谷歌推出 250 美元的 AI Ultra 套餐，重新定义“高端”

现在，YouTube Premium 也被捆绑进了这个高价 AI 订阅里……

价值“堆料”还是实质升级？

谷歌在 I/O 2025 大会上发布了全新的 AI Ultra 订阅计划，宣称这是为追求“特出质谷歌 AI 体验”的用户而打造的先进选择。其价格为 每月 249.99 美元，比 OpenAI 的优质套餐（200 美元/月）和 Anthropic 的套餐（100 美元/月）都贵至少 50 美元。新用户前三个月可享受 50% 折扣，短期内比 OpenAI 更便宜。

谷歌将 Ultra 定位为面向创意专业人士、开发者与学者的高端产品，提供对比较大规模模型和实验性工具的扩展访问权限，包括比较新的 Gemini 2.5 Pro 模型。然而，这个定价不仅仅反映更高的使用限额，更可能成为 AI 公司未来定价的新基准。

Ultra 套餐包括什么？

花 250 美元，你将获得以下内容：

比较新版本的 Gemini 模型访问权限

Gemini 2.5 Pro 的 Deep Think 模式

Veo 3 视频模型 的抢先体验（相当出色）

高分辨率视频生成工具 Flow （由 Veo、Imagen 和 Gemini 驱动）

高使用限额，适用于 Flow、Whisk Animate、NotebookLM 等工具

承诺在 2025 年晚些时候推出更多增强功能

但值得注意的是，这些功能中很多并非 Ultra 独占。Flow 也会推出到 20 美元/月的 AI Pro 套餐，尽管功能会有所精简。Gemini 与 Gmail、Docs、Chrome 的集成则已经在免费或低价套餐中提供。

换言之，Ultra 用户实际上是在付费体验将来会向大众开放的 Beta 功能。

非 AI 附加内容：价值还是“凑数”？

Ultra 套餐还包括：

30 TB Google One 云存储

YouTube Premium 订阅

Project Mariner：一个最多可并行处理 10 个任务的 AI 任务管理器

这些看似“增值”的服务，却并非 AI 特有。例如，YouTube Premium 和云存储本就可单独购买。对只想要 AI 功能的用户来说，这些“外带”的服务可能用不上，性价比自然就大打折扣了。

Ultra 的“独享”功能其实并不稀有

如 Whisk 和 NotebookLM，这些工具虽然被归类为 Ultra 套餐升级内容，其实也有简化版本在其他套餐中提供。即使是 Veo 和 Flow，也已经开始向 Pro 用户部分开放。

Ultra 比较大的价值可能在于更高的使用上限——但在 AI 领域，这些上限的实际用途常常含糊不清，令人沮丧。

高端定价或将影响整个行业

如果谷歌的 Ultra 模式成功推广，可能会促使 OpenAI 等对手也推出类似价格和打包策略的“高端套餐”，即使这些功能本质上并无太大区别。

这将意味着 AI 市场或从“比拼谁的 AI 更好”，转向“谁能更好地将‘高端’功能商业化”——哪怕这些所谓的“高端”只是价格更贵而已。

谷歌或许想把 AI Ultra 打造成一个精英创作者工具包，但它也可能正在重新定义“高端”：只是贵而已。

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