 助力AI硬件初创企业腾飞

深圳市政府设立70亿人民币投资基金支持AI硬件初创企业，展会展示了多项创新成果，包括华为首款可折叠平板电脑、UBTech Robotics的智能机器人‘萌 UU’等。

【AiBase提要:】 🌟 深圳设立70亿人民币基金，支持机器人及智能设备初创企业发展。 📱 华为展示首款可折叠平板电脑，搭载HarmonyOS操作系统，标志着技术独立性提升。 🤖 UBTech Robotics推出智能机器人‘萌 UU’，EngineAI展示四足机器人，展现行业创新能力。

9、谷歌Beam发布!2D视频秒变3D沉浸式体验，实时翻译+真实眼神交流

Google I/O大会上，Google推出了革命性的3D视频通信平台Google Beam，通过AI技术将2D视频通话升级为3D沉浸式体验，提供真实的眼神交流和实时语音翻译功能。

【AiBase提要:】 🌟 Google Beam基于AI技术，将传统2D视频通话升级为3D沉浸式体验，无需佩戴AR/VR设备即可享受真实感。 🗣️ 平台集成了实时语音翻译功能，支持多语言交流，为企业协作和个人沟通打开全新可能。 💼 初期定位高端企业市场，已与HP、Zoom等巨头合作，计划逐步扩展至消费级市场。 详情链接:https://beam.google/

10、阿联酋推出 “星际之门” 计划，全面为国民支付ChatGPT订阅费

阿联酋宣布建设‘星际之门阿联酋’超级人工智能数据中心，与多家顶尖科技公司合作，引入先进系统，覆盖2000英里范围内的地区，并为国民免费提供ChatGPT服务。

【AiBase提要:】 阿联酋将建设‘星际之门阿联酋’超级AI数据中心，规模庞大且技术领先。 阿联酋成为全球首个为全民支付ChatGPT Plus订阅费用的国家，推动科技普及。 项目覆盖2000英里范围，服务近半全球人口，提升国家科技实力与国际影响力。

11、Mistral 推出新开源模型 Devstral:在笔记本上也能挑战 GPT-4.1-mini

法国初创公司 Mistral 推出了开源语言模型 Devstral，该模型具有240亿参数且计算资源需求低，支持本地部署和设备端使用，同时在编程任务中表现出色，超越了许多参数更大的模型。

【AiBase提要:】 ✨ Devstral 拥有240亿参数且计算资源需求低，适合本地部署及设备端使用。 💻 在编程任务中表现出色，尤其擅长处理复杂代码库的上下文关联问题。 🏆 在 SWE-Bench 测试中得分46.8%，远超其他开源模型，甚至领先 GPT-4.1-mini。

12、Anthropic API增加四大功能:代码执行工具、MCP连接器、文件API和扩展提示缓存

Anthropic通过新增代码执行工具、MCP连接器、文件API及扩展提示缓存，提升了Claude AI的功能性与灵活性，为开发者带来了更高效的工具集。

【AiBase提要:】 🌟代码执行工具使Claude能运行Python代码，从代码助手转变为数据分析师。 🔗MCP连接器简化了AI与外部系统的集成，支持无缝连接主流平台。 📚文件API增强了上下文处理能力，便于处理复杂文档和多格式数据。

13、美国众议院通过新法案 禁止未来10年监管 AI

美国众议院通过《HR1》法案，禁止未来10年内各州监管AI，引发科技巨头与社会多方关注。

【AiBase提要:】 🌟法案通过:美国众议院通过《HR1》，未来10年禁止各州监管AI。 💡科技巨头受益:微软、OpenAI等因放宽监管获益，推动技术创新。 🔍资金支持:法案拨款5亿美元，用于提升政府AI应用及智能政务建设。

14、QQ 浏览器上线行业内首个高考 Agent “AI 高考通”

QQ 浏览器推出 “AI 高考通”，为高考生提供全方位助手，包括解题辅导、志愿填报等，助力考生顺利备考。

【AiBase 提要:】 🌟 “AI 高考通” 提供考前解题答疑和作文辅导服务。 📝 整合2800所院校及1600个专业信息，便于查询。 🎓 个性化志愿填报推荐，助考生选择合适院校。

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