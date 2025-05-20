彭博社：比起ChatGPT，苹果siri前负责人更青睐谷歌gemini

苹果语音助手 Siri 的前负责人在挑选头个整合到 Siri 的人工智能（AI）聊天机器人时，并不倾向使用 OpenAI 的 ChatGPT，而是更看好谷歌的 Gemini。

据彭博社报道，虽然苹果于去年 6 月正式宣布将 ChatGPT 集成至 Siri，作为头个合作的 AI 聊天机器人。不过，当时担任苹果 AI 战略及 Siri 研发负责人的副总裁约翰·贾南德里亚（John Giannandrea）却曾建议选择谷歌的 Gemini 作为优先选项。

据悉，贾南德里亚对 ChatGPT 的长期发展潜力持怀疑态度，并担心 OpenAI 在隐私保护方面的处理方式可能无法满足苹果一贯严格的数据隐私标准。

不过，他提出的这一建议最终没能被采纳，苹果还是选择了 ChatGPT，并在 2023 年 6 月的全球开发者大会（WWDC）上公开亮相。从同年 12 月起，用户就可以在 Siri 中使用 ChatGPT 功能。

目前，苹果为何最终选择 ChatGPT 而非 Gemini 的具体原因尚未公开。

贾南德里亚曾在谷歌担任搜索和 AI 部门主管，并于 2018 年加入苹果，担任 Siri 和整体 AI 战略的比较高负责人。然而，随着外界普遍认为苹果在生成式 AI 竞争中落后于对手，他在苹果内部的影响力也逐渐被削弱。

苹果原本计划将 Siri 转型为更加个性化的 AI 助手，最初预定于去年发布，但该计划遭遇延迟，今年能否如期上线也尚未确定。

因此，今年 3 月，苹果已将 Siri 的开发工作从贾南德里亚的管理体系中独立出来，甚至据称还计划将其主导的神秘机器人项目划归其他部门。

与此同时，苹果仍在继续推进与谷歌就 Gemini 的合作谈判。虽然目前尚无官方消息，但谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊近期表示，希望在今年年中前与苹果达成协议，将 Gemini 引入 iPhone。

彭博社指出，苹果正在努力避免对单一 AI 模型的依赖，试图构建一个多元化的 AI 网络。ChatGPT 只是一个开始，未来 Siri 以及其他苹果产品可能会整合更多不同的 AI 模型。

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