谷歌Pixel 10系列发布：首发Tensor G5芯片 售价799美元起

站长之家（ChinaZ.com）8月21日 消息:今日凌晨，谷歌Pixel10系列正式发布，该系列包含Pixel10、Pixel10Pro及Pixel10Pro XL三款直板旗舰机型，起售价定为799美元（约合人民币5733元）。与此同时，谷歌还推出了首款折叠屏旗舰Pixel10Pro Fold，进一步丰富了产品线。

在设计语言上，Pixel10系列延续了上代的经典风格，采用横置相机模组设计，三款直板机型在尺寸上略有差异，以满足不同用户的需求。其中，Pixel10与Pixel10Pro均配备6.3英寸屏幕，而Pixel10Pro XL则拥有更大的6.8英寸屏幕。

核心配置方面，Pixel10系列全系首发搭载谷歌Tensor G5处理器，性能强劲。Pixel10标准版屏幕分辨率为FHD，后置4800万AI三摄，前置1050万像素摄像头，电池容量为4970mAh。Pixel10Pro则提升了屏幕分辨率至1280x2856，后置摄像头升级为5000万主摄、4800万超广角和4800万长焦的组合，前置摄像头也提升至4200万像素，电池容量为4870mAh。Pixel10Pro XL在保持后置摄像头配置不变的同时，屏幕分辨率提升至1344x2992，电池容量也增加至5200mAh，以提供更持久的续航体验。

在软件方面，Pixel10系列全系搭载全新的安卓16操作系统，谷歌官方承诺将为用户提供长达7年的系统更新支持，确保用户能够享受到最新的功能和安全更新。此外，三款机型均标配数据线，但并未配备充电器。

值得一提的是，谷歌此次还推出了折叠屏旗舰Pixel10Pro Fold。该机采用矩阵式后置镜头设计，配备6.4英寸外屏和8英寸内屏，均支持120Hz高刷新率，为用户带来流畅的视觉体验。在配置上，Pixel10Pro Fold同样首发搭载谷歌Tensor G5处理器，后置4800万AI三摄，电池容量为5015mAh，满足用户对折叠屏手机的性能需求。

