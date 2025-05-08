AI日报：夸克发布“深度搜索”新品；Anthropic推Claude网络搜API；DeepSeek致谢腾讯技术团队；微软采用谷歌的A2A标准

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1、夸克发布“深度搜索”新品:AI先思考后检索，解决复杂问题更聪明

夸克最近推出了全新的“深度搜索”产品，标志着其在智能搜索领域的重大进展。该产品依托阿里自研推理大模型，通过对用户问题的深度分析，提供更为智能的搜索体验。其核心能力包括先思考后检索、智能信息整合以及多场景实用性，能够有效帮助用户解决复杂问题。

【AiBase提要:】 🔍 深度搜索通过多层次分析用户问题，理解真实意图，提升搜索精准度。 📊 系统整合全网优质信息，提炼核心内容，生成系统化答案，跨领域知识融合。 🌍 在旅游、医疗、教育等领域生成结构化解决方案，降低决策成本，提升效率。

2、Anthropic推出 Claude 网络搜索 API

Anthropic近期推出其AI助手Claude的新网络搜索功能，显著提升了AI在信息获取方面的能力。开发者可以通过API使Claude访问最新的网络信息，进行多次渐进式搜索，整合不同来源的信息，从而提供更全面的答案。这一功能的推出正值传统搜索引擎面临挑战之际，尤其是Safari搜索量首次下降，显示出用户对AI搜索的偏好日益增加。

【AiBase提要:】 🌐Anthropic推出Claude网络搜索功能，提升AI助手获取实时信息的能力。 📉Safari搜索量首次下降，显示传统搜索市场受到AI助手的冲击。 💡AI助手整合信息的能力显著提升，挑战传统搜索引擎的主导地位。

3、Gemini2.0Flash图像生成升级:视觉质量大幅提升，文字更清晰

Google最近对其Gemini2.0Flash图像生成功能进行了显著升级，推出了全新的模型gemini-2.0-flash-preview-image-generation。此次更新不仅提升了图像的视觉质量，使得生成的图像更加自然且细节丰富，还改善了文字渲染的准确性，解决了以往文字扭曲和不清晰的问题。此外，内容安全机制的优化也使得生成效率和可用性得到了提升。

【AiBase提要:】 🎨 更高的视觉质量，图像表现更自然且细节丰富。 🔤 文字渲染更精准，解决了扭曲和不清晰的问题。 🔒 内容安全机制优化，提升生成效率与可用性。

4、DeepSeek公开致谢腾讯技术团队 助力DeepSeek通信框架提速100%

DeepSeek近日公开感谢腾讯技术团队对其开源通信框架DeepEP的优化，称这一贡献为“huge speedup”。此次优化专注于提升多种网络环境下的通信性能，测试结果显示，优化后的DeepEP在RoCE网络环境下性能提升高达100%，在InfiniBand网络环境下提升约30%。

【AiBase提要:】 ⚡ 优化后的DeepEP在RoCE网络环境下性能提升高达100%。 📈 在InfiniBand网络环境下，DeepEP性能提升约30%。 🤝 此次贡献为企业部署大规模AI训练任务提供了可复用的技术范式。

5、苹果考虑在Safari中引入AI搜索功能，以应对用户转向新技术

苹果公司的高级副总裁埃迪・库伊在反垄断诉讼中透露，Safari浏览器将进行重大改造，计划集成AI驱动的搜索引擎。随着用户搜索需求的变化，Safari的搜索量首次下降，库伊指出，AI搜索工具如OpenAI和Perplexity可能会取代传统搜索引擎。苹果已与这些新兴服务进行讨论，并计划在未来的Safari中整合。

【AiBase提要:】 🌐 苹果正在考虑在Safari中集成AI搜索功能，以应对用户需求的变化。 🔍 Safari浏览器的搜索量下降，用户越来越倾向于使用AI工具。 🤖 苹果已与AI搜索服务提供商进行初步讨论，未来可能推出多种搜索选项。

6、AI变天!HeyGen发布“有灵魂”的数字人Avatar IV

HeyGen推出Avatar IV数字人模型，用户可通过简单的照片和语音输入生成高度逼真的数字人视频。新技术通过分析语音情感与意图，提升数字人的表情与动作同步，广泛适用于营销、教育和社交媒体内容创作。Avatar IV的便捷操作和多语言支持为内容创作者提供了强大的工具，助力他们在数字内容创作领域取得突破。

【AiBase提要:】 📸 用户只需上传一张照片和30秒语音，即可生成逼真的数字人视频，表情与动作高度同步。 🎤 Avatar IV支持唱歌同步功能，能根据音乐节奏生成精准的唇部动作，适合音乐推广视频。 🌍 该模型广泛应用于营销、教育和社交媒体，帮助品牌和创作者快速生成个性化内容。

7、微软采用谷歌的A2A标准，连接AI代理

微软宣布支持Google推出的Agent2Agent（A2A）标准，旨在促进人工智能代理之间的相互通信。通过在Azure AI Foundry和C o p i l o t Studio中引入A2A支持，微软积极参与协议制定和工具开发，推动AI代理的协作性和互操作性。随着企业对AI代理需求的增长，市场规模预计将快速扩大，微软的这一举措将为下一代软件的发展奠定基础。

