谷歌推出 Beam AI：将普通视频通话，转为逼真的 3D 沉浸式体验

图源：谷歌官网

在 2025 年的 Google I/O 大会上，谷歌正式发布了其比较新通信技术，将此前测试阶段的 Project Starline 正式命名为“Beam” —— 一款先进的 3D 视频平台，旨在彻底改变人们的远程沟通方式。

3D 沟通新时代：打破屏幕距离感

这项新技术能够将常规视频通话转换为 3D 视频体验，让用户能够感受到深度、实现真正的眼神接触，并捕捉到普通视频通话中难以察觉的社交信号。

谷歌通信技术副总裁 Sara Chen 在发布会上表示：

“Beam 是我们多年研究‘让数字交流更自然、更具人性’的成果。我们希望人们能忘记自己在看屏幕，而是感觉自己就在同一个房间。”

与传统视频会议系统不同，Beam 使用多摄像头阵列从不同角度捕捉图像，再通过谷歌自研的人工智能系统将多个视频流组合，生成一个 3D 光场显示效果，并配合比较准确的头部追踪，以 60 帧/秒的速度呈现视频画面。

AI 体积视频模型：普通摄像头也能实现 3D 效果

Beam 的亮点之一是其 AI 体积视频模型，即便只使用标准的 2D 视频流，也能生成逼真的 3D 效果。用户无需额外硬件，也能体验到空间感和更自然的眼神交流。

这项技术距离谷歌最早在 2021 年 I/O 大会初次提出 Project Starline 已过四年。当时的构想是通过专门设计的“通话舱”来实现真实感，但如今的 Beam 是更轻量、更易普及的版本。

图源：谷歌官网

回应“视频疲劳”，提升远程交流质量

在远程办公仍是主流的今天，Beam 的推出可谓恰逢其时。研究表明，65% 的远程工作者表示自己怀念面对面交流中的微妙互动。

科技分析师 Miguel Torres 指出：

“视频通话的根本问题在于它无法提供‘临场感’。Beam 加入深度感与真实的眼神交流，可能有助于减轻人们在虚拟会议中的心理脱节感。”

集成进 Google Meet，HP 合作打造专用硬件

从今日起，Beam 正式开始与 Google Meet 集成，用户无需等待即可体验更沉浸的 3D 通话体验。

谷歌还宣布与 HP 展开合作，开发专用的 Beam 通信设备，将于今年晚些时候上市。HP 通信解决方案总监 Chris Merritt 表示：

“通过与谷歌的合作，我们能够为客户带来下一代通信体验。专用的 Beam 设备将远超现有标准摄像头的沉浸感。”

完整消费版 HP Beam 设备将于 下月 InfoComm 2025 展会上亮相，届时公布价格。

未来计划：支持实时翻译、无缝多语通话

谷歌还透露，Beam 未来将支持实时语音翻译，有望在跨国视频会议中打破语言障碍。这是对谷歌现有翻译技术的一次实时延伸。

测试用户 Jamie Wong 表示：

“你甚至会忘记自己是在用科技交流。眼神是真实的，你能看出对方什么时候想说话，就像现实生活中一样。”

与 Gemini 平台联动：迈向完整 AI 操作系统

除了 Beam，谷歌还发布了一系列 Gemini AI 平台的新功能，包括：

Gemini Live ：更自然的对话式 AI

Imagen 4 ：图像生成

Veo 3 ：视频生成

Deep Research ：AI 深度研究助理

Canvas：协作式创作平台

随着远程协作继续塑造我们的工作与交流方式，Google Beam 标志着数字与现实之间鸿沟的重要一步，有望将视频通话从“不得不应付的工具”转变为真正令人投入的沟通方式。

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