【AiBase提要:】 🌐 微软将支持Google的A2A标准，促进AI代理之间的协作。 🤖 A2A协议允许AI代理跨平台工作，增强互操作性。 📈 企业对AI代理的需求不断增长，市场规模预计将迅速扩大。

8、OpenAI启动 “星际之门” 计划，全球布局AI基础设施

OpenAI最近宣布了一项名为“OpenAI for Countries”的全球计划，旨在建设AI基础设施，推动各国在人工智能领域的发展。该计划将启动十个AI基础设施项目，资金主要来自OpenAI和各国政府的合作。此举反映出全球对AI技术的强烈需求，并希望通过与各国政府的合作，帮助各国更好地利用AI技术，推动经济增长和社会发展。

【AiBase提要:】 🌍 OpenAI计划在全球范围内启动十个AI基础设施项目，旨在推动各国人工智能发展。 🤝 该计划将根据各国具体需求量身定制，确保各国能够有效利用AI技术。 🚀 OpenAI的全球战略将帮助巩固其在人工智能领域的领导地位。

9、Figma重磅升级:发布五大新功能，Figma Sites支持一键发布网站

Figma在#Config2025年度盛会上发布了一系列新功能，旨在提升设计师的创作效率。新推出的Figma Draw允许用户在平台内自由绘图，极大简化了设计流程。Figma Sites功能则支持一键生成可访问的网站，增强了Figma的竞争力。此外，AI智能增强功能提供智能布局建议，开发交接的优化减少了设计与开发之间的沟通成本。

【AiBase提要:】 🖌️ Figma Draw功能允许设计师直接在平台内进行手绘，简化了设计流程。 🌐 Figma Sites支持一键生成在线发布网站，提升了用户体验。 🤖 AI智能增强为设计师提供布局建议和自动生成原型，提升工作效率。

10、苹果高管 Eddy Cue:未来十年 AI 可能取代 iPhone

苹果服务主管Eddy Cue在反垄断案中指出，未来十年内，人工智能的发展可能使iPhone变得过时。他强调，随着AI技术的进步，结合直观功能的可穿戴设备可能会取代传统智能手机。尽管目前iPhone仍是苹果的主要收入来源，但苹果尚未找到替代产品，正在探索增强现实眼镜等新兴设备的市场。

【AiBase提要:】 🤖 Eddy Cue预测，未来十年内，人工智能可能取代iPhone。 📉 苹果尚未找到替代iPhone的新兴产品，正在专注于可穿戴设备的研发。 🕶️ 增强现实智能眼镜有望成为iPhone的可行替代方案。

11、腾讯ARC实验室发布FlexiAct:可在异构场景中实现灵活的动作控制

腾讯ARC实验室推出的FlexiAct模型是一项创新的动作传输技术，已在Hugging Face平台开源。该技术能够将视频中的动作无缝迁移至任意目标图像，支持灵活的布局和视点变换，展现出在计算机视觉、内容创作和交互式应用领域的巨大潜力。

【AiBase提要:】 🎮 FlexiAct支持将参考视频中的动作无缝迁移至不同目标图像，提升创作灵活性。 🌐 该技术在虚拟现实和增强现实中可用于生成逼真的角色动画，增强用户体验。 🎬 在影视制作中，创作者能够通过单张图像生成复杂镜头，降低生产成本。 详情链接:https://huggingface.co/TencentARC

12、SmartPDFs:PDF文档快速总结AI工具

SmartPDFs是一款颠覆传统PDF处理方式的AI驱动工具，利用先进的AI技术自动总结和结构化PDF文档内容，大幅提升信息提取效率。其开源特性使得用户能够自由使用和修改，适合学术研究、职场和日常使用。用户反馈积极，期待未来集成更多功能，如实时协作和高级问答系统，展现了技术民主化的力量。

【AiBase提要:】 🤖 AI驱动的文档总结与结构化功能显著提升信息获取效率，适合快速消化长篇文档的用户。 🌍 免费开源特性使SmartPDFs成为学术界和初创企业的理想选择，降低了使用门槛。 📈 未来展望包括集成实时协作和跨平台同步等功能，进一步提升工具的实用性与普适性。

13、重磅!OpenAI 任命新应用CEO，Altman 将专注超级智能技术

OpenAI宣布前Instacart CEO Fidji Simo将担任新任应用业务CEO，标志着公司商业化转型的加速。此举不仅显示了OpenAI对技术与业务双线推进的重视，也体现了Sam Altman将更多精力投入到研究和安全等关键领域的决心。Simo在电商与广告领域的丰富经验，将为OpenAI实现未来250亿美元的营收目标提供重要支持。

【AiBase提要:】 🌟 Fidji Simo被任命为OpenAI应用业务CEO，直接向Sam Altman汇报，标志着公司商业化转型的加速。 📈 Altman将专注于研究、算力和安全等关键技术领域，认为这些领域对实现超级智能至关重要。 💼 Simo在电商和广告方面的经验将助力OpenAI实现到2029年250亿美元的营收目标，目前该部分营收为零。

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